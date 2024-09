Megan Fox forklarer, hvorfor hun ikke deltager i #MeToo

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

”Selv om #MeToo-bevægelsen rullede, og folk stod frem med deres historier – og mange går nok ud fra, at jeg også har en del historier, hvad jeg også har – så har jeg ikke talt om det af flere grunde,” har Megan Fox udtalt til New York Times i et interview, hvor hun åbner op om sin karriere og sin beslutning om ikke at blive en del af #MeToo-bevægelsen.

Videos by VICE

”Baseret på den måde folk, især feminister, ser mig på, mente jeg ikke, at jeg ville fremstå som et sympatisk offer. Jeg tænkte, at hvis folk skulle blive enige om et tilfælde, hvor det var i orden at victim-shame en person, så ville det blive mig.”

I kølvandet på Hollywoods version af Tarana Burkes #MeToo-kampagne er en lang række mænd i industrien blevet udstillet for deres upassende opførsel. Harvey Weinstein er bare en af mediemogulerne, som har mærket konsekvenserne af beskyldningerne fra kvinder, der påstår, at han har begået overgreb mod dem og truet dem til sex. Opgøret med Weinstein kom først, efter sagen var blevet diskuteret bag lukkede døre i årevis, og en større gruppe mennesker (herunder Ashley Judd, Lupita Nyong’o, Rose McGowan) stod frem og talte ud offentligt.

Organisationen RAINN, som arbejder mod seksuel vold, konkluderer, at størstedelen af alle seksuelle overgreb forbliver uanmeldte af flere forskellige årsager, herunder frygt for repressalier, frygt for at blive ignoreret af myndighederne og frygt for, at hændelserne ikke er vigtige nok til at blive anmeldt. En anden faktor er teorien om det ”perfekte offer”, der anses for at være mere troværdige kilder, når overfald anmeldes.

Selv om Fox aldrig har påstået, at hun har været udsat for overgreb eller chikane igennem sin karriere, så er hendes forklaring på, hvorfor hun ikke har delt sine historier langt fra sjælden.

”Jeg blev afvist på grund af visse kvaliteter, som nu forherliges blandt de kvinder, der står frem,” siger Fox. ”Og på grund af mine oplevelser tror jeg aldrig, jeg kommer til at blive forstået. Jeg ved ikke, om der nogensinde kommer et tidspunkt, hvor folk vil føle, de kan relatere til mig eller i det hele taget lide mig.”

Bevægelsen har et grundlæggende problem. Kompleksiteterne i forhold til, hvornår man afslører overgrebet, intimidering, industriens ”uskrevne regler” og samtykke kommer til at spille en stor rolle i #MeToos effekt på Hollywood. Fox’ udtalelser ligger i forlængelse af en bredere debat om, hvad der gør en person til et ”sympatisk offer”, og hvem samfundet vælger at tro på.