LSD, coke og cannabis: Sådan påvirker forskellige stoffer dig i arbejdstiden

Vidste du godt, at bankfolk elsker kokain? Det går jeg ud fra, du ved, eftersom det er blevet til en velkendt kliché: ideen om det moderne samfunds største skurke, der tager skovsnegletykke streger på marmorcisterner, mens de sætter hele menneskehedens økonomiske fremtid over styr, sammenligner kvaliteten af deres skræddersyede jakkesæt og generelt bare er ganske forfærdelige mennesker.

Selvom de her stereotyper helt sikkert er stærkt overdrevne, er der ingen tvivl om, at cokeklichéen bygger på en vis grad af sandhed. “Kokain lammer dig og gør dig super hurtig,” siger Phillipe*, der er Junior Portfolio Manager hos en af de største bankselskaber i Europa. “Det er, som om man bare med et er klar over alle de ting, man skal have udrettet, og så begynder de bare at blive gjort.”

I over et år arbejdede jeg på bankens suverænt nederste trin, langt fra det finansielle tilsynsorgan FCAs høgeblik, men stadig i samme boldgade: på bankens højt elskede callcenter. Langt væk fra de nærmest mytiske, cokeblæste, The Wolf of Wall Street-agtige superskurke, er der overraskende mange af os gennemsnitlige kundeservice-fjog, der bruger kokain til at komme gennem dagen.

Husk på, at vi ikke ligefrem tjente kokain-lønninger. Men måske handler det om ambition: klæd dig på til det job, du gerne vil have, og tag de stoffer, du gerne en dag vil have råd til. Der var blandt andet en bestemt manager, der virkede ekstremt hårdtarbejdende. Han var en lille, skaldet mand, der var så intens, at det var svært at vurdere, hvor meget af det var kokain-induceret (jeg vil skyde på omkring 30 procent). Jeg overhørte også den obligatoriske raslen med nøgler fra andres kontorer og skriveborde, og en hel del afslørende snifferi, selvom nogle var mere fintfølende og brugte kort i stedet for nøgler, og skyllede ud i toilettet mens de sniffede.

Så vidt jeg kunne fornemme, skyldtes langt de fleste af mine kollegers forbrugsvaner branchens krævende natur. For mig var det kedsomhed, foragt for jobbet og en interesse for kemi. I den sammenhæng forsøgte jeg mig også med et par andre rusmidler mellem kl. 9 og 17, og har udpenslet deres virkninger forneden (SPOILER: det er spild af stoffer at tage stoffer i arbejdstiden. Udover den åbenlyse sundhedsfare, omkostningerne og det faktum, at kontorlandskaber ikke er det bedste sted at udvide sin bevidsthed, er det at foretage sig noget ulovligt på arbejdspladsen en ekstremt hurtig metode til at sikre sig øjeblikkelig afskedigelse).

MODAFINIL

Modafinil-piller (Billede af Hannah Ewens)

De studerendes yndling. Et forholdsvist billigt stof, der nemt kan bestilles over internettet, og gør dig klar i hovedet uden de samme ubehagelige bivirkninger som amfetamin, og uden at få dig til at lukke en uendelig strøm af lort ud som med kokain. Der er mange, der lovpriser stoffets opløftende virkning, dets evne til at forbedre kognitionen og (underligt nok) at det åbenbart giver bedre hørelse. Modafinil har også mange ekstremt dedikerede tilhængere, så hvis du er til kedelige samtaler med fremmede, er der også den fordel, at du vil blive præsenteret for tusindvis af Modafinil-nørder på Reddit, som du kan drøfte doser, brands og alle de andre ting, du ellers bare ville google, med.

Der er nogle, der påstår, at Modafinil ikke har nogen bivirkninger, men det er sandsynligvis, fordi der endnu ikke er blevet foretaget nogle længerevarende undersøgelser af det. Jeg, og flere andre, oplevede en mærkelig kuldefornemmelse. For mig var der også en mild, kortvarig kvalme – hvilket nok har skyldtes, at jeg fuldstændig glemte alt om at spise mad, hver gang jeg tog det. Men det gav mig alligevel en besynderlig lyst til at fordybe mig selv i arbejdet.

AMFETAMIN PÅ RECEPT (ADHD-MEDICIN)

Ritalin er coke for børn. Det er en smule mindre skadeligt, lidt billigere og langt mere diskret, eftersom du ikke er tvunget til at låse dig inde på dit kontor hver halve time. Bivirkningerne kan blandt andet være hovedpine, ufrivillig rysten på kroppen, og at man bliver hyper-opmærksom på sin hjerterytme på en ubehagelig måde. I en arbejdssammenhæng oplevede jeg, at Ritalin gjorde mig i stand til at klare det ene opkald efter det andet med en helt ekstrem grad af fokus på de små detaljer. Denne intensitet viste sig dog også at omfatte smalltalk med Lynne* om hendes “utaknemmelige børnebørn”, og research i fodboldstatistikker for 2. divisionshold, som jeg aldrig havde hørt om før.

LSD

(Billede af Troy Farah)

Microdosing – hvor man indtager bittesmå doser af psykedeliske stoffer – er ikke noget nyt på arbejdspladsen. Syre blev brugt af diverse forskere i 1960’erne, og har bidraget til flere vigtige, videnskabelige fremskridt. Francis Crick tilskriver sit nobelprisvindende DNA-arbejde sine erfaringer med stoffet. Det blev brugt af Hollywoods elite i terapeutisk sammenhæng, og et nyt gennembrud i et eksperimenter med hjernescanninger har igen givet stoffets videnskabelige potentiale nyt liv. Når det indtages i mindre doser har LSD en stimulerende effekt, der er mindre skadelig end traditionelle amfetaminer. I Silicon Valley er det blevet et populært hjælpemiddel til problemløsning og udvidelse af sin forståelse.

En dag besluttede jeg mig for at tage en lillebitte strimmel af et frimærke (omkring 25 mikrogram) inden jeg tog på arbejde, i håb om at det ville give mig klarsyn. Mirakuløst nok havde jeg ikke siddet tøjret til telefonen længe, da jeg blev indkaldt til et brainstorming møde for at drøfte måder, vi kunne forbedre callcentret. Jeg endte med at høre mig selv artikulere nogle udmærkede tiltag for, hvordan vi kunne effektivisere og reducere ventetiden for vores kunder. Jeg var i ret godt humør resten af dagen. Jeg kunne sagtens koncentrere mig, og arbejdede på højt niveau.

Med det sagt, så kan jeg sagtens se, hvordan dette kunne være gået grueligt galt. Albert Hoffman døbte ikke sin bog LSD, My Problem Child for ingenting. Folk har overvældende forskellige reaktioner på forskellige psykedeliske stoffer. Jeg kunne sagtens holde skansen med den her lille dosis, men længtes efter at være udenfor i solen eller bogstaveligt talt bare at lave hvad som helst andet end at drøfte effektivisering af et callcenter.

VALIUM

Det kan være hårdt at skulle stå på mål for en bank og alle de modbydelige ting, den foretager sig, dagen lang. Beroligende medicin var ganske optimalt til at udglatte den ophobede irritation, man sidder tilbage med, når man har brugt størstedelen af sin dag på at blive bedt om at kneppe sig selv. Jeg udførte mine opgaver på en afslappet, fattet facon. Men vanedannelsen er det farlige ved det. Hvis man tager det mere end fem dage i træk, risikerer man at blive afhængig, og Valium-abstinenser kan føre til en række modsatte symptomer som angst og irritation. Mine erfaringer med det førte til en øget døsighed efter frokostpausen, og at jeg missede mit stop på busturen hjem et par gange.

LÆS PÅ NOISEY: Vi tog på svampejagt med det danske psych-band The Wands

CANNABIS (SPISELIGT)

Det her er en fucking dårlig ide. Jeg havde indtaget en hasholie-kapsel omkring 45 minutter, før jeg gik til frokost, så jeg kunne nyde at være skæv i pausen. Og det gjorde jeg også. Jeg gik ud i byen og købte en masse karamelkager, som jeg brugte hele pausen på at kværne, inden jeg vendte tilbage til arbejdet, selvglad og aromaløs. Men først da jeg trådte ind i de klimaregulerede omgivelser igen, gik det op for mig, hvor hjernedødt skæv og paranoid, jeg i virkeligheden var. Det gik også op for to af mine kolleger, der trak mig til side og skældte mig voldsomt ud for mit udseende (det så ud som om, at jeg havde fået tatoveret det hvide i mine øjne rødt). Jeg kunne godt udføre mit arbejde, men jeg vil aldrig nogensinde udsætte mig selv for den slags pinefulde angst igen.

KOKAIN

Koncentrationen forbedres og udmattelsen bekæmpes. Ordene flyder uanstrengt og utåleligt entusiastisk afsted. Men samtidig var det langt mere udfordrende at holde mit temperament under kontrol, når jeg havde med de mere udfordrende kunder at gøre. Man skal tage stoffet meget ofte, hvilket kan være problematisk, hvis man er bundet til sin telefon og har strenge tidsplaner og chefer, der ånder en i nakken. Tegnene er åbenlyse. Prisen er høj. Sundhedsfaren er højere. Det får dig til at begynde at ryge igen. En dag havde jeg glemt, at jeg skulle til køretime efter en kokain-fyldt arbejdsdag. Jeg var impulsiv, uberegnelig, og i det helt taget bare en farlig, uansvarlig idiot på vejene. Og så er der den nagende, umættelige stemme i dit hoved, der konstant siger, at du nok ville have godt af en lille smule mere lige nu. Og nu. Og nu.

Igen, det er et forfærdeligt spild af stoffer at tage dem på arbejdet, og en god måde at forkorte sin levetid på. Det er hårdt nok for vores kroppe at arbejde for at leve; lad være med at lade hele din uge blive til en weekend.

*Navne i artiklen er blevet ændret

