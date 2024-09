Margot Hendersons spaghetti med trøffel og kål er den hurtigste vej til pasta perfektion

Spaghetti, kål og trøffelolie. Det er ikke tre ingredienser, man typisk vil finde i sammenspil på en tallerken.

Men når du bringer komponenterne sammen med hjælp fra en god sjat olivenolie og friskrevet parmesanost, går det hele op i en højere enhed.

Den her genistreg kommer fra den britiske kok Margot Henderson. Hun er elsket og respekteret for at lave enkle, uprætentiøse retter, som er proppet med saft, kraft og smag, og den her pastaret scorer højt på alle parametre.

Det kræver kun tre hovedingredienser plus det løse, og retten kan klares på et kvarter, så der skal ikke de store bekymringer til, før du har et fantastisk måltid på tallerkenen foran dig.

Og du skal ikke rynke på næsen af trøffelolie, som til tider er en lidt misbrugt størrelse: Her er trøffelsmagen nøglen til pasta perfektion.