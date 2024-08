Mand overlever puma-angreb, dræber pumaen med de bare næver

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA



Forestil dig, du er ude på en dejlig løbetur i Colorados bjerge og indånder den friske, fyrretræsduftende luft, mens du kigger ud over det græsbeklædte landskab. Pludselig hører du en mærkelig lyd bag dig. Lyden bliver højere og kommer nærmere, som om noget (eller nogen) er ved at indhente dig. Du vender dig om, og dér er den: En puma – en fucking puma med kurs direkte mod dig. Den kaster sig mod dit hoved og bider dig i ansigtet, flænser dine håndled og sætter kløerne i din arme.

Og det var så det, ikke? Her ville de fleste af os sandsynligvis give op, acceptere, at det ikke er en kamp, vi har nogen chance for at vinde, rulle os sammen til en lille kugle og blive flænset ihjel. Men på en eller anden måde lykkedes det i mandags en løber at overleve præcis den situation. Han afværgede en puma med de bare næver, indtil han til sidst slog den ihjel – og ifølge Denver Post er der ingen, der ved, hvordan han gjorde det.

Manden, som endnu ikke er blevet identificeret, løb på Horsetooth Mountain i Colorado, da pumaen angreb ham bagfra. Den bed ham i ansigtet og håndleddene og efterlod ham med sår på arme, ben og ryg, siger Rebecca Ferrell, talskvinde for Colorado Parks and Wildlife. Han ”parerede delvist” pumaen med sine underarme, sloges med den og kravlede væk. Så gik han til angreb.

Ifølge Ferrell lykkedes det ham at overmande kattedyret og ”kvæle” den med de bare næver. Om det betyder, at han uforvarende kom til at slå den ihjel eller kvalte den med overlæg, er der ingen, der ved.

“Det er en fantastisk historie. Alle er forbløffede og imponerede,” sagde Ferrel til Denver Post. ”Han havde ingen våben, ingen knive eller noget med. Hvordan gjorde han det? Det er ret sjældent.”

Forslået og blodig vandrede fyren ned ad bjerget og fik fragtet sig selv til et nærliggende hospital, hvor han i øjeblikket er under behandling. Han bad repræsentanter for Colorado Parks and Wildlife om at hente det udstyr, han havde efterladt på gerningsstedet, hvilket de senere har fundet – ved siden af det dyr, han slog ihjel.

After additional investigation, including examination of the lion, we have confirmed the victim's account that he was able to suffocate the animal while defending himself from the attack. — CPW NE Region (@CPW_NE) February 5, 2019

Der er endnu ikke nogen melding om, hvor længe manden skal være indlagt – Denver Post beskrev hans kvæstelser som ”alvorlige” – men repræsentanter for naturparken har planer om at tale med ham for at klarlægge, hvad der egentlig skete. Forhåbentlig vil de få et mere tydeligt billede af, hvordan fanden det lykkedes ham at dræbe en 40 kilo tung, hugtandet puma med de bare næver.