Mand åbner ni år gammelt æg, der lugter som en ren forbandelse

Nogle folk ser bare gerne, at verden går op i flammer.

Sådan kan man næsten ikke undgå at tænke, når man ser, hvad den anonyme bruger “Reddit McReddit” har postet på Yotube. Mens du gik og hyggede dig i påsken med at puste æg, rystede “Reddit McReddit” nemlig verden med en video, der viser, hvad der sker, når man åbner et ni år gammelt æg.

I teksten til videoen – som blev uploadet 12. april og som har næsten 1.5 millioner visninger – står der: “Mine forældre havde opmagasineret nogle møbler fra midten af 2008 til starten af 2017. I dag fandt vi så et æg bag en af sofapuderne. Det stammer fra vores påskeægsjagt i 2008 …”

Den tåbelige sjæl, som har lavet videoen, prikker til ægget med en kniv og siger: “Ni år gammelt påskeæg. Inden i er det blevet til en gummibold.” Derefter ryster personen ægget, som lyder til at indholde noget hårdt. Da der bliver slået hul på ægget med kniven, eksploderer det i et voldeligt svineri af påskegys og eksistentiel mørke.

Det er som om, at det pastelfarverede blå og lyserøde æg forvandler sig til noget, der ligner en forhistorisk frø eller en mutant ninja turtle.

Takket være kameraets rystende bevægelser og det skrigende publikum, som man ikke ser i billedet, efterlader den korte video flere spørgsmål end svar: Hvem i alverden glemmer et påskeæg bagved en sofapude? Og lader det ligge i ni år? Støvsuger de her mennesker aldrig? Var det her rent faktisk et mislykket forsøg på at forvandle et påskeæg til et tusindårsæg?



Kommentarsporet på Youtube er også fuld af spørgsmål fra folk, der vil vide, hvordan ægget smager, og “hvem der kan finde på at bruge rigtige æg til en påskeægsjagt?”

Ifølge det skræmte publikum i rummet var lugten det mest opsigtsvækkende: “Åh, det stinker, det stinker,” råber en af deltagerne.

Vil du prøve samme stunt og aroma i dit eget køkken, kan du passende starte med at gemme et par hårdkogte æg ned bag hjørnesofaen. Så burde de være klar til påsken 2026.