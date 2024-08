Må Gud hjælpe os, nu er der et EDM-remix af Walmart Yodeling Child

Denne video er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Når jeg sidder og ser videoen af Walmart Yodeling Child på nettet, er det eneste, jeg kan tænke på, mig selv. Hans utroligt selvbevidste fremtoning og den gravalvorlige tilgang, han har, til at underholde et sagesløst og ufrivilligt publikum i et amerikansk discountsupermarked, minder mig om mig selv, da jeg var på den alder. Hvis der var nogen, der var begyndt at snakke under hans intense opførsel af Hank Williams Jr.’s ”Lovesick Blues”, så ved jeg, at han var stoppet op midt i sangen for at hyle af dem med en dæmonstemme, inden han begyndte at synge igen. Jeg er på mange måder selv Walmart Yodeling Child. Jeg er tydeligvis også Vædder. Hvis du har brug for flere beviser, så værsgo:

https://www.youtube.com/watch?v=cteUDkurv7E

Det siger sig selv, at Walmart Yodeling Child har taget internettet med storm, og som det så ofte er tilfældet, så har han både inspireret funklende meme-guld samt et EDM-remix. Det kan du tjekke ud øverst i artiklen. Det er frygtindgydende – sådan helt tænderklaprende åbner-muligvis-en-port-til-en-helvedesdimension-frygtindgydende. Men er det meste EDM i grunden ikke det? Kan man ikke argumentere for, at det bedste EDM også er det værste EDM? Men tillykke til Walmart Yodeling Child. Hvis jeg kender ham lige så godt, som jeg tror, jeg gør, så sidder han og nyder sin virale berømmelse og planlægger at fremmane Lucifer, hvis ikke han får et interview på morgen-tv.