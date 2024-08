Marilyn Mansons Instagram er præcis lige så uhyggelig, som du havde forestillet dig

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Instagram er normalt den perfekte app at stene, lige inden man skal sove. Hyggelige billeder fra en vens Thailand-tur, sjove memes, kliché-solnedgange, søde dyr og/eller babyer, videoer af Snoop Dogg, der ryger den ene blunt efter den anden – det er den vildeste sovepille. Men alt det kan du godt glemme, hvis du følger Marilyn Manson. Den selvudnævnte God of Fuck er sandsynligvis ansvarlig for adskillige mareridt, hans fans har haft de seneste uger, og grunden er de nyeste videoer, han har lagt op. Det er ret uhyggeligt.

For at sige det kort er det videoer, hvor der ikke sker noget, og de er altid filmet om natten. I en af videoerne kan man se et oplyst dobbelt kors, der stammer fra coveret af hans album Eat Me, Drink Me – men lige bagefter zoomer kameraet hurtigt ind og ud på en måde, der minder alt for meget om The Blair Witch Project. Samtidig lyder en sirene, som om tyskerne kommer. I en anden video kan man høre anstrengt åndedræt – måske er det kameramanden, der løber – mens skrigende mennesker flygter fra noget. En video, der er lagt op den 17. april, er filmet fra en bil, der hamrer forbi et stopskilt, inden den stopper, så en passager kan hoppe ud. Kameraet panorerer endnu engang til det lysende dobbeltkors, inden en mørk, hætteklædt person pludselig står ubevægelig midt på vejen.

