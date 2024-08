Med én sætning fortæller folk, hvordan de fandt ud af, at deres partner var utro

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Der findes ikke nogen god måde at finde ud af, at din partner har bollet med en anden. Lige meget om du finder ud af det, fordi han er uforsigtig på sociale medier, eller der er andre former for digital læbestift på skjorten. Om hun så indrømmer det hele i en pludselig tilståelse, så kvaser det stadig dit ego og knuser dit hjerte. Vi bad venner og kollegaer opsummere med én sætning, hvordan de opdagede, at deres partner var utro. Her er, hvad de sagde.



Videos by VICE

“Jeg havde en drøm om det.” – Morgana, 30

“Jeg læste en roman, han havde skrevet om det.” – Sophie, 35

“Jeg havde den værste mavepine: Klamydia.” – Eileen, 25

“Svinet kaldte mig hendes navn.” – Leia, 29

“Han blev ved med at like alt, hun lagde på Instagram.” – Iris, 32

“Efterlod sin dagbog åben på bordet.” – Porcelina, 28

“Jeg fandt kondommer i hans gymnastiktaske.” – Kelli, 27

“Jeg kom tidligt hjem, og de lå og knaldede.” – Brad, 29

“Glemte at untagged sig fra Facebookbillede.” – Dana, 29

“Fik en e-mail om, at hun havde booket et B&B til dem.” – Carli, 33

“Så billeder af dem sammen på Facebook.” – Kelsey, 27

“Hans e-mail stod åben på computeren.” – Kylara, 32

“Min veninde så hans profil på en datingside.” – Melanie, 46

“Han ringede fuld til mig, mens det skete.” – Mikaela, 27

“Han var på Tinder, mens han lå ved siden af mig.” – Kat, 28

“Han betalte for hendes middag på Mobile Pay.” – Ashley, 26

“Jeg kunne dufte en mærkelig parfume på ham.” – Sara, 32

“En kollega afslørede hvem han var sammen med.” – Carrie, 35

“Hvorfor er jeg smurt ind i glitter?” – Genevieve, 29

“Han var med i S/M-grupper på sin telefon.” – Melanie, 46

“Indrømmede det efter vi havde købt ringen.” – Amanda, 31

“Pigen roste hans spaghetti på MySpace.” – Eleanore, 34

“Matchede med min ven på Tinder.” – Renee, 47

“Min roommate fortalte, at hun bollede med ham.” – Doris, 33

“‘Michael Jackson er død… Jeg var i øvrigt utro.’” – Sam, 25

“Hans ekskæreste skrev: ‘Jeg har købt kondomer.’” – Julia, 29

“Jeg så det på hans bedste vens Snapchat-historie.” – Savannah, 24

“Hans ven ringede. Han havde gjort nogen gravid.” – Ella, 26

“Jeg fandt hendes sko under vores seng.” – Julia, 36

“Jeg tjekkede hans telefon og fandt hendes bryster.” – Justine, 32

“Han fortalte mig det, mens vi lå og kyssede.” – Lauren, 36

“Jeg fandt hendes dildo i vores Airbnb-lejlighed.” – Lauren, 33

“Deres opslag på sociale medier.” – Monika, 35

“Han indrømmede det, da han var stiv.” – Liz, 29

“Han snapchattede en video til mig. Idiot.” – Sara, 21

“Jeg fulgte efter taberen hjem til hende.” – Penny, 35

“Han slog op med mig, fordi han havde brug for ‘ren samvittighed.’” – Joanne, 32

“Jeg spurgte ham. Han løj. Så jeg spurgte igen.” – George, 39

“Video af hende på knæ foran ham.” – Shannon, 32

“Jeg mødte hans forlovede til en fest.” – Celeste, 29

“Hans psykotiske nye kæreste sendte mig e-mails.” – Ellen, 33

“Han var gift, og det burde jeg have regnet ud.” – Brittany, 32