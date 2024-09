Rædselsfulde mareridt fra hele verden

Det er altid nat et eller andet sted i verden, og en tredjedel af verdens befolkning sover altid. I de sidste 15 måneder har jeg udforsket underbevidsthedens verden i over 18 lande til mit World Dream Atlas projekt. Jeg spørger fremmede, om de vil dele deres drømme med mig, men lige så ofte deler de et mareridt. Over hele verden er der tilbagevendende temaer, der dukker op: Det post-apokalyptiske ødeland, den ansigtsløse stalker, de ødelagte tænder, at blive ædt af kannibaler og de klagende døde.

Den menneskelig kultur handler grundliggende om konflikt, og alle vores bøger og film handler om en eller anden form for kamp. Vi kunne vælge kun at fortælle historier, der ender lykkeligt, men vi gør det aldrig, fordi lykken er kedelig, hvis den varer for længe. Selv de mest optimistiske fortællinger kræver en forhindring, som skal overvindes, for at lykken kan indfinde sig. Det samme gør sig gældende for vores drømme. Mens vi sover, bliver sindet ikke stimuleret udefra og afslører dermed, hvad det danner helt af sig selv. I mørket opfinder vi monstrøse skikkelser ud fra aspekter af os selv.

Det følgende er en samling af de mareridt, jeg har indsamlet fra hele verden. I vågen tilstand hylder vi kun det makabre én dag om året, men i vores drømme er det Halloween hver eneste dag.

”Jeg er 103 år, så jeg sover ikke så godt. Men når jeg gør, så drømmer jeg om de døde. Kendte og ukendte lig.” – Rajouri, Indien

”Der var alt for mange mennesker, så regeringen forgiftede luften. Der var lig overalt.” – Tokyo

”Når man er på afvænning fra heroin, føles drømmene ekstra virkelige. Jeg havde en drøm, hvor jeg svævede rundt i universet blandt planeter og stjerner. Jeg kunne se Jorden langt væk fra. Af en eller anden grund skulle jeg afgive alle mine indre organer for at redde jorden. Jorden ville eksplodere, hvis jeg ikke gjorde det. Da jeg vågnede, lagde jeg mig om på siden, og der lå alle mine indre organer på sengen ved siden af mig. Jeg flippede helt ud. Jeg tænkte, at den eneste måde jeg kunne få mine organer tilbage i kroppen på, var ved at få et fix. Efter jeg havde gjort det, havde jeg det meget, meget bedre.” – Tijuana, Mexico

“Et af godstogene ramte en bil med en familie. Både moren og faren blev dræbt, og datteren blev vansiret. Jeg ser hende for mig, når jeg lukker øjnene. En pige uden ansigt.” – Horlivka, Ukraine/Donetsk People’s Republic

“Da jeg var i Afghanistan, blev en af mine venner dræbt af sin bedste ven ved en utilsigtet sprængladning. Mange måneder senere, da jeg var hjemme i USA, drømte jeg, at det ringede på døren. Det var min ven, som stod og smilede med sin weekend-taske, fordi han havde fået et 48-timers udgangspas fra himlen. Vi hang ud hele weekenden. Vi havde spændende diskussioner, tog i byen og gik tur i parken med min hund Roxy. Der så vi ham, som dræbte min bedste ven. Min ven omfavnede ham og sagde, ‘Du vil altid være min bror, og du må ikke føle skyld for, hvad der skete.’ Derefter så jeg min ven holde sig om halsen, mens blodet sprøjtede ud. Så lå han pludselig i sin kiste iført sin officersuniform, stendød. Jeg vågnede af, at Roxy slikkede mig i ansigtet, mens jeg svedte og græd helt vildt.” – Colombus, Georgia, USA

“Jeg gik rundt i kvarteret med nogle venner. Pludselig kom en mand på en motorcykel nærmere. Han havde en kniv og stak alle mine venner ned. Det var kun mig, der overlevede. Han rørte mig slet ikke.” – Tokyo

”Jeg drømte, at min mand bar rundt på en gasbeholder, som pludselig eksploderede. Jeg løb hysterisk rundt og samlede stykkerne af ham i mine arme, mens jeg græd.” – Devpur, Indien

“Jeg var frivillig på et hospital i begyndelsen af AIDS-krisen, og der lærte jeg desværre, at jeg kan genkende døden. Jeg ved, når den er på vej. Det er egentlig mere en forbandelse end en velsignelse. I min drøm går jeg hen til mit spejl og ser døden i mit eget ansigt. Jeg kan genkende det tomme udtryk i øjnene og indser, at jeg skal dø på samme måde som de tusinder af mennesker, jeg så dø.” – New Orleans

“I min drøm holder jeg min ven i hånden, mens vi løber væk fra en mand. Det er altid den samme mand, og jeg kan aldrig se hans ansigt. Vi løber hver vores vej, der hvor stien deler sig, for at han kun kan jagte én af os. Og så dukker der en anden ansigtsløs mand op.” – Tokyo

“Jeg har aldrig mødt min mor. Hun skred lige efter, jeg blev født. Jeg har ikke engang set et billede af hende. Jeg har en tilbagevendende drøm, hvor jeg ligger i min seng og er fuld. Døren er halvt åben, da nogen banker på og går væk igen. Jeg springer op ad sengen og følger efter hende nedenunder. Jeg kalder på hende, men hun vender sig ikke om. Jeg vil se hendes ansigt, så jeg rækker ud og tager fat i hendes hår for at dreje hendes hoved. Hun har ikke noget ansigt, og i stedet er der helt sort.” – Mumbai, Indien.

“Jeg har slået en af mine klassekammerater ihjel. Jeg hader ham ikke, men jeg kan heller ikke rigtig lide ham. Jeg har skåret ham i stykker og er ved at stege ham på panden. Jeg har tænkt mig at spise ham for at skaffe mig af med beviserne.” – Ahmedabad, Indien.

“Jeg drømte om en kæmpe lagerhal, hvor der blev holdt en stor fest. Jeg ville lave et terrorangreb. Jeg byggede sådan nogle lufttrykscylindere under lagerhallen, som skubbede den op og væltede den, mens alle menneskerne var derinde. Imens tænkte jeg ‘hvorfor gør jeg det her, det giver ingen mening,’ men jeg blev ved alligevel. Det føltes så virkeligt, at da jeg vågnede, var jeg sikker på, at jeg skulle i fængsel.” – Detroit

“De var nødt til at slæbe mig væk fra hans kiste. Dagen efter googlede jeg de mest effektive selvmordsmetoder. Jeg føler mig skyldig i hans død. Hvis jeg havde været mere vågen den morgen, kunne jeg have fortalt ham, at han skulle være ekstra forsigtig på grund af regnen. Det første lægen sagde var, at han havde ramt en lastbil og havde brækket nakken. I det mindste blev han ikke flået i stykker. Jeg drømmer om min mands ansigt. Han har altid sin uniform på, fordi han lige er kommet tilbage fra arbejde. Jeg er altid så lettet, fordi det føles som en normal morgen igen. Jeg prøver at sige noget, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg begynder at føle mig svagere, og jeg ved, at jeg er ved at dø. Jeg skal dø i stedet for ham, og jeg er så glad for, at det sidste jeg ser er hans ansigt. ” – Tokyo

“Min søster blev myrdet, men selv før da drømte jeg tit, at jeg blev skudt. Det er altid den samme drøm. Jeg sidder på bagsædet af en parkeret bil i Los Angeles. Jeg hænger bare ud, da en fyr kommer hen og spørger om mit navn. Så snart jeg svarer ‘Omar’, tager han en pistol frem og fyrer den af. Jeg kan mærke kuglerne i min krop.” – Tijuana

“Jeg stod i kø sammen med min mor. Vi ventede på at blive tortureret af en maskine, som virkede ved at vride alle tårerne ud af en person. Der var en rødmalet cylinder, der gik gennem venterummet, hvor man kunne se floden af tårer løbe igennem. Min mor skulle ind før mig. Da hun kom ud, var hun stadig i live, men alle knoglerne i hendes krop var blevet knust.” – Brooklyn, New York.