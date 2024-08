Mand i bil fyldt med narko tager selfie, stikker sig selv til politiet

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada



Der er mange dårlige tidspunkter at tage en selfie på. Vi nævner i flæng: begravelser, når du dyrker sex, midt i en samtale. Men der er ikke så mange tidspunkter, der er værre/dummere, end når du kører rundt i en bil fyldt med narko.

Klokken 1 tirsdag nat så politiet i den canadiske by Winnipeg en mand, der tog et billede af sig selv, mens han kørte en bil. Betjentene besluttede sig for at gribe ind over for den uansvarlige selfie-omgang, men da de stoppede bilen, opdagede de en lille pose med et methamfetamin-agtigt indhold, der lå og flød i kabinen.



De arresterede manden, der hedder Randy Billy Bastien (hvilket lyder som navnet på en narkosmugler/countrysanger fra 70’erne), og da de gennemsøgte bilen, fandt de meget mere end bare meth.

At hjælpe politiet med at fange dumme folk, der kører rundt med et helt apotek i bilen, er bare den seneste uventede resultat af selfie-kulturen. En undersøgelse fra tidligere i år viste, at mere end 250 mennesker i perioden fra oktober 2011 til november 2017 er døde i selfie-relaterede ulykker.

I forbindelse med politiundersøgelser bliver selfies også mere udbredt som bevismateriale.

Det så vi tidligere i år, da en selfie blev et afgørende bevis i en drabssag. Anklagerne argumenterede nemlig for, at den anklagede i sagen havde taget en selfie, hvor hun havde det bælte på, som senere ville blive brugt til at kvæle en person ihjel.



I sagen om selfie-chaufføren hævder politiet, at han havde en en del stoffer liggende i bilen. Det vil sige næsten et halvt kilo meth (hvilket anslås at være omkring 80.000 kroner værd på gadeplan), lidt over 600 gram kokain, tre gram heroin og 229 Xanax-piller. Og så havde han også et par mobiltelefoner, en digitalvægt og hvad, der svarer til 11.000 kroner i kontanter, med sig.



Bastien er blevet sigtet for fire tilfælde af narkobesiddelse med henblik på videresalg og at have hælervarer på sig til en værdi af under 25.000 kroner.



Politiet oplyser, at han bliver i deres varetægt. Desværre tror jeg ikke, at de lader ham tage sit eget mugshot.