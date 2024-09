Matthew Perry siger, at han tævede Justin Trudeau i folkeskolen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada



Matthew Perry, stjernen fra Venner, som det er okay, hvis du lidt havde glemt, hvem var, mindede verden om, at han stadig eksisterer i den her uge, da han delte en anekdote med talkshow-værten Jimmy Kimmel i Jimmy Kimmel Live! om, dengang han tævede Canadas nuværende statsoverhoved, Justin Trudeau.



Perry, der beskriver sig selv som “halv” canadier i indslaget, fortalte Kimmel, at han gik i folkeskole med den 23. canadiske premierminister.

“Kan du huske ham?” spurgte Kimmel, hvortil Perry svarede, “Jeg har en historie om ham, som jeg ikke er stolt af.”

Han sagde, at hans ven Chris Murray, der også gik i samme femte klasse som Perry, for nylig mindede ham om, hvordan de sammen havde “givet Justin Trudeau en røvfuld.”

“I gav ham en røvfuld, I to?” spurgte Kimmel.

“Vi tævede ham begge to,” svarede Perry. “Jeg tror, at han klarede sig ret godt inden for sportsgrene, som vi suttede til, så det var ren jalousi, du ved, at vi tævede ham.”

På det tidspunkt var Pierre Trudeau (Justin Trudeaus far) premierminister, og derfor spurgte Kimmel, om Canada havde deres egen version af Secret Service. “Øhh, det havde de ikke,” sagde Perry.

“Det ville aldrig ske for Barron Trump, så ville du sidde i gabestokken lige nu,” siger Kimmel. “Du ville være et eller andet sted i Rusland.”

Perry rundede af med at sige, at han ikke er stolt af at have overfaldet unge Trudeau, og endda “forsøgte at gøre det til mere af en kærlig slåskamp” på et tidspunkt, men han tog også æren for, at Trudeau i sidste ende kom til magten.

“Jeg tror, at det var ret afgørende for, at han nåede så langt og blev premierminister,” sagde han. “Jeg tror, at han har tænkt, ‘Jeg vil hæve mig over det her.’”

VICE har taget til kontakt til Trudeaus kontor for at få en udtalelse om sagen. De har ikke ønsket at kommentere.