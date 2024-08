Manden der slugte stoffer og sad fængslet i 47 dage uden at skide

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA.

De færreste mennesker kan lade være med at skide, når de skal. Når naturen kalder, er vi ligesom tvunget til at lægge en dej det første det bedste sted, om det så er i et klaustrofobisk flytoilet, på gaden eller i bukserne. Men en mand fra London stod overfor et umuligt dilemma – enten måtte han holde sig, eller også røg han i fængsel – og med baller af stål formåede han at lade være med at skide i 47 dage i træk, kan Metro fortælle.

Hele lorte-miseren begyndte tilbage i januar, da britisk politi anholdte den 24-årige Lamarr Chambers, efter han var flygtet i sin bil, og efter sigende slugte alle stofferne i løbet af jagten. De anklagede ham for besiddelse med intention om videresalg, smed ham i en celle, og ventede på at beviserne skulle komme ud i den anden ende – men Chambers nægtede at skide.

Politiet forsynede ham med mad og vand, og forventede at hans indvolde til sidst ville give op, men som dagene gik, nægtede han at bukke under. I starten var det næsten morsomt, men det eskalerede til en farlig situation – en uge uden at skide blev til en hel måned uden forløsning. Mens politiet blev ved med at opdatere offentligheden med den seneste udvikling i deres #poowatch-saga, begyndte Chambers’ advokater at tigge retten om at lade ham gå, fordi de mente, at det “potentielt kunne gå rigtig galt.” Det skriver Independent.

“Vi risikerer, at han kan dø af det her,” skulle en af advokaterne have sagt.

Til sidst var det politiet, der gav efter. Chambers havde klaret 47 dage uden at lave lort – det er en ny rekord i politiets varetægt. De smed ham på bagsædet af en politibil, og kørte ham på hospitalet, hvor nogle medicinsk uddannede eksperter gjorde alt det, man nu gør, for at behandle en person, som ikke har pøllet i seks uger.

Politiet anholdte Chambers igen, men anklagerne mod ham var knap så alvorlige, og han er siden blev løsladt mod kaution. Selvom han måske aldrig vil være i stand til at styre sin afføring igen, så er han mod alle odds og mod al fornuft kommet ud på den anden side som lidt af en vinder. Politiet synes måske, han er en forbryder, men for alle os almindelige mennesker, der har fulgt sagaen fra sidelinjen fra starten, er han lidt af helt.