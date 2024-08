Markus Grigos tissekone-tatovering er det eneste, vi vil huske fra årets Den Store Bagedyst

Hvis den her sæson af Den Store Bagedyst var en kage, ville den være sådan en halvtør chokoladekage, man fik i klassens time. Ikke så dårlig, at man ikke nok skal spise den, men heller ikke så god, at man nogensinde vil tænke tilbage på den.



Der har simpelthen været alt for mange nydelige kager, der smager af brombær og alt for få legendariske guitarkager og kønspolitiske public service-skandaler. Der har i det hele taget ikke været meget sjov ved det, siden Albert røg ud. Siden da har det bare været veltempereret chokolade, perfekt afkølede mousser og godt sprøjtearbejde. Folk har fandeme ikke engang grædt særlig meget eller forsøgt at snyde sig til sejren (ja, vi tænker selvfølgelig på dig og dine præfabrikerede chokoladeæg, Luna).

Men der er alligevel et kirsebær på toppen af den her halvsløje omgang bagværk, som er denne sæson – noget, som alligevel får det hele til at glide ned. Dommeren Markus Grigo.

Åh, Markus Grigo. Hvis alt konstruktiv kritik blev leveret med din nuttede, tyske accent ville verden være et fredeligere sted. Dermed ikke sagt, at Markus Grigo er en pleaser. Slet ikke. Markus Grigo er fair og ordentlig og fortæller dig tingene, som de er. Han tværer ikke mere rundt i den udflydende mousse end højst nødvendigt. Det er sætninger som, “det er gået galt, men det ved du også godt selv, så det behøver vi ikke tale mere om,” der får mig til at ønske, at Markus Grigo havde været min studievejleder i gymnasiet.

Markus Grigo vil så gerne være din kæreste nu, men hvis du vil have det, kan han også være din bad boy. Hele hans ene arm er nemlig dækket af tatoveringer. Ja, det er måske lidt fesent, men vi kan ikke andet end at tilgive ham, når han udtaler til DR: “Jeg fik tatoveringen for to år siden. Og den viser jo alle mine interesser: En kakaobønne, en paletkniv, et piskeris, brombær, jordbær, lime, citroner og en åben papaya, som mange tror er en tissekone.” Ret klamt sagt, men også ret fedt sagt. Gad vide om Markus Grigo bedst kan lide papaya eller tissekone?

Modereret foto fra DR.

Det spørgsmål er det eneste, der har fået pulsen til at stige hos os i årets bagedyst. Nej, det passer ikke, der var et kort øjeblik, hvor vi troede, Jon var blevet single, men kilden viste sig at være en gammel artikel om, at Jon Dahl var blevet single.

Men. Meget glace er løbet af kagen, siden bagedysten kom til Danmark i 2012, for ja, hvor de færreste danskere vidste, hvad en glace var dengang, så kan alle åbenbart lave en glace i 2018, og alle ved, at man da skal prikke hul på de små luftbobler, der danner sig i glacen. Det ved du godt, ik’?!

Kan I huske, da Thomas Blachman begyndte at tale om, at der pludselig var pissemange dygtige unge mennesker i X-Factor, og at det var, fordi vi nu havde en hel generation, der var vokset op med X-Factor? Det er det, der er sket i bagedysten. Bevis A er den unge Emil, som glædeligt gentager, at han har set alle sæsoner af Den Store Bagedyst. Flere gange.

Men ikke nok med, at de er for gode, og alle sammen ved, hvad glace er, de er også kedelige, de spiller for sikkert, og de er for pæne og ordentlige. De ved alle sammen, at man ikke må græde, “for det er jo bare kage”, men helt ærligt, det er jo ikke bare kage, og hvorfor fuck må man ikke græde af kage? Fordi danskere gennem seks sæsoner af bagedysten har talt om, hvor langt ude det er, at voksne mennesker græder over kage, men fuck jer, I har tydeligvis aldrig gået op i noget.

Man skal ikke bare grine som Marianne og være glad for, at “man var tro mod sig selv”, når man ryger ud og misser FINALEN, fordi man lavede den kedeligste bærkage nogensinde, og tænk, at det var lidt crazy, at Jon havde puttet gedeost i sin. Undskyld, men kan I huske Tobias? I det hele taget, kan I huske sæson tre? Det var sæsonen med Tobias og med Jakobs guitarkage og sønderjyske Katja (hende, der sagde ‘kach’). Det var bagedystens svar på MGP 2003, ja, det år, hvor både Anne Gadegaard, B-Boys og Shout var med.

Katrine (ja, det hedder den kvindelige dommer) er ingen Camilla Ottesen (der var vært ved MGP 2003), og vi skammer os over hele tiden at glemme, hvad Katrine hedder. Det er ikke, fordi Katrine ikke er dygtig, hun ligner bare alle kvindelige venstrepolitikere nogensinde. Men lad jer ikke narre. Blandt søde kager og søde selfies kan du nemlig finde et hav af frodige, nøgne damer på Katrines instagramprofil, som hun åbenbart bruger sin fritid på at male. Og de er virkelig nice!



Uanset hvem der vinder trofæet og sikkert får lov at udgive en kogebog eller designe en springform, så er den virkelige vinder af bagedysten selvfølgelig Timm Vladimir, der får løn for at fortælle far-jokes og stresse folk, der i forvejen er virkelig stressede.