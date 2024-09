Vi mødte nogle af Instagrams erotiske cannabis-modeller

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Søger du på hashtagget #ganjagirls på Instagram, vil du få over en million søgeresultater – billede efter billede af kvinder, der poserer med joints i hånden eller i færd med at tage et sug på en bong.

Her er alt fra komplet nøgenhed (med et par taktisk placerede hampblade) til videoer af kvinder, der ryger bong eller dabs (butan hasholie red.) til lyden af housemusik. Nogle af modellerne promoverer deres egne produkter eller firmaer, som for eksempel edibles eller glasartikler, mens andre simpelthen bare ryger sig skæve – og forsøger at se frække ud, mens de gør det.

Personligt har jeg aldrig betragtet cannabis som noget “sexet.” Jeg ved godt, at urten angiveligt skulle øge sexlysten, men rent bogstaveligt er kæmpe poser fyldt med pot ikke noget, jeg ville tænde på. Derfor tog jeg kontakt til en masse af Instagrams “ganja girls” for at få en bedre fornemmelse af, hvad der foregår.

Sarah Jain. Fotos via Instagram

Sarah Jain, 33, San Francisco

@sarahjain420

34.4K følgere

VICE: Hvornår begyndte du at ryge cannabis?

Sarah Jain: Åh gud, nok ikke længe efter jeg sprang ud af livmoderen. Min mor sagde, at hun flere gange tog min far og hans venner i at række mig en joint, da jeg var meget, meget ung. Men faktisk begyndte jeg nok selv at ryge, da jeg var omkring 11 år gammel.

Wow.

Min far indrømmede ikke, at han røg. Så jeg gik ind og nakkede tre fjerdedele af hans pose, for hvis man vil være vred over noget, så er man også nødt til at indrømme, at det eksisterer. Så hele min ungdom var egentlig bare dem, der prøvede at komme på opfindsomme måder at straffe mig på. Han har senere sagt undskyld, og i dag ryger vi sammen.

Hvordan – og hvorfor – blev du så cannabis model?

Alt det her begyndte for omkring ti år siden. Jeg var gift og boede i Texas. Dengang var der ikke engang Instagram, men der var MySpace. Jeg oprettede en virkelig, virkelig hashvenlig MySpace-profil. Finanskrisen ramte lige på det tidspunkt, så jeg mistede også mit daværende job. Jeg begyndte at interessere mig for modelarbejde og havde altid gerne ville kombinere modelarbejdet med cannabis, men det var ikke en ting på det tidspunkt. Lige da jeg startede og var flyttet til LA, var jeg ekstremt heldig. Jeg begyndte at lave erotisk modelarbejde. Jeg lavede aldrig decideret porno. Hver gang jeg var til et photoshoot, havde jeg cannabis med, og tit kom det med på billederne. Og det er Californien, vi taler om – alle elskede det selvfølgelig. I dag udgør de cannabis-ting, jeg laver, omkring halvdelen af min indkomst.

Hvorfor tror du, at folk er så vilde med kombinationen af cannabis og kvinder?

Det er bare skønheden, tror jeg. Ting, som folk godt kan lide, ting, der gør dem glade. Folk kan godt lide at forestille sig deres egne udgaver af paradis, og hvis de er glade for cannabis og for kvinder, så hører de to ting bare godt sammen.

Får du nogensinde klamme beskeder fra fyre?

Der er så mange creepy kommentarer, så meget, jeg er nødt til at finde mig i. Nogle gange er de flabede nok til at skrive ‘Send nøgenbilleder, send nøgenbilleder,’ så jeg googlede “dick pics” og fandt et billede af en blodig penis. ‘Værsgo, dude.’ Med mindre man bekæmper ild med ild, lærer de det aldrig.

Får du gratis røg?

Ja, jeg får gratis skunk og hash. Nogle gange bliver jeg endda genkendt på gaden, og så giver folk mig også gratis hash og skunk. Men det er altid vigtigt for mig at betale for ting, selvom jeg får det til virkelig gode priser.

Clara Barber. Fotos via Instagram

Clara Barber, 27, Grand Junction, Colorado

@qeenbee66

12.4K følgere

VICE: Hvad er dit budskab?

Jeg sender live næsten hver dag og laver et show, hvor jeg ryger mig skæv og laver sjov med mig selv og griner. Jeg snakker med folk hver dag. Jeg er ligeglad med, hvor mange følgere, de har. Jeg er ligeglad med, om de følger mig eller kan lide mig, jeg vil bare gerne have en effekt. Som iværksætter og pige kan man meget hurtigt blive sat i bås, og det var jeg ikke interesseret i. Nu kan jeg være stener, jeg er mor, jeg har to fem-årige derhjemme, jeg har mit eget firma, jeg er forlovet, jeg har et liv uden for cannabis, og jeg ryger weed hele dagen.

Hvor meget weed ryger du i gennemsnit om dagen?

Jeg vågner om morgenen – laver morgenmad til børnene, går op på mit kontor og tager nogle sug fra bongen, tjekker min email, eller måske ryger jeg en joint – det kommer helt an på, hvordan mit humør er, og hvad jeg har lyst til. Jeg er medicinsk patient. Jeg ryger cannabis, fordi jeg har angst, og så ryger jeg det for min ryg.

Hvilken type billeder får du mest respons på?

Jeg har desværre lagt mærke til, at jo mere hud, jeg viser, jo flere likes får jeg, men det gør alle andre, så hvad prøver jeg at vise? At jeg er ligesom alle andre, fordi jeg vil have al opmærksomheden? Jeg kan godt lide at føle mig sexet, at være lidt af en tease – sådan er min personlighed bare – men jeg vil ikke anklages for udelukkende at reklamere for sex. På min egen Instagramside skal der være en god balance mellem Clara, den sjove, fjollede pige, der ikke nødvendigvis har verdens mest perfekte udseende, og så det sexede. Jeg vil stadig gerne tages alvorligt.

Courtney Weis. Fotos via Instagram

Courtney Weis, 21, Pueblo, Colorado

@misscannabiscourtney

27.1K følgere

VICE: Hvordan begyndte du på alt det her?

Courtney Weis: Jeg boede i Wisconsin, hvor jeg er fra – født og opvokset – og havde lyst til at tage billeder af mit pot eller mig selv, der røg, men eftersom det er en delstat, hvor cannabis er ulovligt, er folk ikke så glade for det. Derfor oprettede jeg en separat Instagram-konto, som jeg havde tænkt mig at holde privat, så jeg kunne slå mine cannabisbilleder op der. Derefter flyttede jeg tilbage til Washington og derfra til Colorado, hvor det hele bare eksploderede.

Hvorfor gør du det?

For mig handler det i bund og grund om at bevise over for verden, at den tager fejl. Jeg vil have, at hele verden skal være bekendt med cannabis’ medicinske værdi. Folk burde ikke blive nægtet adgang til medicin. Det er vildt uretfærdigt. Jeg vil også gerne gøre op med ‘stener stigmaen’ – Forestillingen om, at pothoveder er folk, der ikke er produktive eller succesfulde. Og jeg vil gerne gøre det på en professionel, stilfuld måde.

Hvad er dit personlige forhold til cannabis?

For tre år siden kom jeg ud for en bilulykke, hvor jeg blev kastet ud af bilen og brækkede ryggen to steder. Jeg røg faktisk ikke cannabis på det tidspunkt, men havde nogle venner, der fik mig overbevist om, at jeg måtte prøve det, fordi de sagde, at det ville hjælpe på min ryg, og det gjorde det også. Jeg kunne slet ikke forstå det. Før da havde lægerne givet mig morfin, oxycontin og andre smertestillende piller.

Hvad for et af dine opslag har fået flest likes?

Jeg var oppe i bjergene på et sted, der hedder Royal Gorge. Jeg havde en stram sweater på, hvor min ene skulder var blottet. Det var sexet, men ikke alt for afslørende. Det handler slet ikke om at tage mit tøj af og barer blotte mig selv. Men ja, det var nok et af de opslag, jeg fik flest likes på, det fik 1600 likes.

Makena Pederson. Fotos via Instagram

Makena Pederson, 18, Maui

@ganjjagoddesss

3.8K følgere

VICE: Hvordan blev du interesseret i at være weedmodel?

Min far er fotograf, så jeg er vokset op med at få taget billeder af mig selv hele tiden, og da jeg begyndte at ryge, virkede det bare ret naturligt, fordi jeg var vant til at være foran kameraet. Jeg tænkte bare, at jeg ville tilføre mit eget twist til billederne for at gøre dem mere unikke.

Du er ret ung – er du bekymret over at blive stemplet som stener og blive forfulgt af det ry resten af dit liv?

Jeg er ret ung, men jeg er ikke bange for at blive stemplet som stener eller noget som helst, fordi det her er den, jeg er, og min mor har altid opdraget mig til at være stolt af den, jeg er, og gøre de ting, jeg kan godt kan lide.