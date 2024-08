Mand fyret for at skjule sig fra arbejdsgiverens GPS med en pose chips

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Har du nogensinde set på en pose chips og tænkt: “Det her er den perfekte måde at stoppe nogen fra at spore mig!”? Sandsynligvis ikke, med mindre du er MacGyver eller en elektriker med en seriøs forkærlighed til golf. Dette er historien om sidstnævnte tilfælde.

Ifølge en nylig afgørelse fra arbejdsretten i Australien, Fair Work Commission (FWC), brugte elektrikeren Tom Collela en tom, foliebeklædt pose med Twisties-chips til at blokere signaler, der ville have gjort det muligt for hans arbejdsgiver at spore ham ved hjælp af GPS. Takket være et anonymt tip fandt Colellas arbejdsplads ud af disse “uregelmæssigheder”, og han blev straks fyret.

Collela var også formand for Lakelands golfklub udenfor Perth, og avisen The Telegraph skriver, at han “forlod arbejdet for at spille golf mindst 140 gange i løbet af de sidste to år”.

Det er i sig selv ret imponerende, men Collela, der fik en årsløn på 111,000 australske dollars (cirka 530,000 kroner), var fræk nok til at hævde, at han var blevet uretfærdigt afskediget af firmaet. Derfor endte denne sag hos FWC, hvor posen med Twisties fremgik som et afgørende bevismateriale.

“Jeg har taget højde for, at hr. Colella åbent opbevarede sin PDA i en tom ‘Twisties’-pose lavet af folie,” skrev FWC-kommissær Bernie Riordan i sin afgørelse, med henvisning til den “Personal Digital Assistant”, der bruges til at holde styr på elektrikerens opholdssted i løbet af arbejdsdagen. Ved at bruge en kombination af opfindsomhed fra 1800-tallet og fødevareemballage fra det 21. århundrede kunne Collela tilsyneladende blokere signaler, som ville hjælpe med at lokalisere ham.

“Som en erfaren elektriker vidste hr. Colella, at denne pose ville fungere som et Faradays bur og dermed forhindre PDA’en i at fungere korrekt – især levering af regelmæssige GPS-koordinatopdateringer,” skriver Riordan. “Jeg finder ingen sandsynlig forklaring på, hvorfor Mr. Colella ville skabe et Faradays bur omkring sin PDA, bortset fra for at hindre enhedens GPS-indsamlingskapacitet. Det virker som om, at Mr. Colella har handlet bevidst for at drille systemet på denne måde.”

Drilsk, helt sikkert, men også snedigt som bare pokker. FWC forsvarede arbejdsgiveren og besluttede, at der faktisk var “en gyldig grund til at opsige hr. Colella”, og at “hr. Colellas opsigelse hverken var hård, uretfærdig eller urimelig”.

Colella, der nu arbejder som Uber-chauffør og tjener “få hundrede australske dollars om ugen”, var i stand til at snyde sin arbejdsgiver og elektromagnetisme takket være en pose chips, men han kunne ikke undslippe den australsk arbejdsrets lange arm.