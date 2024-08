Mia Khalifa lavede kun porno i tre måneder, men hun er stadig en sensation på Pornhub

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Siden januar 2015 har Mia Khalifa været et af de største navne i pornobranchen. Blot få måneder tidligere havde hun (efter sigende på opfordring af en kunde) forladt sit job på Whataburger for at starte sin pornokarriere. På trods af sin meget korte tid i branchen havde hun allerede dengang været den højest rangerede pornostjerne på streaminggiganten PornHub i en måned.

I dag er ligger hun stadig nummer to — lige bag Stormy Daniels, der især er kendt på grund af sin historie med Donald Trump. Men Khalifa ligger stadig foran kendte pornostjerner som Riley Reid. Hun var også den mest eftertragtede pornostjerne i 2016 og 2017 på den rivaliserende pornoside xHamster. Og så får hun opmærksomhed i massemedierne på en måde, som kun de færreste af hendes kollegaer tør håbe på.



Men der er noget underligt ved Khalifas vedvarende popularitet. Især fordi hendes nyeste film udkom helt tilbage i starten af 2015, og fordi hendes karriere kun spændte over tre måneder i slutningen af 2014.

Andre pornoskuespillere har også forladt industrien og fastholdt en vis popularitet blandt fans. For eksempel Sasha Grey, som stadig er den 19. mest populære stjerne på Pornhub, selvom hun officielt trak sig fra porno tilbage i begyndelsen af 2011. Men Grey, og andre som hende, har opnået deres popularitet, fordi de har produceret utroligt meget indhold i løbet af årene og samtidig haft effektive reklamemaskiner bag sig. Redaktøren på xCritic.com, der kalder sig for Cyber5, forklarer, at en skuespiller, som får meget opmærksomhed i branchen, men så forsvinder kort efter, hurtigt ryger langt ned på listen over de mest populære. “Folk keder sig hurtigt, hvis ikke de får noget nyt,” siger pressesekretæren Erika Icon. “De vil ret hurtigt vende deres opmærksomhed mod en anden skuespiller. Jeg er ærlig talt overrasket over, at folk stadig taler om hende,” siger hun og forklarer, at det især skyldes, at Khalifas karriere var så kort.

Cyber5 tilføjer, at Khalifa i miljøet i årevis har været et emne, når man diskuterer ‘overvurderede pornostjerner’. Hendes fortsatte popularitet kommer også bag på nogle pornoseere. Så hvordan endte Khalifa med at have en så loyal og stor fanbase?

Vi forsøgte at få fat i Khalifa selv, men hendes nuværende agent gjorde det klart, at hun ikke var interesseret i at udtale sig. Men mange i pornobranchen og eksperter på området var villige til at dele deres tanker om hendes karriere.

Khalifa blev i første omgang berømt, da hun lavede porno iført hijab. Da BangBros i november 2014 lavede Mia Khalifa is Cumming for Dinner, var det første gang, et stort produktionsstudie lavede porno med hijab i USA. Der findes også amatørvideoer med kvinder i hijab, men de var bestemt ikke særlig udbredt og ret svære at finde frem til. Hijab-videoen var derfor noget nyt i porno, og det får altid stor opmærksomhed. Det var også kontroversielt, og derfor fandt det vej til mainstreammedierne, hvilket selvfølgelig skabte yderligere opmærksomhed og gjorde hendes fanbase endnu større. “Nogle gange skal man også bare være heldig,” siger agent Mark Schechter, der har været i branchen i mange år. “Det kan forandre en models karriere fra den ene dag til den anden, hvis hun medvirker i den rette scene på det rette tidspunkt.”

Men hijab-stuntet er ikke nok til at forklare Khalifas indledende succes. For mens hun skød sig direkte ind på førstepladsen, efter filmen kom ud, lå Julianna Vega, som også havde hijab på i den samme scene, kun som nummer 19 i samme periode. Som nogle måske har bemærket, kan det skyldes noget så simpelt som, at Khalifa har meget store bryster. Samtidig kan Khalifas arabiske rødder også have haft noget at sige: Hun er født og delvist vokset op i Beirut i Libanon, men flyttede til USA som barn.

“Der er ikke særlig mange libanesiske eller mellemøstlige pornoskuespillere,” siger Alex Hawkins, der er vicedirektør for xHamster. “Der er ikke en særlig veludviklet pornokultur i store dele af mellemøsten.” Pornobranchen har forsøgt at få etnisk tvetydige skuespillere som Vega eller Janice Griffith til at fremstå som arabiske i nogler scener. Men Khalifa så autentisk ud og var desuden udstyret med to libanesiske tatoveringer, der understregede hendes mellemøstlige rødder.

Khalifas oprindelse fik ikke kun opmærksomhed, fordi det er usædvanligt indenfor branchen, siger Hawkins. Som andre kommentatorer har pointeret, vakte scenen racistiske følelser i folk, fordi en arabisk/muslimsk kvinde blev domineret af en hvid mand. (Khalifa er ikke muslim. Hendes familie er kristen. Men det er lige meget i porno, hvor man bare kunne give hende en hijab på og udnytte hendes navn, hudfarve og tatoveringer.) “Som pornoforbrugere er vores lyster ofte kolonialistiske,” anerkender Hawkins.

Hijabscenen blev også opfanget af de libanesiske medier, og Khalifa blev grundlaget for en landsdækkende debat om, hvorvidt man skal acceptere porno og den form for kvindelig repræsentation. Hun var så berømt og berygtet i hendes hjemland, at et lokalt bryggeri allerede i januar 2015 brugte hendes navn og karakteristiske briller i en reklame, hvor de skrev: “Man skal være over 18 for at bruge begge.” Så udover den opmærksomhed, hun fik i USA på grund af kontroverserne, fik debatten i Libanon og de nærliggende lande også hendes trafik til at vokse.

Men hendes indledende popularitet var ikke fuldkommen tilfældig. Khalifa havde fra starten en veludviklet sans for, hvordan man opbygger en fanbase på sociale medier, siger Hawkins. “Hun er lidt som pornoens Chrissy Teigen,” mener han. Icon tilføjer, at ironisk nok var Khalifa virkelig svær at komme i kontakt med for medier og fans, selv om hun virkede så tilgængelig, og det kan have øget mystikken omkring hende. Schechter siger også, at det heller ikke ligefrem var ødelæggende for hendes muligheder, at det velkendte produktionsselskab BangBros hyrede hende som fast skuespiller og promoverede hendes film aggressivt, så de fik endnu større opmærksomhed.

Synligheden og kontroverserne, der fik Khalifa til tops så hurtigt, kan også have haft indflydelse på hendes beslutning om at forlade porno igen. Ikke alene fik hendes berømthed familien til at cutte forbindelsen til hende, men hun fik også dødstrusler fra mænd i Libanon og fra Islamisk Stat, der på det tidspunkt var skræmmende magtfulde. De photoshoppede hendes ansigt ind på folk, der skulle henrettes, og i Lance Armstrongs podcast fortalte hun tidligere i år, at det fik hende til at forlade branchen øjeblikkeligt. Men i 2015 havde hun allerede udtalt, at hun ikke havde planer om at lave porno særlig længe.

De samme kræfter, som både har gjort hende berømt og fået hende til at forlade branchen, har nok også spillet en rolle i Khalifas fortsatte popularitet. Det er eksperterne enige om. De første kontroverser og dødstrusler gav hende en fast plads i mediernes søgelys, og det, mener Icon, har gjort, at der konstant var opmærksomhed på hendes film, efterhånden som nye seere hørte om hende og besluttede sig for at tjekke hende ud. Der er en hel niche af hijab-indhold, som er opstået, siden hun lavede sin scene, og det kunne tyde på, at der er et konstant publikum til den slags. Men Khalifas videoer bliver ved med at være så populære, fordi hun kombinerer hijab med en udtalt arabisk baggrund. Hendes rødder tiltrækker stadig ny trafik fra arabiske miljøer, hvor brugerne kunne tænkes at søge efter kvinder, der ligner dem, de kender eller tænder på, og så er Khalifa den første, de falder over. “Som jeg har forstået det, stammer meget af trafikken på hendes videoer fra Mellemøsten den dag i dag,” siger Cyber5.

Men Khalifa har også været heldig. BangBros har genbrugt hendes scener adskillige gange gennem årene, og det har været med til at få hende tilbage på forsiden. I januar udsendte de også et “nyt” klip, som Cyber5 siger “lå på en ødelagt harddisk, der har taget lang tid at genoprette”. Det har nok gjort, at Khalifa ikke er blevet ramt af den faste regel i porno: Intet nyt indhold betyder ingen nye fans.

Men den måske vigtigste detalje er nok, at Khalifa er blevet ved med at opsøge opmærksomhed i offentligheden, mens hun fortsat bruger sit pornonavn. Hun har måske ikke direkte noget at gøre med pornoindustrien længere, men hun har tydeligvis udnyttet sin berømmelse til opbygge en stor base på sociale medier. Hun lægger også stadig vovede billeder op, lige som hun af og til giver råd om sex i gave til sine erotiske følgere.

Da vi nåede til 2016, begyndte hun at beskrive sig selv som en “sociale medier-personlighed” og fokuserede på at hylde de forskellige sportshold i Washington DC (Khalifa bor i dag i Texas, men hun boede i DC, da hun kom til USA.) Fra slutningen af 2017 til starten af 2018 udvidede hun snakken om sport til også at blive vært på et sportsprogram ved navn “Out of Bounds.” Efter hun stoppede med at lave programmet tidligere i år, har hun i stedet lavet en kanal på Twitch, hvor hun kommenterer sport. Det har givet hende både opmærksomhed og nye følgere, når hun gør ting som at svine WNBA og WWE eller kritisere sportstjerner, som har skrevet private beskeder til hende. Hun vælger tit at gå efter manden i stedet for bolden og hævde sig selv, og det er perfekt indhold til den internettid, vi lever i.

“Eftersom hun nu er beskæftiget i en helt ny form for fan-baseret branche, får hun også følgere derfra,” siger Cyber5. (Hun har 2,27 millioner Twitter-følgere og hele 8,2 millioner på Instagram, og mange af dem er kommet til, efter hun stoppede med at lave porno.) “Så snart hendes nye fans hører, at hun har lavet porno, springer de direkte over på streamingsiderne!,” siger Cyber5. Det er nok især det, der gør, at hendes videoer bliver ved med at være så populære, og at hendes rating er så høj.

Det ser ikke ud til, at Khalifa mister fans. Det kunne endda tænkes, at hun snart får endnu flere, for hun bliver ved med at komme i kontakt med nye befolkningsgrupper gennem Twitch, ligesom hun også dyrker andre interesser som madlavning. Så længe hun er populær på sociale medier, vil hun sikkert vedblive at være populær i porno.

For at sige det kort, så har Khalifas berømthed som pornostjerne overskygget hendes pornokarriere, og det har mest været rent held. Hun var den rigtige person, der filmede den rigtige scene på det rigtige tidspunkt, og på en eller anden måde endte hun med, at en af de største producenter promoverede hendes film helt vanvittigt. Men hun har også forstand på, hvad hun laver, og hun har været dygtig til at promovere sig selv på sociale medier, mens hun havde sin pornokarriere, og hun har så brugt de samme metoder til at opbygge en karriere, der har holdt hendes berømmelse i live efterfølgende. “Alle omstændighederne var perfekte,” forklarer Cyber5.

“Hun var helt sikkert i en unik situation,” tilføjer Scheckter. Ingen anden skuespiller har haft så godt held med at kunne få så stor opmærksomhed ud af tre måneders arbejde. Og det sker nok ikke lige med det samme igen. Og det er stort set umuligt at tilrettelægge et sådan scenarie i dag.

“Der er mange mennesker, der vil konkludere, at hendes fortsatte succes er flygtig,” siger Icon. Men hun anerkender, at Khalifas standhaftige popularitet er ægte og potent. “Hvis hun vendte tilbage til branchen bare for at lave en scene eller to,” siger hun, “ville hun smadre internettet. Seriøst.”