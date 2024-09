Mænd giver kun kvinder orgasmer, fordi det får dem til at føle sig mandige

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Ifølge ny forskning hænger din kærestes insisteren på at få dig til at komme måske mere sammen med, at han ser din orgasme som en “maskulinitetsbedrift”, end med din seksuelle tilfredsstillelse.

En undersøgelse, der blev udgivet i sidste måned af Journal of Sex Research, konkluderer nemlig, at mænd ser den kvindelige orgasme som en måde at bekræfte deres mandighed på. Forskerne fra University of Michigans konklusion antyder, at mænd, som finder det vigtigt at tilfredsstille kvinder, i højere grad gør det for at tilfredsstille sig selv.

Ifølge “samfundets seksualpolitik” føler mænd ofte, at de skal “bevise deres værd gennem symbolske, maskuline bedrifter,” skriver forskerne i undersøgelsen. Fordi tidligere forskning har vist, at mænd får seksuel nydelse ved, at kvinden kommer, så var forskerne interesserede i at finde ud af, om mændene ser den kvindlige orgasme som en “maskulinitetsbedrift”.

Undersøgelsen analyserede besvarelser fra 810 mænd på 18 år og derover, som er seksuelt tiltrukket af kvinder. Under eksperimentet stillede forskerne en opgave: Deltagerne skulle læse én ud af fire anekdoter, hvor de skulle forestille sig at have sex med en kvindelig partner, de godt kunne lide, og som de havde haft sex med tre gange tidligere. De fire variable i anekdoterne var, at manden enten altid fik kvinden til at komme, uanset om hun kom eller ej med tidligere partnere, eller at hun aldrig kom sammen med ham, uanset om hun kom eller ej med andre mænd. Bagefter målte forskerne deltagernes følelse af maskulinitet såvel som deres seksuelle selvsikkerhed og andre ting.

“Hjælp ham til at forstå, at målet er nydelse, og hvis orgasmen er en del af det – fint. Men nydelse kommer i første række.”

Ikke overraskende viste besvarelserne “højere følelse af maskulinitet” ved besvarelser, hvor deltageren havde læst en anekdote, hvor den kvindelige partner kom, sammenlignet med en anekdote, hvor den kvindelige partner ikke fik en orgasme. Derudover var den effekt “skærpet for mænd med et højt stressniveau over den maskuline kønsrolle.”

Men stik imod folks forventning havde en kvindes tidligere orgasmer næsten ingen effekt på, hvor maskulin en mand følte sig. Det indikerer, at mænd tager ansvaret for en kvindes seksuelle tilfredsstillelse, siger forskerne. Selvom det måske får mændene til at gøre hvad som helst for at få en kvinde til at komme, så siger forskerne, at mandens insisteren på at hjælpe kvinden til at opnå orgasme måske får ham til at “se bort fra vigtige kontekstuelle faktorer og/eller kvinders egen handlen og oplevelser omkring seksuel nydelse.”

I et interview til psykologi-hjemmesiden PsyPost fortalte forskerne, at kvinders orgasmer “ikke skal ses som endnu et hak i sengekanten, som man siger. Kvinders orgasmer skal opleves – når de er ønskede – som en smuk del af seksualiteten og ikke noget, mænd giver til kvinder som et udtryk for deres formåen.”

De tilføjede: “Kulturelle idéer om maskulinitet får mange mænd til at føle, at de skal leve op til bestemte idealer, og det ender med at gå ud over den seksuelle nydelse.”

Derudover kan forskningens resultater “tolkes som et bevis på fordommen om, at den øgede opmærksomhed på kvinders orgasme – som ofte hyldes som et symbol på kvinders seksuelle frigørelse – i virkeligheden afspejler en ny indpakning af kvindens seksualitet som noget, der tjener manden”, og at “der er hårdt brug for en reevaluering af kvinders orgasmer som symboler på seksuel sundhed og frigørelse.”

Paul Joannides er psykoanalytiker og forfatter til seksualundervisningsbogen Guide To Getting It On. Selvom han har nogle indvendinger mod den nye forskning – han siger, at forskerne glemmer at nævne, at kvinders seksuelle nydelse ikke er lige så entydig som mænds, og at mange kvinder har svært ved at kommunikere, hvordan mændene bedst giver dem nydelse – mener han, at det vigtigste, kvinderne kan tage med sig fra forskningen, er, at “det betyder noget for rigtig mange mænd, om kvinden får orgasme eller ej.”

Kvinder skal hjælpe deres partnere til at forstå, “at din nydelse er lige så vigtig, uanset om du fik eller ikke fik en orgasme,” siger han, “og at den begynder med, hvordan han siger hej i døren, følelsen, du får, når han krammer dig, og om han får dig til at føle dig begæret og værdsat.”

Han fortsætter: “Du må belære ham om din krop, din seksuelle nydelse og hjælpe ham til at indse, at din vej til orgasme kan være helt forskellig fra, hvordan hans seneste partner fik orgasme, eller hvordan han selv får orgasme. Hjælp ham til at forstå, at målet er nydelse, og hvis orgasmen er en del af det; fint. Men nydelse kommer i første række.”