Mac Miller tog Thundercat med som bassist til sin vildt rare Tiny Desk Concert

Ligesom et varmt boblebad eller en kold margarita er NPR’s Tiny Desk-koncertserie et enkelt koncept med et effektivt resultat. Du kender det godt, og selv hvis du ikke gør, så er der en ledetråd i navnet: en musiker ruller op foran et skrivebord på NPR-redaktionen og spiller lidt musik. Det eneste, der ikke passer, er, at skrivebordet ikke er så tiny endda.

Gennem årene har mange fremragende, progressive musikere optrådt med deres sange foran skrivebordet og taget lyttere med på intime, omfattende musikalske rejser. Du kan selv tjekke NPR’s hjemmeside ud og finde tidligere koncerter med alle fra Jay Som til Sampha og Noname (en af de bedste nogensinde, det er jeg villig til at sætte hele min børneopsparing på).

I dag er det blevet Mac Millers tur. Musikeren udgav i fredags sit femte studiealbum Swimming (lyt til det ovenover). For de af jer, der ikke ved det, så er Macs seneste udgivelse en temmelig chill og til tider sørgmodig størrelse, der dog også byder på mere upbeat numre, lidt ligesom når solen bryder gennem skyerne på en gråvejrsdag. Det første track åbner med: “And I was drowning, but now I’m swimming / Through stressful waters to relief,” hvilket opsummerer den rejse, som resten af pladen sender lytteren ud på.

Under Tiny Desk-koncerten præsenterer Mac en følelsesmæssig rutsjebane i intime rammer med rå nerve. Han starter med ”Small Worlds” og følger op med ”What’s The Use”, hvor Thundercat spiller med – et af de bedste tracks på pladen (hvilket giver god mening, da den byder på verdens bedste bassist) og helt sikkert det mest funky. Stemningen i lokalet kan næsten mærkes på den anden side af skærmen. Thundercat har et stort smil på læberne og under en af bassoloerne, kan Miller ikke lade være med at grine af forbløffelse over kollegaens enorme talent. Sættet rundes af med ”2009” akkompagneret af en strygekvartet. Find videoen øverst i artiklen, og bare læn dig tilbage og nyd det.