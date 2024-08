Mænd reddet fra bjergtop, fordi de var for skæve til selv at komme ned

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Vi er mange, der har haft dårlige oplevelser efter at have suget på en lidt for stor joint. Jeg røg engang en pind alene, rejste mig og var blind i fem minutter, fordi alt blodet forsvandt fra mit hoved – seriøst, der var bare hvid støj og svage aftegninger af andre mennesker, der hvor mit syn plejede at være.

Så jeg kan i hvert fald personligt sagtens føle sympati med de fire mænd, som skulle reddes ned fra Englands højeste bjerg efter “at være ude af stand til at gå grundet cannabis-indtagelse”, som det lokale politi udtrykte det.

Omkring klokken halv syv lørdag aften blev politiet tilkaldt til Scafell Pike, som er 912 meter højt og ligger i Lake District i det Nordvestlige England. I samarbejde med bjergets redningsmandskab lykkedes det at eskortere mændene ned i sikkerhed omkring kvart i ti, fortæller The Guardian.

Ingen er blevet anholdt, men politiinspektør Justin Bibby fra Cumbria politi talte et par alvorsord til de fire mænd: “At indtage alkohol eller nogle andre former for rusmidler, der forringer ens dømmekraft, øger risikoen for at komme galt afsted. Den slags hører ikke hjemme på et bjerg.”