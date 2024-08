Mænd har i årtusinder fortalt myter om kvinders dæmoniske seksualitet – og gør det stadig

Jeg så for nylig den amerikanske horrorfilm “Teeth” fra 2007, hvor al filmens skræk og rædsel er placeret i den ellers så uskyldsrene teenagepige Dawns kønsorganer. Hun lider af mutationen “Vagina Dentata”, hvilket vil sige, at hendes skede er spækket med dræbende hugtænder, som kan kastrere enhver mand, der nærmer sig.

Og det er ikke bare en makaber idé grebet ud af den blå luft. De vaginale tænder er nemlig en myte, som uafhængigt af hinanden er blevet fortalt i kulturer over hele verden, lige fra Indien til Chile. Men fælles for alle myterne er udgangspunktet i den mandlige kastrationsangst. I flere versioner af myten kan kvinden i øvrigt kureres, hvis en mand besejrer og voldtager hende.

Videos by VICE

Myten om vagina dentata står langt fra alene med sin skildring af den kvindelige seksualitet som dræbende og farlig for mænd. Kvinders seksualitet kan åbenbart være voldsom at kapere for nogle mænd. Så voldsom, at der i årtusinder er blevet fortalt myter, der sætter lighedstegn mellem kvindeligt begær og djævelske kræfter.

Fortællingen går igen i historier lige fra kristendommens Eva, der frister Adam til at tage en syndig bid af æblet, til den græske mytologis sirener, der lokker mænd på dødeligt dybt vand med deres forførende skønsang. Ligesom også hekse er blevet anset som dødsensfarlige, seksuelle væsener i ledtog med djævlen – hvilket er blevet brugt til at retfærdiggøre, at de skulle straffes og brændes på bålet.

Fortællingerne om den – for manden – destruktive femme fatal-figur bliver stadig reproduceret i nutidens populærkultur. I nogle tilfælde i mere dæmoniske og drabelige versioner end andre. Fra den nærmest besatte kvinde i Antichrist, hvis seksualitet får et bliver mere og mere voldeligt udtryk, til den røde præstinde Melisandre i Game of Thrones, der føder en dræbende skyggedæmon.



Formålet er simpelt, forklarer lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet, der blandt andet forsker i køn, krop, seksualitet og magt.

“Uanset om myterne omhandler sirener, hekse eller vagina dentata’er, så er de fortalt ud fra et mandligt perspektiv. Disse kvinder er nemlig det patriarkalske systems ypperste frygt. De skildres som dem, der kan ødelæge alting for manden, men som samtidig indeholder en stor fascination og tiltrækningskraft”, fortæller han.

“Hvis kvinden er aggressiv og aktiv i forførelsen, er hun blevet opfattet som ødelæggende for det binære system, hvor manden traditionelt har haft magten – også magten til at forføre. Men disse kvinder suger manden til sig, forfører ham og fortærer ham. Og dæmoniseringen sikrer, at skylden udelukkende placeres hos kvinden”.

Mændenes frygt for de udfarende, seksuelle kvinder, som kan friste dem i en sådan grad, at de både mister magt og kontrol, er blevet materialiseret i fortællinger, som skulle advare mænd om at opsøge den slags kvinder. Og samtidig har legitimeret forfølgelsen og udskamningen af disse kvinder. Der er ikke langt fra fortidens heksejagt til nutidens luderstempel.

Omvendt har fortællingerne også haft et opdragende formål overfor kvinder, der skulle begrave deres seksuelle lyster og i stedet fokusere på reproduktion.

“I den kristne kultur skulle kvinden indtage rollen som den hellige, rene rugemor, der stod for samfundets reproduktion. Begæret og erotikken blev set som i komplet modsætning til det, som “den rigtige kvinde” repræsenterede. Som noget beskidt og forkert, der kunne fremkalde mørke kræfter”, siger Christian Groes.

Omvendt pointer han, at myterne om hekse, sirener og vaginale tandsæt også er blevet brugt aktivt af kvinder, som har identificeret sig med de forføreriske væsener og brugt fortællingerne til at fremme deres egen seksuelle frigørelsesproces.



Det kvindeundertrykkende element i fortællingerne ligger i selve dæmoniseringen, men fjerner man den, kan der ligge et nærmest revolutionært element i fortællingerne om de dragende, forførende kvinder.

For hvis alle kvinder lod sig inspirere af hekse, sirener og vagina dentata’ers opførsel, “ville det patriarkalske system ikke overleve ret længe”, siger Christian Groes.

Skildringerne af den dæmoniske kvindelige seksualitet, som opsluger og fortærer manden med hud og hår, er stadig at finde i nutidens populærkultur.

Men flere af disse fortællinger her netop den dobbelthed, som Christian Groes taler om, og kan i nogle tilfælde ses som billedet på den kvindelige, seksuelle frigørelsesproces, hvor kvinderne bruger deres seksualitet til at opnå magt og nedlægge deres mandlige modstandere.

Døm selv i disse fem eksempler fra filmens og seriernes verden.

“Teeth” (2007)

Teenagepigern Dawn er født med mutationen “Vagina Dentata” – altså en tandbesat skede. Men fordi hun er medlem af en kristen ungdomsgruppe, hvor sex før ægteskabet er bandlyst, ligesom det sågar er forbudt at røre ved sig selv, er hun ikke selv klar over, hvad der gemmer sig mellem hendes ben. Hun starter en uskyldig flirt med en af de kyske, kristne drenge fra gruppen, som viser sig alligevel ikke at være så kysk endda. Og da han ikke tager et nej for et nej og i stedet forsøger at voldtage hende, bider hun pludselig fra sig og kastrerer ham med sit vaginale tandsæt.



I Teeth bliver Dawns ekstra tandsæt først aktiveret, når hun oplever overgreb. Men i løbet af filmen opdager hun, at hun selv kan vælge at bide fra sig, når hun bliver vred – og på den måde begynder Dawn selv aktivt at tage de vaginale tænder i brug for at straffe mænd, der opfører sig sexistisk og grænseoverskridende. På den måde kan filmens budskab også læses som et mere feministisk: Pussy bites back.

“Antichrist” (2009)

I Lars von Triers film Antichrist skildres også en kvindelig hovedperson, hvis seksualitet lige så stille fremstår mere og mere ond, dæmonisk og fordærvret. Filmen omhandler et par, hvis søn er kravlet ud af et vindue og omkommet, mens forældrene var opslugt i en hed omgang på lagnerne. Parret flytter derefter ud i en skovhytte, hvor manden forsøger at behandle kvindens angst og sorg over tabet af sin søn. Men mandens forsøg på at tæmme kvinden mislykkes, mens hun i stedet udvikler en mere og mere voldelig seksuel adfærd.

Løbende får manden mistanke om, at det er djævlen selv, der er årsag til kvindens angst. Og at hun også er selv opslugt af ondskab, der kommer til udtryk gennem hendes voldelige seksualitet. Eksempelvis i en scene, hvor hun hamrer en træpæl ned i hans testikler og derefter har sex med ham, indtil han kommer i et blodbad. Manden kvæler og brænder afslutningsvist kvinden i en scene, som uundgåeligt sender tankerne tilbage til fortidens hekseafbrændinger.

Game of Thrones (2011– )

I den amerikanske fantasyserie Game of Thrones er der masser af sex, vold og drab. Men særligt er karakteren Melisandre et eksempel på en skildring af en kvinde, hvis seksualitet bliver fremstillet som dæmonisk. Melisandre er præstinde for guden “Lord of Light”, som hun tilbeder med ild og lys, hun er altid klædt i rødt og går under navnet “The Red Woman” eller “The Red Witch”.

Melisandre fremstår særligt dæmonisk i sæson 2, hvor hun forfører Stannis Baratheon ved at love ham en søn og efterfølgende har sex med ham. Da hun senere føder i en grotte, er det dog ikke et barn, men en såkaldt skyggedæmon, der kravler ud af hendes livmoder. Og det er en sand dræber, hun har avlet, for i samme øjeblik som dæmonen har forladt Melisandres krop, begiver den sig ud for at slagte Renly, der er Stannis’ bror.

American Gods (2017– )

I den amerikanske serie American Gods fremstår karakteren Bilquis, kærlighedsdronningen, som en kvinde, det har fatale følger at have sex med. Allerede i seriens første afsnit fortærer hun en enkemand under sexakten.

Men fortæringen sker ikke, som man kender det fra visse insekter og edderkopper, hvor hunnen på kannibalistisk vis spiser hannen efter parringen. Derimod opsluger Bilquis sin sexpartner gennem skeden, mens hun er i seksuel ekstase. Det er dog ikke en behandling, der udelukkende er forbeholdt mænd, for senere i afsnittet suger hun på samme måde en kvindelig sexpartner op i sin livmoder. Hun er i bogstaveligste forstand en kærlighedsgudinde med stor seksuel appetit.

“Species” (1995)

Science fiction-filmen “Species” byder på endnu en skildring af en kvinde, hvis seksualitet fremstilles både djævelsk og dræbende. I dette tilfælde er kvinden Sil i virkeligheden en alien, der forsøger at forføre mænd med det formål at blive befrugtet og udbrede sin art på jorden.

Den første hun overvejer at parre sig med, er en mand, som hun møder på en natklub. Men da det ret hurtigt går op for hende, at han har diabetes, afviser hun ham. For det er kun de gode gener, hun går efter. Men han vil ikke acceptere afvisningen og forsøger i stedet at tvinge hende til at have sex med sig. Kvinden fra det ydre rum lægger derfor sin strategi om: Hun dropper at stritte imod, sender ham et forførende blik og kysser ham, indtil hun med sin overnaturligt stærke tunge på dødelig vis gennemborer hans kranium.

Resten af filmen omhandler så den gruppe videnskabsmænd, som ihærdigt forsøger at fange og stoppe den monstrøse kvinde fra at formere sig på jorden.