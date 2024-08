McDonald’s benægter, at de bruger tricks for at servere færre pomfritter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

McDonald’s har været lidt på røven på det seneste. Udover, at de kæmper lidt med, at Generation Y ikke gider spise Big Macs, så har burgerkædens ansatte i Storbritannien strejket for første gang nogensinde. De ansatte, som strejkede på grund af lave lønninger og 0-timerskontrakter, blev bakket op af Labours leder, Jeremy Corbyn, og madbranchens fagforening.

Videos by VICE

Nu står den gyldne måge så overfor endnu en beskyldning om urimelig politik takket være et rygte, der ligesom alt andet internetsladder er startet på Reddit.

“Hvad bad dit job dig om at skjule fra kunderne?” blev der spurgt for fire dage siden på en AskReddit, og adskillige svar kom fra folk, der påstod at være tidligere McDonald’s-ansatte. Hvad sagde de så? De påstod, at Mac’en har en metode til at give kunderne færre pomfritter.

LÆS MERE: Chefen for McDonald’s er med til at bestemme hvad danskerne skal spise

Det begyndte med at Reddit-brugeren ExperiMENTALbunny skrev: “Jeg arbejdede på en McDonald’s, og de lærte mig, hvordan man kunne klemme papæsken, når man hældte op, så det så ud som om, den var fyldt, selvom den slet ikke var det. Jeg havde kun én kunde, der opdagede det. Han hældte pomfritterne ned i sin pose og tilbage i æsken, og så var den kun halvt fuld. Så jeg måtte give ham nogle flere fritter.”

En anden Reddit-bruger påstod også, at have arbejdet for fastfood-giganten, og han bekræftede, at teknikken med at klemme æsken var en ting: “Jeg fucking hadede den teknik og nægtede at gøre det. Jeg blev aldrig fyret for det, men der var flere kunder, der spurgte mig, hvornår jeg var på arbejde, så jeg kunne hælde pomfritter op til dem.”

En trejde og lidt mere rebelsk bruger skrev: “Jeg hadede at arbejde på McDonald’s, så jeg fyldte altid æskerne så meget som muligt.”

LÆS MERE: Vi smagte lokale McDonald’s specialiteter rundt omkring i Europa

Selvom påstanden, om at burgerkæden bevidst skrumper portionerne, kun stammer fra en håndfuld kommentarer på et internetforum, så er McDonald’s rystet. Som The Independent kunne fortælle, var en talsmand for virksomheden ude og afvise påstanden i hårde vendinger og nægte at den slags snyderi fandt sted på deres restauranter:

“Vi mener, at påstanden er en opdigtet historie. Der er ingen ‘hemmelige tricks’, og vi har en meget striks fremgangsmåde for at sikre, at der aldrig er en portion, der er for lille. Uden en troværdig kilde er vi ikke i stand til at undersøge sagen nærmere. Vores ansatte arbejder hårdt for at sikre sig, at vores kunder får den bedst mulige oplevelse på vores restauranter, og vi afviser på det kraftigste alle påstande om det modsatte.”

Ved du, hvordan du kan være sikker på at få en ordentlig portion pomfritter hver gang? Lav dem selv.