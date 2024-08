Melania Trump havde en absurd upassende jakke på, da hun besøgte internerede migrantbørn

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

USA’s førstedames tøjvalg er ofte i mediernes søgelys, men nogle gange behøver man ikke at lave en dybdegående analyse for at forstå symbolikken bag Melania Trumps outfits. Nu har hun udmærket sig ved at iføre sig en jakke med ordene “I REALLY DON’T CARE DO U?” malet på ryggen, da hun besøgte et interneringscenter, hvor migrantbørn uden papirer bliver holdt indespærret. Hendes talsperson bekræftede, at Trump var iført den pågældende jakke fra Zara, da hun gik om bord på flyet til Texas, og fortæller Jim Acosta fra CNN: “Det er en jakke. Der er ingen skjulte budskaber. Efter dagens vigtige besøg håber jeg ikke, at medierne vil fokusere på hendes garderobe.”

Videos by VICE

FLOTUS spox confirms Mrs. Trump wore a jacket to visit border kids that reads: "I really don't care. Do you?" Spox says: "It's a jacket. There was no hidden message. After today's important visit to Texas, I hope the media isn't going to choose to focus on her wardrobe." pic.twitter.com/Bp4Z8n455G — Jim Acosta (@Acosta) June 21, 2018

Førstedamens talsperson har en pointe – der er ingen skjulte budskaber med jakken, for budskabet er skrevet med store bogstaver på ryggen. Folk reagerede, som man kunne forvente. “Det med Melanias jakke kan simpelthen ikke være rigtigt. Det kan det ikke. Jeg vælger ikke at tro på det,” skrev vært for MSNBC Chris Hayes på Twitter. CNN-journalisten Kate Bennett kaldte jakken for et “uheldigt stilvalg,” mens Sam Stein fra Daily Beast sammenlignede med højrefløjens vrede over, at Obama var iført et lysebrunt jakkesæt i 2014 og tweetede: “Det tyder på, at mange mennesker kun brokker sig over Melanias jakke, fordi de er sure over, hvordan folk reagerede på Obamas brune jakkesæt.” Aktivist Jordan Uhl peger på, at det varme vejr i både Washington DC og Texas gjorde en jakke unødvendig, og at det derfor var “en bevidst handling.”

Andre fokuserede på jakkens pris. “Det er en jakke til 250 kroner, og Melania ville aldrig normalt blive set i noget så billigt. Det her var ikke et tilfælde,” skriver en journalist fra National Observer i Canada. Ligegyldigt om jakken symboliserer det, vi allerede ved – at Trump-administrationen blæser på migrantbørn, og at Melania ikke tager sit hverv som førstedame særlig seriøst – så opstår der under alle omstændigheder et presserende spørgsmål: Var der seriøst ikke en eneste af hendes ansatte, der advarede hende omkring den effekt, det ville have, når hun tog sådan en jakke på til netop den lejlighed?

What is she thinking? pic.twitter.com/rFufrgMb — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) August 10, 2012

Donald Trump gik straks efter på Twitter for at forklare, hvilket budskab hans kone i virkeligheden sendte med sin jakke:



“I REALLY DON’T CARE, DO U?” written on the back of Melania’s jacket, refers to the Fake News Media. Melania has learned how dishonest they are, and she truly no longer cares! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018

Selvfølgelig er præsidentens udsagn om, at “Melanias jakke er en henvisning til alle Fake News-medierne” en direkte modsigelse af Melanias egen talsperson, der påstod, at “der ikke var nogle skjulte budskaber.”

Om det er Melanias besøg, der nu har fået Trump til at skrive under på et præsidentielt dekret om, at migrantbørn skal blive hos deres forældre, er ikke til at sige. Men fremover bliver familierne, som stoppes ved grænsen mellem Mexico og USA, ikke længere adskilt.