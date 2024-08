Lol sorry, Victoria Beckham siger, at Spice Girls ikke tager på turné

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK



Der har været meget hype omkring Spice Girls på det seneste. Med få års mellemrum begynder der nemlig at opstå nye rygter om en reunion, og i år er de rygter kommet tidligt og kraftfuldt. Et billede af alle fem Spices sammen dukkede op for nylig, og det må selvfølgelig betyde, at de finder sammen igen, og slet ikke at de bare er fem gamle venner, der bare gerne ville ses.

Siden billedet kom frem, har internettet vrimlet med rygter om en kæmpe reunion-turné, men det kommer åbenbart ikke til at ske. Victoria Beckham, bredt anerkendt som den mest succesfulde Spice Girl efter bruddet (formentlig fordi hun valgte ikke at jagte en musikkarriere og i stedet blev ekstremt berømt og respekteret designer) talte nemlig for nylig med britisk Vogue om muligheden for en ny stribe koncertdatoer. Hun var som forventet vag i sin udmelding, men hun gav alligevel ét konkret svar. Der kommer nemlig ikke til at være nogen turné.

Jeg tager ikke på tour. Pigerne tager ikke på tour. Det var fantastisk at se pigerne. Vi havde sådan en sjov frokost. Det var virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Jeg taler stadigvæk med dem alle sammen hver for sig, men at være samlet alle sammen var virkelig skønt. Der er noget virkelig stærkt i det budskab, Spice Girls stod for. Hvad er det så i fremtiden? Hvordan ser det ud? Vi smed bare lidt ideer rundt. Brainstormede.



Ordvalget i hendes svar (hun sagde, at der ikke kommer til at være en tour, men ikke at der ikke kommer til at være nogen som helst shows) har været benzin på internetbålet, og det er muligt, at Spice Girls kommer til at lave et residency eller et par enkelte London-koncerter. Eller, ligesom med alle de andre Spice Girls-reunions, der har været rygter om, bliver det til lige præcis ingenting, mens fans hidser sig op over ikke en skid. Formentlig sidstnævnte, hvis vi skal se på historikken – selv om håbets brændende lys holder os i live. Uanset hvad, er det ret sjovt at genlæse Victorias citater og indse, hvor stor en betydning en “sjov frokost” har haft for Spice Girls-fans over hele verden, der er klar til at tage et enkelt billede som tegn på noget kæmpestort. Spice Girls var sidst på reunion-turné for hele ti år siden, men den blev forkortet på grund af “personlige forpligtelser”. Det er intet under, at fanbasen er klar.