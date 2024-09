Luke’s lobster rolls

Portioner: 4

Total: 15 minutter

Videos by VICE

Ingredienser

4 spsk usaltet smør

4 pølsebrød

4 tsk mayonnaise

450 g kogt hummerkød, afkølet (du kan koge din egen hummer eller købe en færdigkogt)

1 spsk citronsaft

1/4 tsk sellerisalt

1/4 tsk tørret oregano

1/4 tsk tørret timian

1/4 tsk friskkværnet sort peber

Vejledning

1. Smelt smørret over svag varme. Pensel ydersiderne af pøsebrødene med halvdelen af det smeltede smør. Varm en 25-30 cm stor pande op over medium varme i 2 minutter, og rist pølsebrødene indtil de er gyldenbrune, omkring 1-2 minutter på hver side. Tag brødene af panden, og skær dem forsigtigt med en kniv. Pas på du ikke kommer til at flække dem i to.

2. Smør indersiden af pølsebrødene med omkring 1 tsk mayo. Placer derefter omkring en fjerdedel af hummerkødet i hver af de skårerede pølsebrød. Varm det overskydende smør op igen – om nødvendigt – og rør derefter citronsaften sammen med smørret. Det det ligeligt ud over hummeren i begge brød. Bland sellerisalt, oregano, timian og peber sammen i en lille skål og drys derefter en knivspids af krydderiblandingen ud over hvert brød.

Fra kogebogen Real Maine Food (Rizzoli) af Ben Conniff og Luke Holden.

Fra Smid alt hvad du har i hænderne og lav de perfekte lobster rolls