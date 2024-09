Mød ‘frugtarerne’, der ikke spiser andet end frisk frugt

Illustration af Juliette Toma

“Et æble om dagen holder doktoren for døren.” Det sagde man i gamle dage, og der er formentlig stadig noget om snakken. Men nogle bloggere tager ordsproget til nye højder og gør frugt til den eneste bestanddel i deres kost. De er en ekstrem form for vegetar kaldet frugtar. Reglerne varierer, men for visse tilhængere udgør frugt 75 procent af deres mad på en almindelig dag. De fleste frugtarer spiser kun raw food. Andre tager deres tro til yderligheder og spiser kun nedfaldsfrugt – frugt, der selv er faldet fra træet eller busken. Som Hugh Grant finder ud af i en scene i Notting Hill, vil de gerne undgå at skade den plante, der har skabt frugten.

Helsebloggere har været med til at øge livsstilens popularitet. De norske brødre Mikkel og Mads Gisle Johnsen begyndte at dokumentere deres frugtbaserede kost på YouTube-kanalen Sweet Natural Living, efter de begyndte at interessere sig for sundhed. “Alle dyr har en kost, der er specifik for deres art, og de spiser altid deres mad rå,” siger Mikkel Johnsen. “Det fik mig til at tænke over, hvad menneskets naturlige kost mon er. Det gik hurtigt op for mig, at selvom vi sagtens kan spise en hel masse forskellig slags mad for at overleve, betyder det ikke, at det er vores ideelle kost.”

Efter at have prøvet forskellige typer raw food kom han frem til frugt: “Det eneste mad, der appellerer til vores sanser i sin rene form, sådan som det forekommer i naturen, er frugt. Frugt er den eneste mad, der ser lækker ud og både smager og dufter godt i sig selv.” Efter han blev frugtar, påstår Mikkel, at hans helbred har nået nye højder. “Mit lort lugter ikke. Seriøst,” siger han. “Jeg er klar i hovedet. Jeg er motiveret. Jeg har et konstant energiniveau. Mit blodsukker er perfekt. Jeg kunne blive ved.”

Det er blevet mere og mere almindeligt at være frugtar. Da der blev afholdt Woodstock Fruit Festival sidste år, betalte næsten 600 mennesker over 6000 kroner hver for at høre foredrag om emnet og have mulighed for at mødes med andre frugtarer. Der var selvfølgelig ubegrænsede mængder frugt og grønt til deltagerne, som nåede at fortære over 50 ton i løbet af festivalen. Frugtspiserne forbinder kosten med en spirituel oplevelse.

“Jeg har et formidabelt helbred og har fået en hel anden livskraft, siden jeg blev frugtar,” skriver afvikleren af Woodstock Fruit Festival, Michael Arnstein, på sin blog the Fruitarian. “Jeg er blevet næsten overmenneskelig, hvis man sammenligner mig med den almindelige befolkning. Jeg har både fysisk, psykisk og mental styrke.” Michael, som også er dedikeret maratonentusiast, spiser 12 til 15 kilo frugt om dagen for at opretholde sit energiniveau, og han påstår, at hans kost har gjort ham immun overfor sygdom, samtidig med at den har gjort ham til en endnu bedre eliteløber.

Steve Jobs er nok den mest kendte tilhænger af frugtarisme. Han tog tit diæten til nye ekstremer og påstod, at hans kost hjalp ham til at være mere kreativ. Ifølge biografien Steve Jobs har han engang sagt: “Jeg er frugtar, og jeg vil kun spise blade, der er samlet af jomfruer i måneskin.” Det var også hans kærlighed til frugt, der fik ham til at kalde firmaet for Apple. Han var på besøg i en plantage og syntes, at æbler var “sjove, friske og ikke skræmmende på nogen måde.” Engang imellem spiste han efter sigende udelukkende gulerødder og æbler i ugevis og endte med at få et orange skær over sig.

Mikkel og Mads Gisle Johnsen har YouTube-kanalen Sweet Natural Living. Screenshot fra YouTube.

Jobs kost gav senere anledning til en diskussion om farerne ved at være frugtar. Som en sand method acter forsøgte skuespilleren Ashton Kutcher at holde sig til frugt i en måned, fordi han skulle spille hovedrollen som Steve Jobs i en film. Det fungerede ikke for ham. “Jeg endte på hospitalet, to dage før vi skulle begynde at filme,” sagde Kutcher tilbage i 2013. “Jeg havde vildt ondt, og der var et eller andet helt galt med min bugskytkirtel. Det var meget skræmmende.”

Frugtarer oplever ofte den slags symptomer. “Frugtarer får tit ikke nok kalk, jod, B12- og D-vitamin, og omega 3-fedtsyrer, og det kan føre til blodmangel, træthed og et svagt immunforsvar,” siger Lisa DeFazio, der er autoriseret diætist, kogebogsforfatter og helseekspert. “Hvis man ikke får vitaminer, fedt og proteiner, kommer kroppen i en overlevelsestilstand, som sænker stofskiftet for at spare energi.”

Hun kan sagtens se fordelene ved at spise meget frygt, men anbefaler, at man også spiser andre typer mad for at have en varieret og sund kost: “Frugt har mange vitaminer og antioxidanter, blandt andet C-vitamin og beta-karotin, og forskning viser, at frugt kan nedsætte risikoen for mange sygdomme,” siger hun. “Det er meget vigtigt, at man sørger for at få nødder, frø og grøntsager til alle måltider for at få den rette mængde fedt og protein, som kroppen har brug for. Protein og fedt sørger for, at man ikke får sukkerchok af at spise al den frugt.”

Man burde være tvunget til at være veganer. – Freelee the Banana Girl





Trods den potentielle sundhedsrisiko får mange kendte YouTubere kosten til at fremstå som en livsstil. Freelee the Banana Girl er en af de mest populære frugtarer på nettet. (Det var ikke muligt at få en kommentar fra hende.) Freelee er en smuk, blond pige fra Australien, som har 720.816 følgere, der ser hende spise bananer iført bikini. Nogle gange æder hun 51 på en dag.

Rigtig mange raw food-guruer er nogle aldrende hippier, der skriver om holisme og spirituel kontakt med jorden, men Freelee fremstår mere som en typisk, moderne livsstilsblogger. “Bananabitches Unite,” proklamerer hun og lægger billeder op af sig selv i undertøj, som kunne være tyvstjålet fra Kendall Jenners klædeskab. Hun har skabt en del røre ved at smide en video op, hvor hun spørger, om folk, der er bevidste om kødindustriens negative indflydelse på miljøet, skal have lov til at leve videre, hvis de bliver ved med at indtage animalske produkter. “Man burde være tvunget til at være veganer. Når planeten er i den tilstand, den er, kan vi ikke tillade os at vente på, at folk tager sig sammen,” prædiker hun, men tilføjer trods alt: “Vil jeg slå folk ihjel? Nej, det vil jeg ikke.”

Mikkel og Mads Johnsen har en mere afslappet retorik på deres kanal, hvor de lærer seerne om deres jordnære livsstil og bruger tid på at nørde kokosnødders forskellige stadier eller forklare, hvordan man laver en god morgenmad af ferskner og nektariner. “Vi får en masse positiv respons, og så har man jo lyst til at fortsætte,” siger Mikkel og henviser til deres 37.031 følgere. “Folk fortæller os, at vores videoer har inspireret dem til at leve sundere og spise mere frugt!”

Kritikere mener, at et liv som frugtar kan føre til ortoreksi, som er en form for spiseforstyrrelse, hvor man har et sygeligt fokus på at spise sundt. “Hvis man udelukkende spiser mad fra en eller to fødevaregrupper og bliver besat af at spise en specifik slags mad, kan man få en spiseforstyrrelse,” siger DeFazio. “Hvis en bestemt kost skader ens helbred, så har man et problem.”

Johnsen er klar over, at læger har kritiseret hans kost. Ligesom mange andre internetberømtheder afviser han dem som nogle haters. “Vi skal finde os i en del had og negativ feedback, men sådan er det,” siger han. “Der er mange frustrerede og vrede mennesker derude, som sandsynligvis bare mangler noget mere frugt og solskin i deres liv!”



