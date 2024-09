Denne mand vil have indopereret en vibrator lige over dilleren

Illustration: Lia Kantrowitz

Rich Lee er såkaldt transhumanist. De fleste H+folk, som de også kaldes, drømmer om at udvide den menneskelige oplevelse gennem teknologi, men deres fremtidsdrømme har stadig lange udsigter, før de kan gå fra fantasi til virkelighed. Rich Lee er til gengæld medlem af en subkultur kaldet biohackere eller grinders, som eksperimenterer med hjemmelavede body-modifications. Den slags implantater går blandt insidere under den tankevækkende betegnelse “wetware.”

Lee blev kendt i grinderkredse tilbage i 2013, da han fik indopereret magneter i den lille bruskflip foran øret, forbundet med en kobberspole rundt om hans hals. Disse indre høretelefoner opfanger signaler, som ligger ud over den menneskelige hørelse. Nu planlægger han at udbygge sin krop for at opnå større seksuel nydelse. Planen er at få indopereret en vibrator i skridtet. Han har arbejdet på projektet i fem år, og kalder det Lovetron9000. Han håber endelig at kunne realisere sin drøm til sommer og være den første til at få indopereret en seksuel modifikation under huden. I den følgende tekst fremlægger Lee sin vision for fremtiden for transhumanistisk sex.

Jeg fik virkelig øjnene op for grinding og biohacking i 2008, da min bedstemor døde. Jeg kan huske, at jeg til hendes begravelse tænkte ‘måske har videnskaben om et par år udviklet en antiældningsteknologi eller noget andet, der kunne have reddet hende’. Jeg arvede en masse af hendes gamle blade. Det var ligesom spam fra 1950’erne og helt op til 80’erne. Mange af dem var videnskabsmagasiner. Jeg bladrede i nogle af dem, og der var alle de her overskrifter som: I 1999 vil mennesker blive op mod 200 år gamle, og arbejdsugen vil være på 20 uger, fordi der er kommet robotter og alt muligt pis… Futurister har snakket om den slags i årevis. Jeg dykkede virkelig ned i mulighederne for modifikationer, som ikke foretages af medicinske grunde, og sandsynligheden for at de er livsforlængende og alle de her ting, der passer ind i min tanke om den perfekte fremtid. Det kan lade sig gøre, men der er ikke nogen, der rykker på det. Den eneste måde at få det gjort på er at gøre det på mig selv.

Før jeg gjorde det med magneterne i ørerne, prøvede jeg at designe Lovetron9000 og andre implantater. Fællesnævneren for mine idéer til implantater er, at de opgraderer oplevelsen af livet. Flere funktioner, forstærkede sanseoplevelser – det er alt sammen med til at gøre den menneskelige oplevelse rigere.

Til gengæld havde jeg ikke nogen teknisk baggrund, så alt det, jeg har gjort, har været selvlært eller via råd fra folk på internetforummer eller professionelle. Det har været en lærerig proces. Der er ikke rigtig nogen, der har lyst til at investere i det, så jeg fortsætter bare, indtil jeg rammer en mur.

Hvis din partner har det her apparat på sig, mens I har sex, så sender det en vibration tilbage til dig, så du ved, at du gør det rigtigt. Det er en smart lille sag, som gør, at man ikke behøver at gætte sig frem længere. – Rich Lee



Jeg har et ret klart billede af, hvordan sex kommer til at se ud i fremtiden. Mit håb er, at når Lovetron9000 er færdig, så er der nogen, der vil sige, Hvilke andre idéer har du, og kan vi gøre noget, som måske ikke har kommerciel værdi, men som er virkelig fucking sejt? Noget der bruger moderne teknologi – ikke syrede sci-fi ting. Jeg tror, jeg ville kunne lave noget virkelig fucking mind-blowing.

Jeg tænkte, at Lovetron9000 var en lavthængende frugt – det ville være nemt at realisere som en begyndelse. Men det viser sig, at man skal være påpasselig med vibrationer i det område – der er alle mulige faktorer, man skal være opmærksom på. Det er meget sværere, end jeg havde regnet med.

Den første prototype var lavet af dele fra RadioShack-elektronik og kuglepenne. Planen var at lave en skal af silikone og indoperere implantatet. Vi havde allerede fået det til at virke via induktionsstrøm – men vibrationerne var ikke nok. Så skulle jeg gøre den vildere, og så blev den alt for stor, og jeg havde brug for en mindre motor. Da jeg lod den køre i lange perioder af gangen, fandt jeg ud af, at der var de her bittesmå flager af plastik, der brækkede af og skabte friktion mellem vibratoren og silikonelaget. Så havde jeg en anden prototype, hvor der var en fejl i overfladebehandlingen, så det absorberede blod og andre kropsvæsker, hvilket ville have drillet elektronikken. Det har været en lang proces, hvor jeg har afprøvet en masse ting og senere lavet dem om. Der var en, der gik fuldstændig i stykker, da min kone satte sig ovenpå mig. Der har været mange forhindringer på vejen. Ingen har endnu været klar til at blive implanteret.

Jeg har designet en, som jeg håber vil blive klar til at blive implanteret forhåbentlig i august. Men det har jeg sagt før – og jeg hader at sætte en deadline for mig selv.

Der er mange mennesker, som overhovedet ikke er interesserede i det, men der er også mange, der er begejstrede for det, og de skriver til mig hele tiden. Jeg er blevet kontaktet af mange kvinder, som gerne vil have, at deres mænd får det lavet. Det overraskede mig virkelig, for jeg har talt med andre kvinder, som overhovedet ikke tændte på idéen. Jeg tænkte, at en grund til at få det lavet kunne være, at man havde noget sjovt at tale om. Rygtet om det ville spredes hurtigt.



I den her weekend arbejder jeg videre på et andet sex-apparat, som er virkelig spændende, der dybest set består af en masse elektroder, som man fastgør på lænden. De isolerer signalerne om seksuel nydelse, som går ind i rygraden og overdøver signalerne fra alt, hvad der ellers rør sig dernede. Når man kan isolere det, kan man sende det via Bluetooth til en anden enhed, som har en vibrationsmotor eller en anden mekanisme i sig. Så hvis din partner har det her apparat på sig, mens I har sex, så sender det en vibration tilbage til dig, så du ved, at du gør det rigtigt. Det er en smart lille sag, som gør, at man ikke behøver at gætte sig frem længere.

Der er også en læge i Canada, som har et apparat, han kalder Orgasmatron. Det blev utroligt nok ikke godkendt af myndighederne. Jeg er overbevist om, at der på regeringsplan er en konspiration imod orgasmer, for der er virkelig mange patenter på sexrelaterede ting, som bare ikke bliver godkendt. Den her fyr lavede et implantat til rygsøjlen, som er virkelig simpelt. Alle som kan lave en rygmarvsbedøvelse kan også indsætte det her implantat. Det lyder virkelig freaky, fordi det skal i rygsøjlen, men det er bare et par elektroder, som han har udviklet til at behandle seksuel dysfunktion hos folk, der er blevet lammet eller noget lignende. De sender elektriske impulser i rygsøjlen på samme måde, som normale nydelsessignaler ville, så man er i stand til at få orgasme og blive ophidset, selvom man måske ikke engang har kønsdele længere, eller nerverne ikke fungerer eller noget. Det er i virkeligheden bare dét, nydelse er – signaler, der bliver sendt til hjernen. Din hjerne bruger signalerne til at få orgasme.

Jeg vil gerne udvikle en feedback-proces med det her. Hvis der er to mennesker med det her apparat, og man forbinder dem via WiFI eller Bluetooth, så kan man skabe en feedback-proces, hvor man kan mærke det, ens partner kan mærke, hvilket forstærker følelsen for begge parter. Så har man en positiv feedback-proces, hvor man virkelig er i sync med sin partner. Man kan også optage sin oplevelse og afspille den igen direkte ind i rygraden. Alt det her er med teknologi, som allerede findes. Elektroden i sig selv koster måske fem kroner i materialer. Det handler bare om at få nogle kompetente folk til at lave softwaren.

Derfra kan man gøre alle mulige bizarre ting, som for eksempel at have kæmpestore multiplayer-orgier. Man kan sige ‘okay lad og lige justere indstillingerne, så vi ikke alle sammen kommer med det samme’. Eller hvis man vil have en belønning for at have slået græsset eller en anden træls tjans, så kan man sætte sin telefon til at sende signalerne til sin rygrad, når det er gjort.

Jeg prøver ikke at rekruttere folk til at få foretaget seksuelle modifikationer, men det behøver jeg heller ikke. Mange af de fyre, jeg taler med, er sådan, ‘helt sikkert, det ville jeg score megameget på det der’, når de hører om Lovetron9000. Der er mange i homomiljøet, der er helt oppe og køre over det. Der er selvfølgelig også mange, som instinktivt vil sige, “Ad, det skal jeg ikke have.” Jeg kan virkelig se det for mig om 15 år, at det er noget, som folket har taget til sig, og så vil alle have en. Man har ikke lyst til at være fyren i baren, som ikke har en Lovetron9000, for din status som implantatløs gøre dig til et dødssygt knald.

