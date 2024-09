Matty Matheson besøgte min restaurant og lavede Big Mac-pizza

For et par år siden tweetede jeg et eller andet om Matty Mathesons MUNCHIES-serie Hangover Cures. Han tweetede mig tilbage og ringede op dagen efter. Efter den samtale havde jeg det som om, vi var bedste venner. Vi havde bare god kemi.

Matty Matheson på Black Axe Mangal, Lee Tiernans restaurant i London. Alle fotos af Joseph O’Connell-Danes.

Vi talte længe om at lave en middag sammen på min restaurant Black Axe Mangal i London, men fordi vi begge to er travle mennesker, fik vi ikke rigtig planlagt noget. For nogle uger siden var jeg en tur i København, hvor jeg lavede pop-up i baggården på Bakken i Kødbyen. Matty var også i København, og han kom forbi til svinekæbe-kebab.

Ugen efter ville han være i London, og vi meldte ud, at han var klar på at lave et eller andet på Black Axe Mangal—bare for sjov. Vi lagde hovederne i blød, han udtænkte en menu, og jeg sørgede for at bestille de ingredienser, han skulle bruge. Da han ankom til restauranten, forberedte vi det hele, inden vi åbnede dørene klokken 18 en lørdag aften.

En af retterne fra Mathesons takeover af Black Axe Mangal.

Lee Tiernan, Matty Matheson, og Tristram Bowden.

Og det var så det. Der lå ikke særligt meget planlægning forud.

Men det var en helvedes sjov og fed oplevelse. Vi lavede noget mad, vi ellers aldrig laver på min restaurant. Bortset fra en enkelt ret—røget torskerogn serveret på brød lavet med blæksprutteblæk— som Matty elsker. Resten af serveringerne var Mattys kreationer.

Det er altid flatterende, når folk står i kø for at få lov i at spise hos os, og som regel har vi en ventetid på 45 minutter. Men den lørdag Matty var på besøg, var køen så lang, at folk ventede i helt op til tre timer.

Men alle tog det virkelig cool, og det lod til at folk nød arrangementet. Matty elsker, når folk spørger ham, om de må tage et billede med ham (han lader som om, han ikke kan lide det, men det kan han altså.)

Matty og jeg har tidligere holdt et arrangement sammen i Toronto, men det her var første gang, vi kørte en rigtig service, læste bestillinger og fik sendt maden afsted. Matty har ikke rigtigt stået i køkkenet i et års tid, men han klarede det virkelig godt.

Tiernan bager et fladbrød.

“Rargh rargh!” –

Hele aftenen var vanvittig sjov. Matty laver sådan nogle mærkelige lyde – meget af tiden. Jeg er helt færdig af grin.

Folk var nede med det. Maden var karakteristisk Matty Matheson, og jeg tror, at folk forstod det. Jeg var vild med hans Big Mac-pizza. Den var fantastisk. Som at spise en Big Mac, men bagt på et af vores fladbrød. Som en slags Big Mac Royale.

Kød på grillen.

Der var også en vildt lækker kål-ret, hvor Matty brændte alt kålen og søbede det i en marinade. Det var virkelig velsmagende. Alt hans mad var som smagsbomber. Der er ikke noget subtilt over hverken Matty eller Mattys mad, og det går fuldstændig i spænd med Black Axe Mangals tilgang. Det, vi laver, er heller ikke særligt subtilt.

Vi har plads til 24 spisende, og den lørdag serverede vi mad til mere end 160 mennesker. Og vi var kun to til at lave mad. Det var voldsomt. Matty både anrettede og sørgede for, at humøret var højt.

Det var vildt sjovt. Det er fedt at arbejde sammen med sine venner og få flere forskellige mennesker ind på restauranten. Det er lidt en fest. Men det kræver hårdt arbejde.

Som fortalt til Daisy Meager.

Lee Tiernan er MUNCHIES-vært og køkkenchef på den tyrkiskinspirererede London-restaurant Black Axe Mangal, kendt for grillede surdejsfladbrød, indmad, og heavy metal på anlægget. Han har tidligere arbejdet på St. John Bread and Wine, og i 2014 startede han Black Axe Mangal som pop-up i København.