Manden, der lod sig korsfæste for penge påskesøndag

I anledning af påsken genudgiver vi denne artikel. Den blev oprindeligt udgivet i 2013 af VICE US.

En fyr klædt ud som Jesus ville lade sig korsfæste påskesøndag i Beverly Hills som et mediestunt for hjemmesiden Battlecam.

Videos by VICE

Jeg fik en pressemeddelse om det for et par uger siden og antog, at det måtte være en joke, eftersom Battlecam er det samme firma, som for nylig offentliggjorde videoer fra et assisteret selvmord og video af en nøgen, overvægtig mand, som angriber et medlem af Phelps-familien. De to videoer indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen på listen over de mest kunstigtudseende ting, der nogensinde er lavet (førstepladsen går til Kardashian-klanens genfortolkning af de ansigter, de blev født med.)

Men jeg tænkte, at jeg ville tage med alligevel, for hvad skal man ellers bruge tiden på i påsken?

Da jeg ankom, var Jesus ved at få make-up på.

Hans navn er “Mr Eyelidz”, og han er bruger på Battlecam-siden, som jeg stadig ikke fatter, hvad er – selv efter flere besøg på siden og efter at have læst pressemeddelelsen. Den bliver beskrevet som både en “internetbaseret live- og interaktiv realitykanal” og en “anti-social netværksside”. Så vidt jeg kan vurdere, så betyder det, at det er et socialt netværk, hvor folk deler “edgy”, Jackass-agtigt indhold live på webcam – nogle gange for penge og mest bare for opmærksomhed.

Mr Eyelidz fortalte mig, at nogle af hans tidligere bedrifter på siden blandt andet tæller at smadre brændende ølflasker på sig selv og at få piercet sine øjenlåg (deraf navnet). Han fortalte, at han fik penge for at blive korsfæstet, men at han ikke måtte sige, hvor meget han fik for det. Et par folk, som kommenterede på Battlecam, vurderede beløbet til at være omkring 70.000 kroner.

Forberedelsen foregik i et butiksvindue, så folk kunne følge med fra gaden. Det blev også livestreamet på nettet og vist på nogle lokale tv-stationer.

Af en eller anden grund, som aldrig blev forklaret, så varJoey Buttafuoco – som blev dømt for seksuel omgang med en mindreårig i en omtalt sag i 1990’erne – også til stede. På et tidspunkt sagde han på kamera, at korsfæstelsen var vigtig, fordi den hjalp med at beskytte forfatningens First Amendment. Så måske var han der af politiske grunde? Det ville være fucking fantastisk.

Der var tekniske problemer med live-streamingen, så optakten til korsfæstelsen tog for evigt. De fik folk til at lave nogle forskellige stunts på kamera. Ligesom den her dude, som sniffer en bane savsmuld fra et kors. Vildt, bro.

Da korsfæstelsen endelig startede, fik de Mr Eyelidz til at gå ned ad gaden med et kors på ryggen. Jeg tror, de havde forventet, at folk ville stoppe op og se på, men der dukkede cirka fem mennesker op, og de var allesammen inviteret af Battlecam. Værten på livestreamingen blev ved med at lyve og sige, at der var en stor forsamling, der så på.

I øvrigt er jeg lidt usikker på, hvorfor de lavede korsfæstelsen på Påskesøndag og ikke på Langfredag. Måske kunne Eyelidz ikke finde nogen, der kunne dække hans vagt i Fona?

Bagefter var der der en kortrio, som sang for ham, mens de af en eller anden grund var klædt ud som de kvinder, som arbejder i parfumesektionerne i stormagasiner.

Det var måske det mest akavede, jeg nogensinde har oplevet. De sang “This Little Light of Mine,” hvilket selvfølgelig var virkelig grineren, fordi de var… små mennesker. Men de synger ligesom mennesker af normal højde! Perfekt.

Det var virkelig ubehageligt. Der er måske ti ord i den sang i alt, og de sang dem bare igen og igen og igen. Det føltes som om de sang i en time. Og alle stod bare og grinede af dem. Jeg havde virkelig ondt af dem. Til sidst var der en, der foreslog, at de skulle starte et band og kalde det The Trolls. Det var der seriøst en, der sagde til deres ansigter. Strengt.

Det hele var faktisk lidt sørgeligt at være vidne til. Man kunne mærke, at de virkelig gerne ville have folk til at blive forargede over det, men så vidt jeg kunne mærke, var folk rimelig ligeglade. Der var ikke nogen shitstorm på nettet. Der var ikke nogen, der kaldte dem for syndere. Ingenting. Jeg var den eneste fra pressen, som gad at dække det, hvilket giver god mening. Det er år 2013. Det er ligeså hipt at gøre grin med Kristendommen, som det er at gøre grin med Justin Bieber.

På et tidspunkt sagde Joey Buttafuoco til kameraet, at der var en religiøs protest længere nede ad gaden, som blev holdt tilbage af politiet. Det var løgn. Sur smiley.

Og så satte de det første søm i. De blev ikke hamret i på den traditionelle korsfæstningsmåde. De fik en piercer til at gøre det i hånden, mens de brugte en nål til at føre vejen. At dømme ud fra Eyelidz’ ansigt, så blev det ikke mindre smertefuldt af den grund.

Blodet, som han har over det hele, er i øvrigt falsk.

Sømmene var til gengæld ret ægte…

Det var rimelig akavet, for det var tydeligt, at det gjorde VIRKELIG ondt på ham.

Menneskerne i lokalet, som tidligere havde heppet og grinet, stod nu helt stille og tavse og så bekymrede ud.

Kvinden i gråt er hans kone. Lige så snart hun så smerten i hans ansigt, begyndte hun at græde, og en af værterne måtte holde om hende. Det var helt skidt.

Så kom det andet søm i. “Lægen” (jeg ved ikke, om han var rigtig læge – han havde ret mange tatoveringer) virkede bekymret.

Av for den.

På det her tidspunkt begyndte Eyelidz at ryste helt vildt, og hans vejrtrækning blev virkelig mærkelig. Folk blev bekymrede.

Værterne gjorde et halvhjertet forsøg på at overbevise seerne om, at de også havde tænkt sig at bore sømmene gennem hans fødder.

De klippede til en forhåndsoptaget video af nogle søm, der blev hamret gennem nogle falske fødder. Men timingen passede ikke, og i tråd med Battlecams tradition narrede de absolut ingen.

Den oprindelige plan var at lade ham hænge på korset i flere timer, men de tog ham i stedet ned efter få minutter, hvilket virkelig cementerede, hvor badass Jesus må have været.

Da han var kommet ned fra korset, var han tydeligt urolig og begyndte at ryste helt ukontrolleret. Hans kone græd stadig og gav ham en frakke på.

Da lægen bad ham om at sige noget, sagde han, “Jeg er overrasket over, at jeg overhovedet er i stand til at sige noget. Min krop er i chok.”

Han sagde til lægen, at han var nødt til virkelig at koncentrere sig for ikke at miste bevidstheden på korset.

Efter cirka en halv time holdt hans kone op med at græde, og han var selv i stand til at gå ind i det tilstødende lokale for at blive interviewet.

Da han blev spurgt til sine tanker om oplevelsen, sagde han, “Jeg vil opfordre seerne til at skabe deres eget navn på Battlecam. De kan blive de næste. De skal bare finde på noget, der kan overgå mig.”

:(

Mere fra VICE:

En nonne skød en kæmpe hjort og så gik internettet amok

Mød den katolske præst, der laver bedre drinks end dig

Billeder af Rumæniens ultra-religiøse dåbsritualer.