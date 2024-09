Mænd fortæller, hvorfor de var deres kærester utro

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Det er en udbredt tankegang, at det ligger i mænds natur at være utro. Det er altid manden, der er utro ifølge den patriarkalske idé om, at vi er “evolutionært programmeret til at opføre os forfærdeligt over for kvinder, fordi vi skal sprede vores sæd” eller sådan noget. Men der findes en teori, der siger, at kvinder også har et evolutionær tendens til at skifte partneren ud. Den teori og vores artikel om, hvorfor kvinder har været utro, gjorde ikke overraskende en masse mænd vrede. Vi fik endda emails fra meget vrede fuldvoksne mænd, der blankt afviste teorien og hævdede, at vores artikel var opspind, fordi de sagde det.

Så for den journalistiske balances skyld spurgte jeg en masse fyre, hvorfor de har været utro, så begge køn kan sammenligne deres grunde/undskyldninger, og vi kan svælge i vores alle sammens manglende evne til at være tro mod hinanden. Hurra for ligestilling!

“Det føles bare så fucking godt, når en ny begærer dig!”

Jeg var min kæreste utro i år – og jeg var endda forelsket i hende, hvilket gør det endnu mere fucked up. Og det skete mere end én gang. Hun var også mig utro, hvilket ikke er en undskyldning, men jeg har et selvdestruktiv gen, der sætter ind, så jeg tog en bevidst beslutning om at gå ud og knalde ved siden af. Jeg ved godt, det er fucked up, at det var så bevidst.

Det var ikke engang, fordi jeg var fuld og kvajede mig til en fest. Klokken var tre om natten, og jeg scrollede bare gennem min liste af venner, der var online på Facebook. Jeg besluttede, at i stedet for at skrive til min kæreste ville jeg prøve at knalde med en anden. En hun ikke kendte og aldrig ville komme til at møde.

Det er nok, fordi selvom jeg er et fungerende menneske, så er jeg dybt usikker og har brug for bekræftelsen fra alle andre, og det føles bare så fucking godt, når en ny begærer dig. Jeg tror også, jeg er borderline sociopat, for jeg havde dårlig samvittighed, men kun i cirka et minut – derefter blokerede jeg bare skyldfølelsen og fortsatte mit liv, som om intet var hændt. Man er bare nødt til at adskille lysten til at knalde udenom med selve handlingen. Gå ud og gok den af, mester, og så er den pige på klubben, du havde lyst til at knalde hele aftenen, fuldstændig glemt.

– Caspar, 23 år

“Det var en blanding af hævn og en følelse af ‘jeg har alligevel ikke brug for dig’”

Jeg havde aldrig været utro før, og jeg syntes folk, der gjorde det, var de værste udskud på jorden. Piger havde været mig utro mange gange, og en af dem påvirkede mig så dybt, at jeg var sikker på, jeg aldrig ville gøre det selv, fordi jeg vidste, hvordan det føltes at være den modtagende part.

Min kæreste skulle på ferie med en masse veninder for noget tid siden, og mens hun var væk, fandt jeg ud af, at hun havde været mig utro kort tid forinden. Jeg besluttede at slå op med hende, men jeg ville ikke gøre det, mens hun var væk. Jeg skulle til bryllup et par dage før, hun kom hjem. Det var slet ikke min plan at være utro, men der var en pige, der lagde an på mig til brylluppet, og der var alkohol, så vi endte sammen på mit hotelværelse hele natten. I starten havde jeg det ad helvede til – teknisk set var jeg jo stadig sammen med min kæreste, og jeg havde forsøgt at styre mig, men den her pige var sindssygt smuk.

Jeg havde dårlig samvittighed, men jeg slog op med min kæreste alligevel, da hun kom hjem. Jeg sagde dog ikke, hvad jeg havde gjort. Det var en blanding af hævn og en følelse af ‘jeg har alligevel ikke brug for dig’, som hjalp lidt på det dengang. Nu kæmper jeg lidt med følelsen af, at jeg selv er blevet til det, som jeg virkelig hadede.

– Neal, 23 år

“Jeg tror bare, jeg kedede mig lidt i forholdet”

Jeg havde været i forhold i fem år, og så mødte jeg en anden pige på en datingside. Vi ville tage en drink, men jeg endte med at komme en time for sent på grund af arbejde. Efter et par drinks foreslog hun, at vi tog hjem til hende, fordi hendes forældre ikke var hjemme. Vi gik ovenpå og hyggede på hendes seng med en eller anden lortefilm på skærmen. Hun sagde, hun ikke ville have sex med mig, fordi jeg var kommet en time for sent, men kun ville gerne give mig et blowjob.

Jeg slog op med min kæreste omkring et år senere. Jeg tror bare, jeg kedede mig lidt i forholdet, for det var det eneste, jeg havde kendt til, siden jeg var 16 år. Det var ren rutine. Når jeg ser tilbage på det, ved jeg godt, jeg skulle have afsluttet det tidligere, men det er nemmere sagt end gjort, når man er i et komfortabelt forhold og aldrig har prøvet andet. Jeg tror ikke, at min utroskab ændrede mit syn på min kæreste, jeg tror bare, jeg har en kynisk tilgang til livet og kvinder og mangler en eller anden ægte følsomhed – lidt ligesom Dexter måske.

– Kevin, 26 år

“Vi er bange for kvinder, så vi er utro for at beholde en form for kontrol”

Jeg synes, utroskab er den værste form for løgn i verden – mest over for én selv. Det fandt jeg ud af, da jeg for en gangs skyld var nødt til at være ærlig over for en pige. Teknisk set var jeg ikke utro, men jeg havde skrevet med en anden pige i et stykke tid, og vi havde talt ret dybt om mange ting. Til sidst kom det hele frem, og min kæreste læste beskederne. Det var følelsesmæssig utroskab, og i nogle tilfælde er det jo i virkeligheden værre.

Vores forhold fungerede ikke, og jeg var ikke indsigtsfuld eller god nok til at se det i øjnene, så jeg brød tilliden mellem os. Men vi elskede hinanden højt, så vi forsøgte at få det til at fungere. Folk har så svært ved at være ærlige over for sig selv og andre, fordi sandheden gør ondt. Men sandheden kan også være et stærkt værktøj, uanset hvor ondt den gør. Og du vil aldrig få det godt med dig selv, hvis du er utro i et forhold.

En kvinde er en slags rygrad. En mor for dine børn. En bedste ven. En kilde til regelmæssige blowjobs. Og alligevel behandler du hende dårligt? Vi er bange for kvinder, så vi er utro for at beholde en form for kontrol. Måske skal kvinder indse, at mænd også kan være følsomme. Men hvis du sårer din kæreste åbenlyst eller bag hendes ryg, så gør du noget forkert. Det er nok et udtryk for, at der er noget, der ikke er på plads i dig selv eller i forholdet. Det var naivt af mig at være utro, men det forstod jeg ikke, da jeg gjorde det. Jeg blev gjort til en mand af den pige.

– Isaiah, 29 år



