Lyt til Lil B’s nye mixtape og ”This Is America”-cover

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

På vej til arbejde i morges kunne jeg ikke finde noget, jeg gad lytte til. Alting virkede lidt kedeligt. Der var ikke noget spændende. Da jeg nåede frem til arbejde, var problemet ikke forsvundet. Jeg var bare ikke rigtig i humør til noget. Men gudskelov kom svaret som sendt fra oven: Lil B The BasedGod har udgivet et nyt mixtape, Options! Options ligger eksklusivt til streaming på Apple Music, og det er næsten to timer langt, hvilket betyder, jeg bare skal lytte det igennem fire gange, og så har jeg fyraften. Sådan er The BasedGod bare. Han ved altid, hvad du har brug for, lige når du har brug for det. Lyt til Options lige her:

Options er også bemærkelsesværdigt, fordi det blandt andet byder på et remix-skråstreg-cover af Childish Gambinos ”This Is America” med titlen ”This Is The BasedGod”. Omkvædet er selvfølgelig: // This is The BasedGod / He’s gonna fuck my bitch //.