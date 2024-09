Mænd fortæller hvad de tænker på for ikke at komme for tidligt

Foto af Stephanie Smith via Wikipedia

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

En stor bekymring for mænd i dag er frygten for at skuffe. At skuffe deres familie, deres chef eller deres venner. At skuffe seksuelt står dog helt øverst på listen over de værste skuffelser. At komme for tidligt sætter ikke kun en forbløffet grimasse på din partners ansigt, det gør også, at du falder i søvn med det samme – som en stor, dum bjørn, der lige har spist hele sit forråd på én gang.

Der findes heldigvis metoder til at stoppe strømmen og slå en knude på problemet – kun ved brug af tankens kraft. Vi spurgte en række mænd fra hele Europa, hvad de tænker på for at kontrollere spermpanikken.





JONO, 23 år, Storbritannien

“Jeg tænker tit på, hvordan kapitalismen ville se ud, hvis den var en person, og hvor ondt det ville gøre, hvis den rent faktisk sparkede mig i bollerne og ikke kun i overført betydning.”

PAOLO, 26 år, ITAlien

“Jeg tænker på en hunds ansigt, når den skider. De laver sådan et mega dumt ansigtsudtryk, når de skider, ik’? Som om de frygter for deres liv, fordi de ikke kan løbe væk, hvis der er fare på færde.”

CHRIS, 29 år, Grækenland

“Jeg ved virkelig ikke, hvordan det skete, men hver eneste gang jeg prøver på ikke at komme for tidligt, så tænker jeg på Jacques Cousteau, der styrer et lille skib, og hvaler, der svømmer i bølgerne bag båden. Jeg har seriøst ingen ide om hvorfor. Jeg har aldrig været særligt begejstret for Jacques Cousteau eller havet generelt – jeg er ikke engang sikker på, hvad han egentlig lavede – udover at udskyde min orgasme.”

WILLIS, 20 år, Tyskland

“Jeg spiller en masse meget indviklede deathcore-sange på guitar inde i mit hoved. Det er ret distraherende selv uden at have en rigtig guitar. Og nej, det betyder ikke, at jeg giver min partner finger på samme måde, som jeg holder på gribebrættet.”

PABLO, 21 år, Spanien

“Jeg prøver at huske så mange fodboldholds startopstillinger, som jeg kan. Det er simpelt, men meget effektivt.”

LEON, 23 år, Italien

“Jeg forestiller mig følelsen af at have store glasskår i munden. Jeg ved ikke hvorfor, men den tanke er bare virkelig skræmmende. Når det ikke er nok, så forestiller jeg mig, at det er bittesmå glassplinter. Det virker altid – faktisk så godt, at jeg engang fik slap pik. Selv når jeg tænker på det nu, bliver jeg utilpas.”

TOM, 23 år, Storbritannien

“Politikeren Ed Balls’ fremlæggelser af budgetforslag leveret drevent og monotont.”

ZORAN, 26 år, Serbien

“Jeg var ikke særlig god til matematik i skolen, så jeg prøver at lave nogle regnestykker under sex. For eksempel tager jeg to store tal, måske 17 og 54, og prøver at gange dem med hinanden. Det har jeg virkelig svært ved, så tricket plejer at virke – men det mærkelige er, at når jeg skal lave simpel matematik i andre situationer, så får jeg en lille stådreng på.”

ALEXANDRU, 28 år, Rumænien

“Jeg prøver at tænke på computerspil. Jeg er selv gamer, så jeg lukker bare øjnene og tænker på det sidste level, jeg spillede – det skal nok distrahere mig. Hvis det ikke virker, så tænker jeg på, hvis pigen blev gravid og jeg skulle finde en fortrydelsespille klokken tre om natten.”

ELLIOT, 21 år, Storbritannien

“Jeg tænker altid på noget, som er et chok for systemet – at blive kørt ned af en bil eller få en knytnæve i hovedet eller noget. Af og til, hvis jeg er virkelig desperat, så tænker jeg på Dronning Elizabeth i bikini.”





SIMON, 26 år, Frankrig

“Det sker ikke så tit, men jeg tænker på min oldemor. Hun var sengeliggende i to år, inden hun døde, så du kan forestille dig, hvilken tilstand jeg har set hende i.”

CYRIL, 27 år, Frankrig

“Jeg bruger altid det samme trick: Jeg koncentrerer mig dybt om et bestemt objekt i mine omgivelser. Jeg nærstuderer mønstret i sengetøjet, stirrer intenst på en revne i væggen eller fokuserer bare på sengerammen. Det har virket for mig i 100 procent af tilfældene.”

ENZO, 30 år, Italien

“Helt generelt tænker jeg på metafysiske ting som døden og tomrum. Forgængeligheden ved det hele. Er der et liv efter døden? Nogle gange tænker jeg på et firben, der ligger på jorden og er flået helt op. Dybest set alt, der handler om døden. Det er lidt sørgeligt, at man er nødt til at tænke på den slags i sådan et nydelsesfuldt øjeblik.”

JULIAN, 28 år, Spanien

“Jeg tænker på træ – især træmøbler. At banke på træ er en gammel overtro for held, og jeg er meget overtroisk – så det har måske noget med det at gøre.”

SAMUEL, 25 år, Spanien

“Jeg tænker på tal – mere specifikt de sidste tre tal, jeg har haft i hovedet. Så jeg tænker på, hvad jeg betalte for aftensmaden, og hvor meget jeg har tilbage på min konto bagefter. Den slags ting.”

MICKEY, 23 år, Holland

“Jeg tænker altid på noget, jeg synes er virkelig klamt. Jeg så en engang min far skide. Sådan et mentalt billede plejer at virke.”

