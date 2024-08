Mand fra New Zealand erklærer sig skyldig i mord på fredet fugl

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE New Zealand

Keaen, verdens eneste alpine papegøje, er kendt for at være den største ballademager blandt New Zealands mange fugle. De fleste indfødte finder dens spilopper underholdende, men en mand fra Nelson blev irriteret på det lille dyr, og det har nu givet ham problemer med myndighederne, skriver Stuff. Stephen Frost, som han hedder, har nemlig erklæret sig skyldig i at have dræbt en kea, som han smed et stykke træ efter og sidenhen ”trampede på hovedet” for at aflive den helt – herefter pakkede han det arme kræ ind i plastik og smed den i en skraldespand.

Frost, der arbejder på en byggeplads, står nu tiltalt både for at dræbe et fredet dyr og for at bortskaffe liget. Det kan i sidste ende komme til at koste ham 450.000 kroner eller op til to års fængsel.

Da Frosts kolleger konfronterede ham, efter han havde dræbt fuglen, var hans svar efter sigende, ”Det er jo for helvede bare en fugl”. Han forsvarede sig med, at fuglen støjede, og det irriterede ham. Han var i forvejen stresset, fordi hans far er syg. ”Jeg var godt klar over, at den er uddød og sådan noget,” sagde han. Kea-fuglen har været fredet siden 1986, og man anslår, at der kun er 5.000 tilbage.

Den 46-årige mand arbejdede på en byggeplads i Motueka Valley, hvor man ofte støder på keaer. Man var advaret om, at keaerne kunne finde på at skabe ravage på byggepladsen, og derfor havde arbejdsgiveren udstukket retningslinjer for, hvordan man behandler det fredede dyr uden at forvolde det skade. Til trods for formaningerne havde Frost ved flere lejligheder råbt af fuglene og kastet ting efter dem – denne gang gik det så for vidt.