Mand ser hummer gå en tur på gaden i London

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Gentrificering er en af de største trusler mod den helt særlig atmosfære, London har været kendt og elsket for i årevis. Byens lokalsamfund bliver raseret af pop-up-butikker, überspecialiserede ostehandlere og loger for den kreative klasse, hvor medlemskab er påkrævet. Hvor der før lå en andenrangs guldsmed, ligger der nu et galleri, der viser avantgarde billeder fra 1970’ernes Brooklyn. Suk.

Et af de nabolag, hvor gentrificeringen går allerhurtigst, er Lewisham, og her bemærkede en lokal London’er forleden et ekstremt tilfælde af social forandring. Han spottede en levende hummer, der gik en tur ned ad gaden.

Jonny Donmar fra bydelen i det sydøstlige London stødte på skaldyret, da han var på vej på arbejde. Dyret lod til at være undsluppet et fisk- og skaldyrsmarked og var nu i gang med at fejre sin nyvundne frihed med en gåtur. Donmar delte et billede af skaldyret på Reddit og skrev: “Jeg så en levende hummer gå en tur på gaden, da jeg var på vej på arbejde her til morgen.”

Andre Reddit-brugere spekulerede i, hvordan hummeren dog var endt der, og en foreslog, at “den nok bare havde glemt sin østers”. En anden skrev: “Forestil dig at undslippe døden blot for at finde ud af, at du befinder dig i Lewisham.”

Ifølge Evening Standard gik det efterfølgende op for Donmar, at hummeren faktisk var en krebs.

Et uhumsk stykke asfalt er ikke ligefrem en krebs’ naturlige levested, så MUNCHIES kontaktede dyrevelgørenhedsgruppen RSPCA for at finde ud, hvordan man bedst hjælper (eller tilbereder?) en krebs, hvis man som Donmar tilfældigt støder på en på vej på arbejde.

En talsperson for velgørenhedsorganisationen sagde: “Hvis du finder en krebs, råder vi dig til ikke at sætte den ud i en nærliggende dam, sø eller flod, før du ved præcis, hvilken art der er tale om. Tag den i stedet med til et sted, hvor den kan blive identificeret som for eksempel dine lokale miljømyndigheder.”