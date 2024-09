Derfor var Matt Damon med i ‘EuroTrip’

Videos by VICE



Det rejser unægtelig en del spørgsmål. Gik folk virkelig med pigtrådshalsbånd i 2004? Hvorfor indeholder den her ellers udmærkede sang en dub-passage? Hvor stor indflydelse havde optrædenen i hans medvirken i Sarah Silvermans virale hit “I’m Fucking Matt Damon“? Men det mest presserende spørgsmål er, hvorfor optræder Matt Damon, der er kendt for ikoniske film som Good Will Hunting, Dogma, Saving Private Ryan og The Talented Mr. Ripley i en teenkomedie? Hvorfor udsætte sig selv for sådan noget? Heldigvis deltog Damon i en Reddit AMA forrige år, hvor en bruger spurgte om netop det. Matt Damon lader til at være en flink fyr. Han svarede i hvert fald på spørgsmålet.



Det viser sig, at det var lidt af et tilfælde. Matt Damon var i gang med at filme The Brothers Grimm i Prag, hvor han skulle have paryk på til sin rolle (se engang, hvis du tør). Han studerede sammen med fyren, der skrev EuroTrip og blev spurgt, “Har du lyst til at komme og spille en Howard Rollins-agtig, parodi på en forstadspunker, der også sådan lidt er en skurk?” og Matt Damon sagde, “Ja, jeg er i Prag.”

Sidebemærkning: Jeg tror, han mener “Henry Rollins” og ikke “Howard Rollins,” men hvis man er Matt Damon, der af ren og skær venlighed laver en Reddit AMA, har man nok ikke tid til lige at lave lidt Google-research på tidlig 80’er-punk og Black Flag inden. I øvrigt blev “Scotty Doesn’t Know” skrevet af broren til hans sambo i studietiden, og en af de andre musikere i bandet har han også studeret med, så med Matt Damons ord, “var det lidt af en familieaffære.”



Smukt.



Du kan læse hele svaret herunder:



“EuroTrip er skrevet af tre gutter, jeg læste sammen med. Alec Shaffer, Jeff Berg og Dave Mandell. Og de er tre af de bedste komedieforfattere i verden. Da Alec, Jeff og jeg flyttede ud til L.A. havde vi en flaske champagne, som jeg tror, de sendte, efter vi havde solgt Good Will Hunting, vent, nej, vi sendte den til dem, efter de var blevet ansat på Seinfeld, men vi sendte den frem og tilbage uden nogensinde at åbne den for ligesom at fejre milepæle i vores karrierer. Så vi begyndte ligesom sammen. Jeg var i Prag og filmede til The Brothers Grimm, vi var i gang med prøverne, og jeg havde paryk på i den film, og Alec, Dave og Jeff var i gang med EuroTrip og spurgte, ‘Har du lyst til at komme og spille en Howard Rollins-agtig, parodi på en forstadspunker, der også sådan lidt er en skurk?’ Og jeg svarede, ‘Ja, jeg er i Prag.’ Så jeg dukker op og fortæller dem, ‘Jeg har paryk på alligevel, så I kan bare kronrage mig, vi kører den bare helt ud.’ Så det gjorde vi, og jeg fik også en masse piercinger sat i. Sangen ‘Scotty Doesn’t Know’ er skrevet af broren til min gamle sambo fra college, og en af musikerne i bandet er en anden af mine samboer fra den tid, Jason, der spiller guitar. Så ja, det var lidt af en familieaffære.”