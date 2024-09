Mød videnskabsmanden bag Jägermeisters hemmelige opskrift

Dr. Berndt Finke har et job, der vækker misundelse blandt både fødevareforskere, spiritusentusiaster, og gymnasielever. Han er ansvarlig for indkøb og fremstilling for den tyske spiritusfabrikant Jägermeister — og så er han en ud af kun seks levende mennesker, der kender hele den hemmelige opskrift bag den komplekse og berusende spiritus.

Dr. Finke har base i virksomhedens hovesæde i den nordtyske by Wölfenbuttel, hvor han er ansvarlig for laboratorier og for kvalitetskontrollen på fabrikkerne. Men stillingen indebærer også, at han jetsetter rundt i verden til lande i Sydamerika, Afrika og Asien, hvor han leder efter urter, der skal bruges til at fremstille den efterspurgte eliksir.

Hans opgave er meget lige til. Dr Finke skal sørge for, at verden aldrig løber tør for Jägermeister, men der er masser af udfordringer: Fra moder jords uforudsigelighed til jagten på et hemmeligt krydderi i Costa Rica.

MUNCHIES: Hvordan bliver man lige Jägermeisters førende videnskabsmand?

Dr. Berndt Finke: Jeg læste ernæringsvidenskab og ville arbejde med biologiske substanser og naturlige substanser fra planeter. I mine tidligere jobs har jeg stået i spidsen for bio-research for virksomheder, der fremstiller babymad. Jeg arbejdede for en af Europas største fabrikanter af babymad, og testede modermælks egenskaber. Vi brugte omkring 2000 liter modermælk til at udvikle modermælkserstatning for at beskytte spædbørn mod infektioner og for at hæmme udviklingen af allergier.

Fra modermælk til Jägermeister… lærte du den hemmelige opskrift helt fra starten af?

Jeg lærte opskriften at kende i sin helhed cirka fem-seks måneder efter, jeg startede. Først arbejdede jeg på de normale ingredienser, men der er yderligere 13 ingredienser, der er tophemmelige, og som jeg først lærte at kende senere. Det var meget spændende.

Hvordan det? Var det lidt som i en spionfilm?

Jeg modtog et telefonopkald fra et nu forhenværende bestyrelsemedlem, der sagde: “Vær venlig at komme ned på mit kontor, så vil jeg afsløre hele opskriften.” Og så fik jeg en notesbog med alle ingredienserne og en beskrivelse af processen. Men jeg er nødt til at fortælle dig, at det var et meget bevægende øjeblik for mig, da jeg fandt ud af, hvordan Jägermeister bliver lavet.

Det var også overraskende. Jeg modtog alle informationerne, og der var en urt, jeg aldrig havde hørt om, og det her et område, jeg har forsket i. Det har været meget interessant at arbejde med den her opskrift og med urter, der er usædvanlige og meget sjældne på verdensplan.

Lad os tale om at jage krydderurter. Hvor har du været på ekspeditioner?

Krydderurterne i Jägermeister kommer fra hele verden lige bortset fra Arktis. Jeg har rejst meget til eksempelvis Ghana, Costa Rica, og Mexico. Vi skal måske snart til Costa Rica, men jeg kan ikke afsløre hvilken urt, vi skal finde der. Det er interessant at arbejde i felten, at se hvordan urterne gror og få lov til at tjekke råvarernes kvalitet på første hånd. Det er sådan, virksomheden sikrer den bedste kvalitet.

Hvor svært er det at finde kvalitets krydderurter?

Vores mål er at finde råvarer af ekstraordinær kvalitet, men også råvarer der er økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtige. Vores krav er derfor ret specifikke. Et godt eksempel er pomerans, da den er vigtig, når vi skal fremkalde spiritusens frugtige citrussmag. Den falder normalt ned på jorden og ligger i støvet, men det er ikke den slags kvalitet, vi vil bruge i vores produktion. Vi har fundet to grosteder i Tanzania og Kenya, hvor både høsttidspunkt og klimaforholdende er optimale, og vores filosofi er at arbejde så direkte med forhandlere og bønder som muligt.

Bedømmer du kvaliteten udelukkende på baggrund af dine personlige besøg?

Før vi tager på besøg, checker vi altid vareprøver i et avanceret laboratorie, hvor vi foretager forskellige analyser af essentielle olier, vandindhold og koncentrationen af fremmedlegemer såsom restkoncentration af væsker. Med stjerneanis, som er den ingrediens, der giver Jägermeister den søde smag, tjekkede vi eksempelvis prøver fra Kina og Vietnam og fandt ud af, at stjerneanis fra Vietnam var bedst. Det minimale procentvise indhold af essentielle olier er syv procent. Vores er på nuværende tidspunkt på 13 procent.

Vi plejede også at få vores nelliker fra Madagascar, men nu kommer de fra Zanzibar. Vi foretog nogle prøver og fandt ud af, at indholdet af fremmedlegemer som stilke, var lavere, og at indholdet af essentielle olier var højere i nellikerne fra Zanzibar.

Hvor vigtigt er det at arbejde sammen med lokale sælgere og producenter?

Vi har en intention om at opnå en fuldstændig transparent logistikkæde. For at opnå det har vi etableret et slags oplæringsprogram sammen med vores forretningspartnere, hvor de lærer at rense frugterne og finde det bedste tidspunkt at høste på. Så kan vi forebygge forekomsten af uønskede substanser som eksempelvis støv og mycotoksiner.

Hvad gør I i tilfælde af en naturkatastrofe eller en dårlig høst?

Vi har et sikkerhedsprogram, der sørger for at holde os forberedt, så vi kan skifte til ingredienser fra et andet sted, hvis en sådan situation skulle opstå. Nogle gange er det meget svært at finde en backup leverandør, men det er et minimumskrav i tilfælde af, en høst slår fejl. Jägermeister har igangsat kultiveringsprogrammer med tætte samarbejdspartnere om noge særlige krydderurter, hvor vi har givet dem informationer om biodiversitet eller udstyr så som laboratorier, der skal sikre et vedvarende forråd.

Det er mit job. At sikre at vi kan producere opskriften om 10, 20 og 30 år. Så nej, verden vil aldrig løbe tør for Jägermeister.

Tak for snakken.