En mand forsøgte at snyde med pantflasker, ligesom i Seinfeld

I 90’erne var der et fænomen i fjernsynet, der hed Seinfeld, og det var én af de bedste serier nogensinde, fordi skaberne havde evnen til at bruge besynderlige kulturelle begivenheder – ofte relateret til mad og drikke – og gøre dem til en del af plottet. Ting som at skulle forholde sig til en arrig suppe-kok, løbe om kap for at få den sidste kage i det lokale bageri, eller at snyde hele staten Michigan i USA for at få mere for sine pantflasker.

Det sidste eksempel, som kommer fra afsnittet “Bottle Deposit”, hvor Kramer og Newman vil score kassen på flaskepant, er blevet relevant i den virkelige verden, efter en mand er kommet for retten for at forsøge at udføre fidusen fra Seinfeld.

Billede fra WikiSein

Grunden til, at vi overhovedet taler om det, er, at Michigan har den højeste pant på almindelige dåser og flasker i hele USA: Ti cent (60 ører). I forhold til Danmark er det ikke meget, men de fleste andre stater med regler for returnering af flasker – hvilket ikke alle stater har – giver kun fem cent. I Seinfeld-afsnittet planlægger Newman og Kramer at udnytte forskellen mellem New Yorks fem cent og Michigans mere gavmilde ti procent. Og det er lige præcis, hvad Brian Edward Everidge fra Columbiaville, Michigan, er anklaget for at have gjort. Det er ulovligt at pante flasker fra én stat i en anden stat.

Om Everidge fik idéen fra komedieserien, finder vi først ud af under retssagen. Manden blev anholdt den 27. april i år af politibetjenten Clifford Lyden, efter han blev taget i at køre for hurtigt i en lejet varevogn. Betjenten stoppede Everidge og opdagede, at bilen var “proppet” med klare plastiksække fyldt med dåser. Mindre sorte sække udfyldte alle tomrum, og de var også fyldt med pant. Betjent Lyden sagde: “Jeg tror ikke, man kunne have presset så meget som fem eller ti dåser mere ind. Den var proppet.”

Betjenten spurgte Everidge, hvor dåserne kom fra, og Everidge indrømmede, at han havde hentet dem i Lexington, Kentucky. Politimanden anholdte Everidge og anklagede ham for at ville pante flasker fra en anden stat, en forbrydelse, der kan give fem år i fængsel, hvis han bliver erklæret skyldig.

Hvad siger Everidge til sit forsvar? Hans advokat har udtalt, at selvom Everidge fortalte betjenten, at han havde tænkt sig at pante, så sagde han ikke hvor, han havde tænkt sig at gøre det – i Michigan eller i Kentucky, hvor han havde dåserne fra.

Kramer og Newman fik faktisk aldrig gennemført deres plan i Seinfeld-afsnittet. Om Everidge rent faktisk havde tænkte sig at gennemøre den plan i Michigan er et spørgsmål, vi først får et svar på i retssalen.