Mand arresteret i mdma-brandert efter at have fyldt hotelbadekar med kartofler

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES UK.

Det har været en vild aften. Solen er på vej op, og du har stadig ikke sovet. Du kan ikke helt regne ud, om den mand, du blev ved med at kramme på klubben, fordi han “lignede din mor”, rent faktisk var en mand. Eller din mor. Du har 12 tomme flasker Breezer stående ved siden af din seng, ingen mobil eller hukommelse efter kl. 04 og et overvældende ønske om at se The Wire.

Videos by VICE

Men hej, uanset hvad har du ikke været lige så langt ude som den fyr, der tog på fem-dages narkotur og blev arresteret, mens han fyldte et hotelbadekar med kartofler!

James Johnson, 30, havde planlagt en stille og rolig sesh med sine venner. For at sætte gang i festlighederne bestilte han stoffer for £750 (cirka 6.360 kroner) på the dark web og bookede sig ind på et Travelodge-hotel i Eastleigh.

Fire dage senere blev Johnson og hans venner fundet af politiet på hotellet: De var fuldstændig blæste, gik klædt i lingeri og havde en pose kartofler.

Ifølge den lokale Southampton-avis Southern Daily Echo blev Johnson anholdt, efter at politiet fandt ham påvirket og i gang med at fylde hotellets badekar med kartofler. De fandt også en række stoffer – blandt andet mdma og de syntetiske hallucinogener 2CB og 5-MAPB – i hotelværelset. Han blev anklaget for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.

Politiet overleverede de beslaglagte stoffer til eksperter efter Johnsons anholdelse, og undersøgelser viste, at de kun var £300 værd, fordi de var så urene.

Ifølge Southern Daily Echo sagde anklageren, at politiet havde set Johnson “med kartoffelposen og iført dametøj”. Anklageren fortsatte: “Det kan være det, der ledte betjentene til at tro, at han var påvirket.”

Dommeren, der beskrev sagen som “sær og bizar”, spurgte Johnson, hvorfor han havde kastet sig ud i en fem-dages mdma-koger med kartoffelbad som tema, og den anklagede svarede: “Det føltes som det rigtige at gøre på det tidspunkt.”

Den helt rigtige ting.