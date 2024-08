Min første date med Katie Keller udviklede sig fra keramik til vin og smøger

Katie Keller er forsinket, men hun sidder i en taxa på vej gennem byen. Vi har aftalt at mødes på en første date, og for at gøre et godt indtryk er jeg kommet til tiden. Et par minutter senere står hun udenfor i en stor, falsk pels, blå jeans og hvide sneakers. Hun har en brun papirpose fra 7-Eleven i hånden, morgenmad nummer to. Klokken er fire om eftermiddagen og hun stod op for en time siden, efter at være vågnet og faldet i søvn igen klokken halv syv i morges, da hendes kæreste skulle op og gøre sin datter klar til skole.

Katie Keller ville gerne forme ler på vores date, men logistik og økonomi gør, at vi nu sidder i Creative Space på Frederiksberg og skal male på noget ler, som andre har formet.

“Det er nok meget godt,” siger Katie, da vi har sat os. “Ellers ville jeg bare ende med at forme en pik. Jeg ved ikke, hvorfor man altid vil forme en pik.” Jeg tænker, at hun ikke er den eneste, der har haft det problem gennem tiden.



I sidste uge udkom Katie Kellers nyeste single, “I’m Good”, som er mere poppet i udtrykket end hendes tidligere udgivelser og desuden er hendes første udgivelse på engelsk. I 2015 udkom hendes debutsingle “Eller Ik” med Bai D fra Suspekt som feature, og den blev Ugens Uundgåelige på P3, i 2016 spillede hun på SmukFest, og i 2017 spillede hun til Distortion. Nu spiser hun en Taquito på Frederiksberg og er ikke helt, hvad jeg havde forestillet mig.

Her er hverken fuck-dig-attitude eller tosmøgsjoints. Hun griner, da jeg siger, jeg havde forventet, at vi skulle på en mere rowdy date.



“Det er bestemt det image, jeg har, men jeg er jo ikke den samme nu, som da jeg var 20. Jeg kan godt forstå, folk var lidt blæst bagover over alle de ting, jeg sang om tidligere. Der er ikke noget, der har været løgn, det er bare ikke der, jeg er mere.”

Vi tager en tur rundt i lokalet. Aldrig har jeg set så meget nøgen keramik. Vi beslutter os for at male to små skåle. Katies kæreste tabte deres sidste Royal Copenhagen skål i morges, så nu vil hun lave en ny til ham. Vi sætter os ved bordet med keramikskåle, malerpaletter, pensler og svampe og begynder at male.

Ingen af os ved, hvad vi laver, men personalet gør meget ud af at understrege, at de er her for os. Beroligende.

Nu er det her jo vores første date. Hvad kan du godt lide at lave på første date?

“Jeg går sgu aldrig rigtig på dates. De fyre, jeg har været kærester med, har jeg mødt i byen. Og den første var en folkeskolekæreste, så det tæller ikke rigtigt. Så jeg har aldrig gjort sådan noget her på en date.”

Hvad er din yndling dateaktivitet med din kæreste?

“Jeg kan faktisk godt lide noget så stenet, som når vi er ude at spise. Så dresser man op, man flirter med hinanden, og man får det der lidt bankende hjerte igen. Det kan jeg godt lide.”

Katie Keller voksede op i Gammel Holte med det borgerlige navn Katinka Marie Meinke Keller. Hun bliver tit spurgt, hvordan hun endte med navnet Katie, men hun kan ikke rigtig huske det, så folk får et forskelligt svar hver gang. Egentlig var det vist bare noget med, at hun blev kaldt det i folkeskolen. Hun kan godt lide, når hendes venner kalder hende Katinka.

Hun havde en “fantastisk barndom med fantastiske forældre,” men det var svært ikke at falde ind i nogle grupper af mennesker, hvor man “havde det lidt hurtigt” og fik nogle selvdestruktive vaner.

Hun har altid skrevet tekster og sunget, men da hun begyndte at lave musik professionelt, før hun blev signet hos Universal Music (og sidenhen Sony), kunne hun bruge hele natten i et studie på Islands Brygge og så tage direkte i skole næste morgen. Og døgnere flere dage i træk krævede “hjælpemidler,” som hun siger.

Hvad er er det for nogle oplevelser, du har haft tidligere, som kom til udtryk i din musik?

“Jamen, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Jeg tror bare gerne, jeg gerne ville have det grineren, og jeg ville gerne have det nemt. Så jeg gjorde lidt, hvad der passede mig uden at være så obs på konsekvenserne. Ej, jeg kan altså ikke sige det,” griner hun.

Katie Keller roser min halvfærdige skål, som mest af alt ligner noget ved navn Likgiltig fra IKEA.

“Men det var måske lidt mere kaotisk. Jeg føler lidt, at den der kaotiske måde at leve på er en comfort zone for mig,” siger hun.

I dag er de ydre omstændigheder i Katie Kellers liv mere stabile. Hun bor sammen med sin kæreste, skuespiller og tv-vært Christopher Læssø, og hun er stedmor for hans datter, som de har hver anden uge. Nu er kaos mest inde i hendes hoved.

“Jeg er en kæmpe dagdrømmer, og det er nogle gange et fuldtidsarbejde at eksistere indeni mit hoved. Når jeg skal på scenen, kan jeg have rigtig meget angst, men lige så snart jeg går derop, er der jo ikke noget.”

Vi dupper løs på skålene foran os med de små, gule svampe, som Katie efterhånden har en hel bunke af foran sig. Hun forsøger at skabe en solnedgangseffekt i jordfarver, mens jeg er gået all in på lyserød.

Hun kommer til at sætte en finger på den våde maling på hendes skål. Der kommer en plet. Uden på skålen skriver hun “Du er en nar” med skråskrift. Det kalder hende og hendes kæreste hinanden.

Katie Keller har altid sunget og skrevet sine egne tekster.

Jeg fortæller hende, at jeg var en smule intimideret inden vores møde, fordi det meste af hendes bagkatalog handler om at suge streger og kneppe damer. Discipliner, jeg er ret uerfaren i.

“Jeg har aldrig nogensinde villet være intimiderende og især ikke over for andre kvinder. Så har jeg måske været skide stiv i studiet og været sådan: Bum, det er det her, jeg har lyst til at skrive om, nu gør vi det bare. Der er mange, der spørger, om jeg bare gerne vil være mere voksen nu, men jeg ved ikke, hvad det vil sige at være voksen. Jeg vil bare gerne lave noget musik. Så kan jeg skrive en novelle om kokain, når jeg bliver 50,” siger hun.

Men hun oplever, at der er forskel på, hvordan vi ser på kvinder, der synger om at leve et vildt liv, og mænd, der synger om det samme.

“Når jeg vælger at synge om en masse ulovligheder og at kneppe med damer, så kan det virke intimiderende, aggressivt og meget hårdt. Men Suspekt er jo bogstaveligt talt en af de mest folkekære grupper, vi har i Danmark. De spiller gang på gang til Grøn Koncert, de er enormt respekterede. Der er bare en forskel. Jeg kigger også en ekstra gang, hvis jeg ser en kvinde, der opfører sig som en typisk mand.”

“Jeg tror, det er sådan med alle magtstrukturer, at der bliver fokuseret meget på kønnet, racen eller noget tredje, i stedet for på individet. Jeg tror, vi har svært ved at rumme kvinder, som bryder ud af det, verden ser som en rigtig kvinde. Jeg vil gerne bedømmes på min musik og ikke på mit køn.”

Vores keramik er færdig, og vi bliver enige om at fortsætte daten på Café Intime, en lille bar med røde vægge og klaver, som har ligget på Frederiksberg i næsten 100 år.

Jeg tænker, at arbejde eller ej, så er det passende at flirte på første date, så inden vi går ud i regnen fortæller jeg Katie, at hun minder mig om Kate Moss, hvis Kate Moss havde været 24 i 2019. Det er “det sygeste kompliment,” hun nogensinde har fået.

Inde på baren finder vi en lidt afsides krog og bestiller hvidvin, som i bedste forsamlingshus-stil er fyldt næsten til randen. Hun går op i baren og køber en pakke smøger, og vi tænder hver vores Camel Double Click i stearinlyset mellem os.

Katie Kellers doucelyserøde negle trommer på skærmen, når hun skriver en besked.

“Hold kæft en date, hva’!” udbryder Katie.

Når hun griner, glimtrer det højeste punkt på hendes kindben. På brystet, mellem to hvide spaghettistropper, har hun tatoveret BOY med versaler. Det er en reminder til hende selv om, at hun indeholder både feminine og maskuline sider. Men hun kan også godt lide at gøre noget ud af sig selv, kan gode lide at tage noget pænt tøj og makeup på til en date, eller når hun skal have taget billeder. Og hun er træt af, at det bliver set som noget negativt, at man går op i sit udseende.

“Hvis man som kvinde gør noget ud af sig selv eller fører sig frem på en bestemt måde, så bliver det set som et råb om opmærksomhed, som om man er usikker. Men når jeg kigger på en lækker kvinde eller en lækker mand, tænker jeg bare: Hold kæft, hvor ser du godt ud.”

“Jeg synes ikke, jeg er grim uden makeup, but you dress for the occasion. Hvis jeg skal på date, tager jeg makeup på, for så føler jeg mig confident, og når jeg føler mig confident, så giver jeg en bedre version af mig selv.”

Hun er uenig i idéen om, at kvinder skal se naturlige ud. At der er noget i vejen med at gå med meget makeup, falske negle og øjenvipper, der er lavet på en klinik. Nogle gange, hvis hendes kæreste har kigget på en flot kvinde på Instagram, har hun taget sig selv i at tænke: “Jeg kan se, hun ikke er pæn uden makeup på,” og det er hun træt af.

“Det er sådan en helt inception-agtig ting. Du skal være naturligt smuk, og det skal ligne, at det er naturligt, men det er det ikke,” siger hun.

Ved siden af os bryder en mand i sort læderjakke ud i sang. Akkompagneret af en kvindelig bargæst fylder han rummet med “Mona Mona Mona”, og Katie stemmer i. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg aldrig har været her før.

Jeg fortæller hende, at jeg ville blive stresset over at være i en industri som hendes, hvor udseende betyder så meget. Jeg har trods alt kun mit navn på det, jeg laver.

“Jeg tror, vi prøver at bilde os ind, at det ikke betyder så meget. Men det er jo en genvej til nogle ting. Når du er en smuk kvinde, så kommer tingene bare lidt lettere, man får en forlomme. Det synes jeg ikke nødvendigvis er fair,” siger hun.

Det går op for os, at vi begge er 24, fotografen med. Stor fryd. Og som alle andre mennesker i midten af tyverne, er vi meget skråsikre i vores følelse af at være meget mere modne nu, end vi var i starten af tyverne.

I de sene teenageår og starten af tyverne var man jo mest af alt bare et nøgent menneske, der iklædte sig en masse lag af forskellige personligheder, fordi man godt vidste, at man egentlig ikke rigtig havde udviklet sin egen personlighed endnu. Livsglæden er steget eksponentielt med årene, der er gået, siden man blev gammel nok til at købe cigaretter.

Hvis Katie Keller havde frit valg på alle musikalske hylder, ville hun arbejde sammen med Pharell. Hun elsker hans kompromisløse stil.

“Da jeg var yngre, sejlede jeg en del rundt, og jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var mig, der var en nar, eller om det bare var en masse toxic mennesker, jeg var omkring. Dengang stillede man spørgsmål ved alt. Jeg er stoppet med at tvivle så meget på mig selv, og jeg har skabt nogle venskaber og relationer, der er sunde. ”

En af Katies veninder kommer ind på baren og sætter sig ned ved vores bord. Daten er ved at være forbi. Vi krammer, og hun sender mig afsted ud i sludregnen med et: “Ses skat!”