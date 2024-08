Mænd i Mellemøsten får sat hår og lagt ansigtsmaske i barbershops

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Fotograf Tamara Abdul Hadi har taget billeder af mænd fra Mellemøsten, der gør sig lækre, og dokumenter, hvordan kreative barberer og frisører skaber og udvikler nye trends.

Fotoserien hedder The People’s Salon og er en hyldest til stil og personlige udtryk. Fotografen er medstifter af RAWIYA collective, som er en forening for kvindelige fotografer i Mellemøsten, og selvom hun mest holder til i Beirut i Libanon, så har hun også rejst rundt til barberer i hele Mellemøsten for at tage billeder.

I Beirut var hun på besøg i Salon Al Raqui, som løst kan oversættes til “Den Elegante Salon.” Ejeren hedder Abdel Atheem, og han specialiserer sig i skægtrimning og forskellige former for sort hårfarve. Han kommer oprindeligt fra Raqqa i Syrien.

Salon Tamer. Ramallah, Palæstina. 2016

Hun har også taget billeder af Tamer Shehadeh, hvis karriere som frisør også har rødder i flygtningekrisen. Salonen hedder Salon Tamer og ligger i den palæstinensiske by Ramallah. Den startede som en lille butik i flygtningelejren Qalandia, men nu er den vokset til en langt større forretning, som ligger på en af byens hovedgader. Et af hans specialer er ansigtsmasker og voks. Han drømmer om at sprede palæstinensisk hårdesign til resten af verden.

Et andet af Hadis motiver var Mohamad Bakir som bor i Gaza by og ejer Salon Rimal. Bakir arvede forretningen fra sin far. I dag klipper Salon Rimal næsten alle byens fodboldspillere. Bakir har også udgivet en historisk encyklopedi om frisurer og hår i Gaza i 2016.

Hadi har givet VICE et første indblik i hendes nye serie, og det er en række ømme portrætter, der viser maskulinitet og personlig pleje. Tjek billederne herunder:

Salon Rimal. Gazastriben. 2016

Salon Al Raqi, Beirut, Libanon

Salon Al Raqi, Beirut, Libanon

Ansigtsmaske. Salon Al Raqi. Beirut, Libanon. 2017

Abu Samar. Salon Al Raqi. Beirut, Libanon 2017

Salon Al Raqi 05. Beirut, Libanon. 2016

Salon Tamer. Ramallah, Palæstina. 2017

Skægfarvning og ansigtsmaske. Chatila, palæstinensisk flygtningelejr. Beirut, Libanon. 2016

Salon Al Raqi. Beirut, Libanon. 2017

Se flere af Tamara Abdul Hadis billeder her.