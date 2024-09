Magtmisbrug har ingen aldersbegrænsning

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I et interview med den amerikanske tv-station CBS i søndags slog Hillary Clinton fast, at Bill Clintons affære med daværende praktikant i det Hvide Hus Monica Lewinsky ikke var udtryk for magtmisbrug, fordi sidstnævnte ”var et voksent menneske”. Bill Clinton var 49 og præsident for USA, mens Monica Lewinsky var 22 og arbejdede som ulønnet praktikant, mens affæren stod på. Hillary Clintons udtalelse modsiger Lewinskys udlægning. Tidligere på året kaldte hun i et essay i Vanity Fair affæren for magtmisbrug: ”Det, der foregik mellem Bill Clinton og jeg, kan ikke betegnes som seksuelt overgreb, men det kan i dag med rette kaldes overlagt magtmisbrug”.

Videos by VICE

Siden udtalelsen i søndags er Hillary Clinton blevet mødt med skarp kritik på de sociale medier, hvor debattører har påpeget, at magtdynamik ikke kun er problem, når offeret er yngre end den seksuelle lavalder. Blandt kritikerne finder man folk, der har overlevet overgreb, aktivister fra #MeToo-bevægelsen, vælgere, som stemte på Hillary Clinton i 2016, en tidligere Obama-rådgiver samt flere eksperter i sexchikane og overgreb.

”Et skævvredet magtforhold risikerer altid at påvirke spørgsmålet om samtykke,” fortæller Laura Palumbo, som er kommunikationschef for National Sexual Violence Resource Center, til Broadly. ”Det gælder især, hvis en person har en formel autoritetsrolle. Det kan have indflydelse på en partners samtykke, lige meget hvilken alder personen har”. Kim S. Ménard, som er professor i strafferet og kvinde-, køns- og seksualitetsstudier ved Penn State samt forfatter til bogen Reporting Sexual Assault: A Social Ecology Perspective, forklarer det nærmere. ”Personen uden magt kan føle sig presset af frygt for at miste sit job og fremtidige muligheder for forfremmelse”.

Ménard peger på de mange historiske tilfælde af magtmisbrug på arbejdspladsen som forsvar for argumentet for, at alder ikke er en afgørende faktor. ”Et skævvredet magtforhold har længe været et problem i arbejdslivet, hvor sexchikane og voldtægt er udbredt især blandt de mest sårbare medlemmer af arbejdsstyrken (for eksempel timelønnede, sæsonarbejdere og rengøringspersonale),” siger hun. ”Det er netop på grund af den type misbrug, man har forbudt diskrimination ved lov, så ofre har mulighed for at gå rettens vej, hvis deres rettigheder er blevet krænket”.

Mens affæren stod på var Monica Lewinsky over den seksuelle lavalder, men hun var 27 år yngre end præsidenten og en af de yngste medarbejdere i det Hvide Hus. ”Unge mennesker i arbejdsstyrken er blandt de mest udsatte, når det kommer til sexchikane ifølge EEOC,” siger Palumbo. ”Selv hvis man er fyldt 18 år, så påvirker chikane stadigvæk en i høj grad, når man er ung, især hvis man lige er begyndt sit arbejdsliv. I mange tilfælde er den gruppe mindre opmærksomme på deres rettigheder, og det er heller ikke sikkert, at de har modtaget samme træning som deres ældre kolleger i at håndtere det”.

Ifølge Ménard er Hillary Clintons udtalelse decideret skadelig. ”Den negligerer de oplevelser, som mange har haft med magtmisbrug på arbejdspladsen. For eksempel de tusindvis af personer, som har trådt frem med deres historier i forbindelse med #MeToo-kampagnen,” siger hun.

Hillary Clinton, som har støttet sin mand hele vejen igennem sagen, påstod i begyndelsen, at anklagerne løj, og at deres forklaringer var led i en ”omfattende, højreorienteret smædekampagne, der begyndte den dag, min mand offentliggjorde sit præsidentkandidatur,” da rygterne begyndte at florere i 1998. I interviewet i søndags sagde Hillary Clinton, at hun ikke ”havde en rolle” i at kritisere de kvinder, der havde beskyldt hendes mand for sexchikane. I dag er Hillary Clinton et symbol på mainstreamfeminisme, men vi er et år inde i #MeToo-kampagnen – der især har sat fokus på magtmisbrug – og hendes standpunkt passer ikke længere ind i diskussionen om seksuelt betonet magtmisbrug.