Mand tweeter KFC i et år, indtil de bringer hans yndlingsret tilbage

De sociale medier kan være et magtfuld værktøj. De har igangsat (succesfulde og knap så succesfulde) protester mod virksomheder, som internettet har stemplet som værende onde, og startet revolutioner. Men i dag er vi opmærksomme på en enkelt mands helt egen Twitter-revolution.

Her får du historien om et individ, der gennem en ukuelig ildhu, man oftest ser hos forkælede småbørn, har ændret en internationalt franchise. Ikke for at få oprejsning ovenpå en uretfærdighed. Eller for at samle proletariatet. Han gjorde det for at få retten Hot Devil Drumlets tilbage.

Den moderne helt vandt sin sejr ved at tweete til KFC Singapore, hver eneste gang han fik chancen gennem mere end et år. Han beviste dermed, at udholdenhed er mere kraftfuldt end modstand.

Den friterede kyllingeret, det drejede sig om, forsvandt fra KFC Singapores menu uden videre forklaring i 2014. Men noget tyder på, at Hot Devil Drumlets blev taget af og på en gang tidligere i 2010.



Syv år senere gjorde en enkelt mand det til sit lod i livet af få dem tilbage på menukortet for anden gang.

Så det var med historisk præcedens i ryggen, at manden med Twitter-navnet @farthestofhans begyndte sin Twitter-massakre tilbage i 2016. Hver eneste gang han fik chancen, svarede han på KFC’s egne tweets og bad dem om at genintroducere deres Hot Devil Drumlets.

Han kan også være relateret til facebooksiden, der er dedikeret til tilbagekomsten af yndlingskyllingen.



Hans utrættelige Twitter-svada gav omsider pote, da han modtog en personlig meddelelse fra Colonel Sanders, der kunne fortælle ham, at KFC planlagde at sende ham de allerførste eksemplarer af de vellidte Hot Devil Drumlets, før de ville blive genintroduceret i restauranten.

Ifølge Mashable sagde Farhan: “Min første reaktion var nej. Det der må være fake… for mine venner ved godt, hvor meget jeg kan lide fried chicken.

“Så jeg klikkede på KFC’s profil, og da jeg så, at det var ægte nok, blev jeg forbløffet. Tænk, at de rent faktisk bemærkede mine Tweets og gjorde en indsats for at kontakte mig.”

Ifølge Farhan sender KFC ham en kasse drumlets næste uge, før de bliver tilgængelige for resten af Singapore.

En talsperson fra KFC bekræftede, at firmaet have taget Farhans tweets til efterretning.

Drevet af en umættelige sult efter forandring og Hot Devil Drumlets fandt en enkelt mand ud af, at han kunne ændre verden –– eller i det mindste bare menuen på KFC. Tak, noble herre.