Man kan dø af at spille computer, og det bliver kun mere sandsynligt med virtual reality

Du har ikke hørt fra én af dine venner i dagevis. Det er fredag, og normalt tager I ud og får en øl (én øl – ja, klart) når I begge har fået fri og kan holde weekend. Men han har ikke været på arbejde i et stykke tid. Når du tænker efter, har han egentlig ikke været der, siden han fik fingrene i et nyt virtual reality-spil. Han har ikke postet noget på Facebook, ikke engang en begejstret besked med CAPS LOCK, der viser, hvor oppe at køre han er. Du sendte en sms, men fik intet svar. Du sendte én til efter tre store fad. Du tænker ikke videre over det før næste morgen, da dine tømmermænd så småt begynder at aftage, og du ligger på sofaen, ser genudsendelser og føler dig ensom. Hey, han svarede heller ikke på den anden besked. Du skal alligevel ud og have cola til at slukke tømmermændstørsten, så til sidst beslutter dig for at smutte forbi hans lejlighed. Det er alligevel på vejen.

Der taler du med en læge, der ikke har været brug for alligevel. Politibetjenten stiller dig spørgsmål om det lig, der blev fundet om morgenen af udlejeren. Endelig finder du ud af, hvad der er sket – hvordan hans sidste dage blev: Hovedtelefoner på, sluttet til, online, forbundet til en virtual reality-verden så fordybende og dragende, at han ikke kunne slippe den igen. Batterierne døde. E-mails blev ignoreret. Hans krops behov blev afvist. Til sidst lukkede han ned, loggede ud, gik i sort.

Det lyder utroligt, ik? Som et afsnit af X-files. Men folk er rent faktisk døde af at spille computer, og det er deres afhængighed af mediet, der er grunden. Efterhånden som virtual reality bliver mere udbredt med diverse headsets tilgængelige på markedet, og stadig mere fordybende oplevelser på bedding, er det så virkelig så svært at forestille sig at stå op en morgen og læse en nøgtern rapport om en stakkels fyr, som er fundet død med sit blege, svulmede ansigt halvt tildækket af dyre VR-goggles? Det tror jeg egentlig ikke.

Der er ikke tale om en gyserfilm – det er den virkelighed, vi lever i. I 2015 døde en 17-årig dreng fra Rusland i sit hjem efter at have spillet DOTA i 22 dage i træk. Han tog alle de anbefalede pauser til at sove og spise, men døde af blodpropper, der opstod, fordi han ikke bevægede sig i lange perioder.



Et år tidligere var et Sydkoreansk par så optaget af deres onlinespilAnima: Beyond Fantasy, hvor de opdragede et virtuelt barn sammen, at de glemte deres meget virkelige spædbarn af kød og blod, som sultede ihjel. I 2012 i Taiwan bookede en 18-årig et privat rum på en internetcafé og faldt død om efter at have spillet Diablo III i 40 timer uden at spise.

Der er intet nyt under solen – gaming har slået folk ihjel i årtier.

Der er flere af den slags historier. Forfatter Simon Parkin samlede nogle af dem, sammen med andre fortællinger om besættelse af computerspil, i sin bog Death By Video Game,der udkom i 2015 (du kan læse et uddrag fra bogen her på VICE). Bogen viser hvordan disse tragedier begyndte tilbage i 80’erne, da computerspil fandt vej ind i den kommercielle mainstream og populærkulturen. Der er intet nyt under solen – gaming har slået folk ihjel i årtier.

Afhængighed kommer i mange forskellige afskygninger, og spil kan være lige så vanedannende som et skud af det stof, blodårerne skriger efter. Men indtil videre har gaming alligevel været en aktivitet, der eksisterede i en verden fyldt med eksterne ting, der distraherer. Du er opslugt af skærmen, men skærmen står i et rum fyldt med andre ting, måske andre mennesker, venner og familie, som kan hive dig ud af uvirkeligheden. De enlige typer, som bruger hele dage på at pløje sig gennem spil i ensomhed, har måske ikke nogen til at sige, hvornår nok er nok, men selv de vil lægge mærke til, at solen er stået op, eller at katten er sulten, eller at postbuddet banker på for at overrække dig en pakke med din nye controller.

Virtual reality, i sin essens, fjerner de faktorer, der lurer i øjenkrogen og bryder fordybelsen. Indtil videre er virtual reality en isolerende oplevelse, hvor brugeren afgiver sine øjne og ørers traditionelle fokus, til fordel for en simuleret verden adskilt fra vores egen. En verden, der for nogen vil være bedre, smukkere og fyldt med risikofri sjov og spas. Computerspil har længe forsynet os med den slags eskapisme, og deres popularitet viser, hvordan millioner af mennesker aktivt foretrækker at tilbringe deres tid i fantasiverdener fremfor den grå virkelighed. Virtual reality lader os udforske de steder indgående ved at sætte os i en karakters sted og rent faktisk placere os midt i de universer, vi er draget af. Måske vil menneskelige forhold blomstre, når andre kan dele disse verdener med dig. Dine digitale venner kan blive de venner, du aldrig fik i det virkelige liv, som giver den følelsesmæssige støtte, du altid har manglet, uden de problemer, der følger med at vedligeholde et forhold til levende mennesker. At gå skridtet videre ville ikke engang være komplet uhørt. Allerede i 2009 giftede en mand fra Tokyo sig med en karakter fra et Nintendo DS-spil, selvom vielsen ikke var helt juridisk bindende.

Virtual reality kan give ensomme personer nye måder at tilfredsstille deres følelsmæssige behov på. Ingen afvisning, ingen smerte. De vildeste fantasier opfyldt. Det siger selv, at pornoindustrien har været meget hurtige til at se potentialet i virtual reality, med meget fordybende videoer klar til selv de billigste headsets. Afhængighed af porno er ikke en joke, og mange af ofrene rammes af depression, nedsat produktivitet og alvorlige økonomiske problemer. Skuespilleren Terry Crews fra Brooklyn Nine-Nine fortalte om sin afhængighed i begyndelsen af 2016, og det var skræmmende læsning: “Hvis dag er blevet til nat, og du stadig sidder og ser det, har du nok et problem.” Crews afhængighed smadrede næsten hans ægteskab. Og virtual reality-porno i al sin fordybelse i første person, har potentialet til at være endnu mere vanedannende, og måske endda at foretrække i forhold til virkeligheden, netop fordi der ikke er nogen grænser. Mange flere virkelige, menneskelige forhold kan risikere at blive droppet til fordel for en tur online, hver gang vi har behov for seksuel tilfredsstillelse.

Du tænker måske, at det ikke er et kæmpe problem, hvis man onanerer mere end normalt, men ifølge neuropsykiater Dr. Valerie Voon fra Cambridge Universitet skaber seksuel afhængighed, både fysisk og via porno, de samme forandringer i hjernen som afhængighed af stoffer. Du har brug for det. Du må have det. Og du vil gøre hvad som helst for at opnå den næste orgasmiske forløsning. Du dropper dine forpligtelser og skubber menneskelig nærhed til side. Bare at tænke på, hvad virtual reality giver af muligheder, kan være helt overvældende, og de private omstændigheder, onani normalt forekommer under, kombineret med den isolation virtual reality giver, vil uden tvivl resultere i en del eksperimenter. Vi har allerede hørt om en fyr, der var fordybet i virtual reality-porno i tolv timer i stræk, og endte med at besvime efter en kombination af headset og frivillig kvælning gav hans erotiske maraton en uheldig slutning. Det er et billede på, hvor magtfuld virtual reality kan være: Det kan manifestere en perfekt fantasi, så du oplever den som virkeligheden, uden nogle af problemerne. Så hvorfor skulle man nogensinde logge af?

Virtual reality er selve definition af eskapisme. Det positive potentiale for mediet er enormt – dem som er ramt af lammelse kan “bevæge” sig igen, og der er endeløse muligheder for at øve eller træne ting som blikkenslagerarbejde, hjerteoperationer eller klippeklistre-projekter i sikre, virtuelle miljøer. Det kan gøre livet lettere for folk ramt af PTSD, bipolar sindslidelse og spiseforstyrrelser. Virtual reality skal ikke dæmoniseres, før det reelt har begyndt at påvirke menigmand, men samtidig skal vi være opmærksomme på de advarselsklokker, der ringer: Afhængighed lurer, og der er en ganske virkelig risiko for at forblive fortabt i en virtuel verden. For gennem virtual reality kan vi alle sammen vælge et andet liv, og de valg kunne føre til dødsfald, og det er ikke kun teoretisk.

Teknikerne, der udvikler udstyret, er klar over problematikken. I 2014 udtalte kreativ direktør for Cloudhead Games, Denny Unger, sig om faren ved at spille gyserspil i virtual reality: “Vi er meget tæt på at have det første dødsfald i VR. Det tror jeg fuldt og fast på. Der vil være en, der får en anden til at dø af skræk – nogen med hjerteproblemer eller den slags. Det kommer til at ske. Helt sikkert.”

Køb dig et virtual reality-headset og udforsk alle de nye verdener. Teknologien skal bestemt favnes. Det er et fascinerende nyt grænseland for gamere, der strækker sig langt videre end computerspil. Men pas på dig selv. Fortiden kan fortælle nogle tragiske historier om afhængighed af gaming, og vi har lært, at enhver tvangstanke der bliver til vane, kan fucke vores liv op og slå os ihjel. Ingen har lyst til at læse om den første fyr, der døde ved at bruge virtual reality for længe. Men som historierne fra Korea, Taiwan og Rusland beviser, kan teknologi der gavner vores hverdag, ja selv underholdning, i ekstreme tilfælde blive en dødelig fjende.

