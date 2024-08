Lyt til playlisten fra Frank Oceans nye GTA V-radiostation

Los Santos er en smuk og afskyelig by. Et sted, hvor drømme bliver knust, og mænd hensynsløst bliver flammekastet i jorden. Byen er den primære lokation for spillet Grand Theft Auto V, men den er også løst baseret på Los Angeles og byder på flere ikoniske destinationer – Santa Monica Beach, Hollywood Hills og The Griffith Observatory. Den ser ud som, føles som, og lyder som LA, hvis LA var en computersimulator, der blev spillet af rigtig skæve teenagere.

Bortset fra det tydelige og let ignorerede mål om at gennemføre missioner, er den centrale og formentlig bedste ting at tage sig til i spillet at drøne ned ad The Pacific Coast Highway i en hurtig bil med radioen skruet højt op på høreskade – noget, der får endnu mere gennemslagskraft, fordi du sikkert sidder fuldstændig katatonisk omkranset af junkfood i en lummer lejlighed.

Det ville ikke være for meget at sige, at musik og køreture er verdens smukkeste par. Det ville heller ikke være en overdrivelse at sige, at Los Angeles kan være en allerhelvedes smuk feberdrøm. Og det ville ikke være løgn at kalde Grand Theft Auto V – spilmediets svar på The Sopranos – det bedste spil, der nogensinde er skabt. Så, for bare at gøre tingene lidt vildere og gøre serien fortjent til et 13-tal på 12-skalaen er der en ny radiostation i den seneste opdatering – blonded Los Santos 97.8 FM – af Frank Ocean. Det betyder kort sagt, at du nu kan cruise hårdere end nogensinde før på en LA-motorvej i en hurtig bil, mens du lytter til musik skabt af den her generations bedste kunstner aka. leve i en drøm, mens du stadig nyder komforten af din egen stue.

Selv om Grand Theft Auto V blev udgivet for fem (FEM???!!!!!) år siden, har udviklerne opdateret spillet med nye tiltag. Men fuck dem alle sammen: den nyhed hører til på en gaming-hjemmeside. Herunder har jeg lavet hele playlisten med sange af Ocean og næsten alle andre bortset fra Futures “Codeine Crazy”, Chief Keefs “Winnin’” og Jay Z’s “Dead Presidents”, fordi de ikke er tilgængelige på Spotify. Lab det hele i dig, og kør så hjem for at lytte til det, mens du drøner med 200 i timen ud over toppen af Mount Chilliad eller noget.