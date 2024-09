Mød den nye generation af unge DF-ledere

Ved seneste folketingsvalg var der blandt unge en tendens til at søge mod polariserede partier som Liberal Alliance, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. For sidstnævnte udgjorde det et bemærkelsesværdigt skridt mod en yngre demografi: “Det er påfaldende, at Dansk Folkeparti har formået at hente stemmer fra yngre dele af befolkningen, fordi målgruppen for DF traditionelt har været et ældre segment,” siger Klaus Levinsen, der er lektor i Statskundskab ved SDU.

Han uddyber, at den yngre del af befolkningen på det seneste har haft tendens til at flytte sig mod partier, der kommunikerer mere ideologisk end de bredtfavnende partier: “Er der noget, man skal hæfte sig ved, er det, at DF er gode til klar politisk kommunikation. Det er et støtteparti, der til hver en tid er kritisk over for den siddende regering – og når den kritik bliver fremført med klar tone, er det noget, der appellerer til mange unge vælgere.”

Danske Folkeparti er måske det parti, der er flest fordomme om – ikke mindst fordi partiets medlemmer har foretaget sig nogle ret vanvittige ting i tidens løb. Spørgsmålet er dog, hvem de unge DF’ere i virkeligheden er. Vi tog til Dansk Folkepartis årsmøde i Herning for at finde ud af, hvad partiets ungdomsledere står for.

Lucas Thelander Hultgren, landsformand for DFU

Lucas er 21 år, læser jura og er desuden ansat som Morten Messerschmidts assistent. Han har tidligere været i mediernes søgelys grundet en række Islamkritiske-valgplakater. Er opvokset på Fyn og bor nu i København.

VICE: Hvordan fandt du ud af, at du ville være medlem af Dansk Folkeparti?

Lucas: Jeg har altid haft en idé om, at mit liv skal give mening på den måde forstået, at det ikke kun skal handle om en selv, men også hvad man kan bidrage med over for andre. Så fik jeg en drøm om, at jeg gerne ville i Folketinget og begyndte at spekulere på, hvilket parti det kunne være for. Jeg vidste godt, at det skulle være borgerligt, og jeg havde en idé om, at det måske skulle være Konservative, Venstre eller Dansk Folkeparti. Med min fædrelandsorienterede overbevisning kom jeg frem til, at Dansk Folkeparti var det eneste parti, der mente det, de sagde. Blandt andet i forhold til EU og udlændingepolitik.

Hvor stammer din fascination af fædrelandet fra?

Jeg tror, at noget af det er tilfældigt, for ingen af mine forældre har været politisk aktive, men min historiske interesse kommer af, at min farfar var frihedskæmper fra en helt ung alder. At høre ham fortælle de historier, hvor han kæmpede for fædrelandet, var dybt fascinerende. Han ser ikke selv sådan på det, men jeg ser ham som en kæmpe helt. På samme måde giver det for mit vedkommende mening at kunne bidrage med noget til Danmark.

Hvad sagde dine jævnaldrende til, at du meldte dig ind i DF?

I starten skulle man ud i en forsvarstale for at forklare sig, men jeg synes altid, at det er blevet respekteret og accepteret. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med den person, jeg er, men der kom et tidspunkt, hvor jeg ikke gad forsvare det længere. Så siger man det bare, og så må folk tage det, som det er. Men jeg synes heller ikke, at jeg møder samme modstand i dag som tidligere. I dag bliver der mere joket med det, som der bliver joket med for eksempel De Radikale.

Christian Bülow, formand for DFU København

Christian er 16 år og går i gymnasiet. Han bor i Vallensbæk.

VICE: Hvordan kom du ind i Dansk Folkeparti?

Christian: Siden folketingsvalget i 2011 har jeg vidst, at jeg ville melde mig ind i DF. Under valget begyndte jeg at følge med i politik, og jeg havde inden da siddet lidt i elevrådet og været inde over det i det helt små. Så begyndte jeg at tænke, at jeg gerne ville ændre noget. Jeg vidste udmærket godt, at jeg var borgerlig, så jeg printede partiprogrammerne for de forskellige borgerlige partier ud og satte plusser og minusser ved deres holdninger. Og det blev så Dansk Folkeparti, jeg var mest enig med.

Hvad tiltaler dig ved Dansk Folkeparti?

I høj grad retspolitikken. Blandt andet det, at der skal være hårdere straffe til de kriminelle, for jeg mener, at det bør være på sin plads. Og så grænsepolitikken, hvor vi blandt andet skal se på det stigende problem, der er i forhold til østeuropæere, både i forhold til kriminalitet, men også i forhold til arbejdsmarkedet.

Kommer du fra et politisk hjem?

Nej, overhovedet ikke. Mine forældre er heller ikke DF’ere, så det er atypisk, at jeg valgte den vej.

Hvad oplever du af reaktioner på dit politiske tilhørsforhold?

Før i tiden har der været lidt problemer med studiekammerater, der har været lidt tvivlsomme og nogle, der har hadet mig. Men det får jeg slet ikke mere, synes jeg. Førhen måtte vi heller ikke engang stille op på skolerne og dele flyers ud, som vi ellers har ret til, men nu gør vi det bare. Vi får medlemmer hver gang og er populære at snakke med.

Julie Gottschalk, formand for DFU Esbjerg

Julie er 22 år, studerer cand.merc.aud. og bor i Varde.

VICE: Hvorfor meldte du dig ind i Dansk Folkeparti?

Julie: Det var efter flere års interesse for de ting, der var i medierne, hvor jeg stille og roligt fandt ud af, at jeg havde nogle rimeligt klare holdninger, og at de passede ind i Dansk Folkeparti. Det var meget omkring udlændingepolitikken og EU. I forhold til flygtninge var der en sag, da jeg gik i 10. klasse, hvor en gruppe flygtninge blev gemt i en kirke af en præst, og det var jeg så meget imod, for de måtte ikke være i landet, så de skulle hjem igen. Jeg snakkede med en veninde om det, og en dag efter skole på gymnasiet satte vi os ned i kantinen og blev enige om, at vi skulle med til DF’s årsmøde året efter, så vi meldte os ind sammen.

Hvad sagde dine omgivelser til, at du meldte dig ind i Dansk Folkeparti?

Mine forældre syntes, det var en frisk beslutning. De støtter mig i det, men stemte ikke selv DF på det tidspunkt. Hvis de boede i Sydjylland nu, havde de nu nok stemt på mig, men de bor stadig i Nordsjælland, hvor jeg er vokset op. Så de støtter det, og mine venner har også altid støttet det. Der er nogle af dem, der ikke er enige, men så diskuterer vi i fem minutter, når vi mødes, og så er det det.

Hvorfor støtter du Dansk Folkeparti frem for andre partier, der også går ind for en stram udlændingepolitik?

Efter det er blevet et stort debatemne, og man kan mærke, at befolkningen går op i flygtningesituationen, er der flere partier, der pludselig går ind for grænsekontrol. Og det er ikke mange måneder siden, at det var et klart nej. DF er hurtige og siger deres mening klart, og så kommer de andre stille og roligt med.

Tina Mia Eriksen, lokalformand for DFU syd- og midtsjælland

Tina er 22 år, læser til sygeplejerske og bor i Næstved.

VICE: Hvorfor meldte du dig ind i DF?

Tina: Jeg sidder i bestyrelsen på en skole for udviklingshæmmede unge, hvor jeg er en stor del af at hjælpe dem frem, og jeg går meget op i, at de skal have de bedste muligheder. Jeg fandt ud af, at hvis man vil ændre nogle ting, så er man nødt til at gå ind i politik. Det er jo sådan, vi gør det her i Danmark, så jeg var nødt til at gå ind i det.

Hvilke andre mærkesager tiltalte dig?

Mit grundlag var, at jeg gik ind i partiet på grund af de svageste i Danmark – jeg ville gerne gøre det bedre for dem, og så følger alt andet med. Når det kommer til grænsekontrol, er jeg overbevist om, at det er en løsning på en masse andre problemer. Jeg tror ikke på, at lukke folk ind hele tiden er en løsning på problemerne, for kan man ikke hjælpe den gruppe mennesker, vi allerede har, og integrere dem fuldt ud, nytter det jo ikke, at vi bliver ved med at lukke flere ind.

Hvordan har reaktionerne fra dine jævnaldrende været?

Fordi jeg ved, at folk har fordomme, synes jeg, at det er en rigtig dårlig indgangsvinkel til andre mennesker, hvis jeg som det første siger: “Hey, jeg er DF’er.” Jeg har venner i alle grupper, og de fleste af mine venner er troende muslimer, og jeg holder meget af dem, men mit politiske tilhørsforhold var ikke det første, jeg fortalte dem om. Hvis det er det første, de får at vide om mig uden at kende mig, tror de det værste, fordi der er så mange fordomme.

Hvordan er den politiske retorik i det hjem, du kommer fra?

Vi er aldrig enige, for min familie stemmer Enhedslisten, så det er ikke fordi, vi sidder og fletter fingre rundt om middagsbordet. Men det er min adoptivfamilie, så jeg siger altid til dem, at det nok er fordi, de ikke har haft mig som barn, at det er gået galt. Så det er ikke deres skyld. Men der er en gensidig respekt.

Kennie Malmborg Pedersen, næstformand i DFU Esbjerg

Kennie er 18 år, læser EUX og bor i Esbjerg.

VICE: Hvordan kom du ind i DF?

Kennie: Det startede faktisk tilbage i ottende klasse i samfundsfag, hvor vi skulle skrive om forskellige partier. Jeg fik Dansk Folkeparti, gik hjem og fortalte mine forældre om det og spurgte, om ikke de ville hjælpe mig. Da jeg efterfølgende viste mere interesse for partiet, viste det sig, at de også stemte DF. Da min mor så blev hjemmegående, og mine to brødre flyttede ud, fik hun mere tid til at gå ind i politik. Så da hun spurgte mig, om jeg ville gå med ind i politik, meldte jeg mig ind i DF og DFU.

Hvad tiltalte dig ved partiet?

Retspolitikken først. Retfærdigheden skal være på plads, synes jeg. Jeg er ikke meget for, at økonomisk svindel bliver straffet hårdere end personfarlig kriminalitet. Så kom Europaparlamentet bagefter. Det fandt jeg ud af, da jeg sad og så Morten Messerschmidts videoer EU-skolen på YouTube. Og så er der alt det med økologi og dyrevelfærd – det er ikke min højeste politiske prioritering, men jeg kan godt se logikken i det.

Hvordan reagerede dine omgivelser på, at du meldte dig ind i DF?

Folk synes, det er pissespændende. Hvis jeg fortæller, at jeg er fra DFU, slipper jeg i hvert fald ikke billigt. Så bliver der stillet en masse spørgsmål. Ofte det her med om jeg er racist. Det er indvandrere først og alt andet senere. Men det er fordi, der er mange, der ikke er politisk aktive, og det kan jeg ikke klandre dem for, men de er så heller ikke så informerede og kender ikke partiprogrammet eller mærkesagerne. Så derfor kender de Dansk Folkeparti fra, at der har været meget tumult omkring racismeparagraffen.

