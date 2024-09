Mændene der tænder på psykisk syge kvinder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

“Hvis en pige allerede er glad og har selvtillid, så er der ikke ret meget, du kan forbedre, og du vil ikke have lige så stor indflydelse på hendes liv,” skriver brugeren JPD0414 på sitet Plenty of Fish. “Men hvis hun er deprimeret eller har et lorteliv derhjemme, så har du chancen for at være en af de få gode ting i hendes liv, og så kan hun bedre lide dig.”

Den her anonyme online-charmeprins fortsætter med at forklare, at han har en stor svaghed for piger med psykiske problemer som angst og depression, fordi deres mentale sundhedsproblemer kommer ham til gode. Så kan han nemlig lege ridder på den hvide hest og redde pigerne fra deres egne sinds mørke. Han befrier dem fra sig selv, thi det er hans noble kunst – han er en helt med en særlig passion for at manipulere kvinder.

Andre brugere på sitet stemmer i og skriver, at “sindssyge piger er de vildeste i sengen.”

Hvis du selv har haft en alvorlig psykisk sygdom, så er du måske bekendt med den slags mænd, som bruger kvinder til at opfylde deres “ridder-på-den-hvide-hest”-fantasi. Hvis ikke, så behøver du kun at gå på internettet for at finde beviset: På de her slags fora finder man teenagedrenge, der stiller spørgsmål som “hvorfor tænder jeg så meget på selvmordstruede piger?” og unge piger, der spørger “hvorfor flirter den her fyr kun med mig, når jeg er ked af det?”

I 2012 udførte forskere ved University of Texas i Austin en undersøgelse, der viste, at mænd generelt er mere tilbøjelige til at gå efter piger, som ser “psykisk sårbare” ud – men kun til kortsigtede relationer som eksempelvis sex.

Så hvad gør du, hvis du er sammen med en partner, der synes din sygdom er det mest tiltrækkende ved dig?

Problemet er selvfølgelig, at den slags dynamikker ikke er så gennemskuelige til at starte med. I begyndelsen er opmærksomheden omkring din psykiske lidelse måske bekræftende nok, og det kan næsten føles som en lettelse at have fundet nogen, som giver udtryk for, at din depression er “fascinerende” – det er et tegn på, at de ikke ignorerer dig, når du er ked af det eller forlader dig på baggrund af noget, du ikke kan kontrollere.

“Jeg kunne mærke, at han accepterede mig,” siger Rachel om sin første kæreste, Chad, som behandlede hendes depression som en fetich og foreslog, at hun skulle skære i sig selv for at bevise, at hun virkelig elskede ham. “Jeg følte virkelig – især som 17-årig – at det ville være umuligt at finde en, som ikke ville afvise mig på grund af mine psykiske problemer. I starten føltes det, som om han accepterede mig med alle mine fejl og mangler. Og at han fandt mine fejl attraktive, fik mig til at føle, at vi havde et endnu stærkere bånd.”

Men båndet er overfladisk. Du bliver forvandlet til den lille, maniske drømmepige. Pigerne, jeg taler med, beskriver, hvordan sygdommen er med til at give fyrens liv mening og dybde – præcis det, han vil have – så længe den ikke fylder for meget, og han rent faktisk skal sørge for meget for en.

“Inderst inde var Chad bare en narcissist i den reneste form,” forklarer Rachel. “Jeg tror, han blev tiltrukket af piger med psykiske problemer, fordi det afspejlede ham selv. Han kunne rigtig godt lide at hævde sin dominans som mand, og det betød, at han ledte efter sårbare mennesker, som han kunne manipulere, som han ville. Jeg tror ikke, de her fyre vil redde os – de vil fastholde os på bunden, så de de altid er hævet over os.”

Jeg kontakter praktiserende psykolog og terapeut Eliana Barbosa i et forsøg på at forstå, hvorfor nogle mænd har sådan en adfærd.

“Det er svært at forstå til bunds, for hvert tilfælde er jo unikt,” siger hun. “Men grundlæggende mener jeg, at man kan skelne mellem mænd, som er sadistiske – de opnår nydelse ved at se en kvinde i smerte – og mænd, som handler ud fra kulturelle aspekter ved kvindehad, når de undertrykker de her kvinder med lav selvtillid for at hævde sig selv. Depression kan give følelsen af, at man er fuldstændig følelses- og lystforladt, så pigerne kan ende med at underkaste sig bare for at føle en eller anden form for lyst. Det er ikke et bevidst valg, som de her piger eller drenge tager, som gør, at de havner i usunde forhold. De her mænd udnytter en mangel i de her menneskers liv.”

Lisas forhold begyndte ligesom så mange andre forhold: de var lykkelige i en periode, og så fortalte hun ham om sine kamp med svær depression og angst. Han lød sympatisk og gjorde det klart, at han vidste, hvad han skulle gøre, hvis hun oplevede en depressiv periode eller et angstanfald – på grund af tidligere erfaring med det.

“Alle hans ekser var også psykisk syge,” siger Lisa om sin eks-kæreste. “Det var ikke, fordi han pralede af det, men han fik det til at lyde, som om de allesammen stadig var forelskede i ham på en måde. Han antydede endda, at en af dem fik det så meget værre, efter de slog op, at det motorcykeluheld, der slog hende ihjel, formentlig i virkeligheden var et selvmord på grund af ham. Senere fandt jeg ud af, at hun ikke engang selv styrede motorcyklen og desuden var i et nyt forhold på det tidspunkt.”

En person, som aktivt udser sig en psykisk syg person som et “let bytte” for deres manipulation, er tydeligvis et udtryk for et behov for magt. Og når de indleder et forhold, så ender de desværre i mange tilfælde med at udøve en kæmpe magt over for deres partner, hvilket kan gøre det endnu sværere for partneren at afbryde forholdet. Men indimellem lykkes det.

“De piger, som var i stand til at afbryde forholdet, var dem, der stadig kunne sætte grænser,” siger Barbosa. “Uanset hvor meget de bliver misbrugt, så kommer der et tidspunkt, hvor de siger, ‘nu er det nok,’ som et udtryk for, at de stadig har en vis styrke tilbage.”

Vær stærk, bed om hjælp og fucking skrid fra ham.



Lisas kæreste udøvede magt ved at referere til hendes psykiske sygdom, hver eneste gang, hun udtrykte en negativ følelse. “Han indledte skænderier over sms, og der var flere gange, hvor han sagde ‘så få dog noget behandling’ på en virkelig nedladende måde, selvom han plejede at afholde mig fra at tage til terapi,” fortæller hun. “Når jeg sagde kærlige ting til ham, sagde han, jeg var en løgner. Jeg havde slået op med ham én gang før, og det gjorde det følelsesmæssige misbrug endnu værre. Hvis jeg sagde så meget som ét ord, så var jeg en skør, hysterisk, led kælling.”

Efter en tæt veninde fortalte om sin erfaring med et usundt forhold, afbrød Lisa forholdet en gang for alle.

Det er aldrig nemt at håndtere psykisk sygdom i et forhold, men nu har Lisa og Rachel kærester, der respekterer dem og er blevet sammen med dem gennem svære perioder uden at være nogle svin. Det er – surprise, surprise – ganske muligt, hvis du anser din partner for at være et rigtigt menneske og ikke bare en brik i din egen personlige fortælling.

“Forskellen mellem min eks og andre fyre, som behandler psykisk sygdom som en fetich, er, at han ville have, jeg skulle få det værre,” siger Lisa. “De fleste fetichister tror, de kan være kuren mod det hele og svaret på alle problemerne. De bliver endnu værre, når de finder ud af, at de ikke er det.”

Rachel har nogle vigtige råd til alle kvinder, der er i forhold med en mand, som lider af ‘ridder-på-den-hvide-hest’ syndromet:

“De æder dig op lidt efter lidt, indtil der ikke er mere tilbage, og du lægger ikke engang mærke til det, når det hele er væk,” fortæller hun. “Det er vigtigt at forsøge at tænke på de dele af dig selv, som du synes er værd at bemærke og overveje, hvorfor han ikke ser dem. For det meste er det, fordi han har for travlt med at se sig selv. Vær stærk, bed om hjælp og fucking skrid fra ham.”



