Lyt eksklusivt til det her nye PJ Harvey-track af en anden verden

Du kender sikkert PJ Harvey bedst for, øhh, for eksempel bare de ni album, hun har udgivet i løbet af to årtier, der alle sammen er ikoniske og toneangivende på deres helt egen måde. Men imens hun har tæsket løs på sin guitar og haft travlt med at vinde ting som Mercury Prizes (to gange! Den eneste kunstner, der har opnået det), har hun gennem årene også fundet tid til at bidrage med original musik til en lang række film og teaterproduktioner.

Derfor er hendes seneste projekt ikke nogen stor overraskelse. Hun har samarbejdet med en anden filmkomponist, Harry Escott (Hard Candy, The Road To Guantanamo, Shame) på soundtracket til den nye film Dark River, der er en socialrealistisk thriller instrueret af Clio Barnard. Men vigtigst af alt er sangen et smukt stykke kunst, som vi har premiere på herunder.

Sangen hedder “An Acre of Land”, og den er dyb, rørende og altomsluttende i sin lyd. Harveys stemme breder sig over hypnotiske strygere og den slags pluk-guitar, der får dig til at stirre på et dødt punkt i horisonten og fuldstændig glemme, hvor din fysiske krop egentlig befinder sig. Teksten er meget fokuseret på naturen, hvilket giver mening i en film, der finder sted i Yorkshires moser. Så ja, tryk play, og forestil dig, at du indånder store mundfulde frisk, uforurenet luft, mens du jagter får.