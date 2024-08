Manden der var klar på at blive skudt for at beskytte sin Louis Vuitton-taske

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Står man overfor en bevæbnet røver, vil man formentlig ikke tøve med at give forbryderen, hvad han vil have. Det er et spørgsmål om liv og død, og der er ingen telefon, pung eller elsket halskæde, som det er værd at miste livet for. Men Jerad Kluting er ikke som folk er flest – ikke engang en dødstrussel kunne komme mellem ham og hans Louis Vuitton-taske.

Kluting gik en tur i Holland Township i Michigan, USA, da en tyv pludselig hev en pistol frem og forlangte at få hans taske. Det fortæller WOOD. Kluting stirrede ind i pistolløbet, mens han vidste, at hvis han nægtede, kunne han måske ende med at blive skudt. Men samtidig klamrede han sig til sin elskede taske: En Louis Vuitton-taske til omkring 10.000 kroner. I valget mellem livet og tasken tøvede Kluting ikke.

“Jeg sagde: ‘Du får ikke min Louis Vuitton,’” fortalte Kluting til WOOD. “Jeg har arbejdet virkelig hårdt for at få den, jeg har haft den virkelig længe, og den betyder rigtig meget for mig. Jeg har ikke tænkt mig at opgive den til en eller anden bandit, der forlanger at få den.”

Kluting fortalte WOOD, at røveren affyrede to varselskud og blev ved med at presse ham. Men af en eller anden grund var Kluting så opsat på at beholde sin man purse, at ikke engang flyvende projektiler kunne få ham til at give op. Pludselig stod ondskaben i en anspændt kamp mod de gode kræfter, og Kluting havde ingen planer om at føje sig. Forbryderen affyrede et tredje skud – eftersigende i retning af Kluting – men han nægtede stadig at gå af med tasken.

“Jeg elsker Louis Vuitton, og jeg havde kigget på den her taske længe, før jeg havde råd til den. Jeg har sparet op for at kunne købe den,” fortalte Kluting WOOD. “Den betyder meget for mig… Den repræsenterer min identitet.”

Til sidst luskede røveren væk, og Kluting ringede til politiet for at anmelde overfaldet. Der må næsten have været tale om guddommelig indgriben fra selveste Louis Vuittons spøgelse, for det varede ikke længe, før politiet fangede røveren. Han er siden blevet anklaget for væbnet røveri, ulovlig besiddelse af håndvåben og hæleri. Kluting derimod render stadig rundt som en boss og dyrker sine accessories.

“Jeg har stadig min taske,” fortalte Kluting til WOOD. “Hvis de vil have den, må de vride den ud af mine hænder, når jeg er død.”

Ja, det er ret tosset at give 10.000 kroner for en taske, og ja, det er vanvittigt bare at sige “nej” til en mand, der truer en med en pistol, men ved du hvad? Det virkede. På en eller anden måde er Klutings dedikation til sin elskede taske så ren, så stærk og så smuk, at modeguderne blandede sig. Han kom ud på den anden side med både sin taske og sit liv i behold, og derfor er han en legende. Lad os alle blive inspirerede af hans stil, hans selvtillid og hans mod.