Matty Mathesons super-sprøde fried chicken

Portioner: 6

Forberedelse: 28 timer

Total: 1 time

Ingredienser

2 kyllinger (1.3-1.8 kg) skåret ud i cirka 10 stykker (bryststykkerne skæres i to)

1 l filtreret syltelage

1 l kernemælk

4 l rapsolie, til friture

800 g hvedemel

4 spsk cayennepeber

1 spsk knuste nelliker

1 spsk tørret koriander

1 spsk knust muskatblomme

1 spsk kyllingekrydderi (blanding af for eksempel salvie, timian, rosmarin og sortpeber)

1 spsk røget paprika

1 tsk sød paprika

1 spsk hele fennikel frø

4 spsk salt, plus lidt mere

1 spsk friskkværnet sort peber

hotsauce, til servering

citronskiver, til servering

brød, til servering

Vejledning

1. Tag en stor gryde eller spand og sænk kyllingestykkerne ned i syltelagen. Sæt det i køleskabet i minimum 24 timer og maksimum tre dage.

2. Tag kyllingerstykkerne op af syltelagen og læg dem i kernemælken. Sæt dem i køleskabet i minimum 4 timer og i maksimum 24 timer.

3. Bland mel og krydderier sammen i en stor skål. Krydr kyllingestykkerne med salt og peber. Du må gerne være generøs. Strø kyllingestykkerne med melblandingen, og sørg for at ryste overskydende mel af.

4. Hæld olie i en dyb gryde indtil du har et 10 cm dybt oliehav. Varm olien op ved medium varme, indtil den er 160°C.

5. Fritér kyllingestykkerne i mindre hold. Sørg for at vende stykkerne i olien af og til, indtil de er gennemstegt og mørkebrune. Det lyse kød skal have 15 minutter, og det mørkere kød skal have 20 minutter. Lad stykkerne dryppe af efterfølgende, mens de hviler på en rist over et stykke bagepapir. Drys med salt og lad stykkerne køle af i fem minutter, inden de bliver serveret. Server sammen med hotsauce, citronskiver og brød.

Fra How-To: Matty Mathesons fried chicken