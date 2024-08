Mand, der stjal ambulance for at købe sandwich, sagde, det var for varmt til at gå

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Kender du den der følelse, man får, når det er super varmt udenfor; den der impuls, en slags overvældende trang, til at stjæle en ambulance og køre ned for at hente en sandwich? Det gør jeg heller ikke. Men, ifølge politiet i Mesa, Arizona, blev 37-årige Todd Shell anholdt og fængslet i sidste uge for lige netop at stjæle en ambulance og køre ned for at hente en sandwich.

Videos by VICE

Shell var åbenbart lige blevet udskrevet fra hospitalet efter en kort indlæggelse, grundet en uspecificeret varmerelateret hændelse, da han besluttede sig for, at det simpelthen var for varmt til at gå. Så han gjorde derfor, hvad enhver rationel person ville gøre. Han hoppede ind bag rattet på en ambulance, der holdt i nærheden og stak afsted. Han nåede cirka 16 kilometer væk, før han blev pågrebet af myndighederne, der ingen problemer havde med at lokalisere Shell, qua GPS-senderen i den stjålne ambulance. Da han blev fanget, forklarede Shell, at han bare var på vej hjem for at hente et par dollar, han kunne bruge på at købe en sandwich, og at han havde tænkt sig at levere ambulancen tilbage med det samme.

Ingen kom til skade under den korte, fartgrænseoverholdende biljagt, og myndighederne kunne fortælle, at ambulancen ikke havde taget skade. Skal vi være helt fair over for Shell, var temperaturen ifølge hjemmesiden timeanddate.com helt oppe på 46°C, den dag han snuppede sig en tur i ambulancen.

Men er det nok grund til at stjæle et udrykningskøretøj? Er der en bestemt temperatur, der, når den overskrides, gør det okay for folk at negle ambulancer ved højlys dag? Svaret er nej. Havde den ikke været på vej hjem til Shell for at hente penge til en sandwich, kunne den ambulance have været brugt til at transportere patienter og i realiteten være blevet brugt til at redde liv. For ikke at nævne alle de vigtigere ting, politiet kunne have brugt deres ellers sparsomme tid på. Men på trods af det, er hele episoden ret morsom. (Dog nok ikke for Shell, der nu er sigtet for at stjæle en bil og for at flygte fra politiet.)

Det ser altså ikke så godt ud for vore ambulancestjælende antihelt. Men forhåbentlig er der aircondition i fængslet.