Min mands sæd og de lesbiske kvinder, der vil have den

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE USA

Min mand Michael er en høj, flot fyr på 193 centimeter med stærkt tysk-irsk-svensk blod i årene. Han har familiemedlemmer, der er uddannet fra nogle af verdens mest prestigefyldte universiteter, og hans bedstefar blev 90 år. Hans sæd er flydende guld.

Vores gode venner Valentina og Alissa er et lesbisk par, og de har brugt toogethalvt år og cirka 135.000 kroner på at gøre Alissa gravid – men uden held. De har brugt en sædbank i Oakland, Californien, men da de vendte tilbage efter endnu en portion fra deres nøje udvalgte donor, var hans sæd udsolgt.

Til vores bryllup i sommer spurgte de min mand, om han ville donere sin sæd, hvilket han entusiastisk svarede ja til. Et par måneder senere fløj vi fra Berlin til San Francisco for at levere så meget af Michaels sæd, som vi kunne generere på to uger. De betød to ugers liderlighed for mig og to ugers gnavenhed for Michael – små ofre sammenlignet med skabelsen af nyt liv.

Selve akten var simpel, biologisk mekanik: Michael skulle komme i en kop og give den til Alissa og Valentina, som ville trække sig tilbage til soveværelset og udføre en insemination med en sprøjte. Han deponerede også ekstra portioner i California Cryobank, som blev frosset ned til fremtidige ekstra forsøg eller eventuelle søskende.

Så var der alt papirarbejdet. Vi underskrev kontrakter, der lovede, at vi ikke ville sagsøge dem for at få forældremyndigheden, og de skrev under på ikke at søge om børnebidrag. Standard. De skulle ikke betale for sæden – det virkede uetisk og de tilbød det heller ikke – men de dækkede vores udgifter til fly, logi, billeje, lægeundersøgelser, terapi og juridisk vejledning. Før Michael kunne overrække sine væsker, skulle han igennem alle mulige gentests og undersøgelser og blodprøver og ting og sager – alt sammen under påbud af sædbanken, så de ikke kunne stilles til ansvar for noget.

Den første aften af vores besøg talte vi alle om vores forventninger og usikkerheder over aftensmaden. Valentina og Alissa forsikrede os om, at de gerne ville have os til at være en del af barnets liv – eller så tilstedeværende, som vi kunne være, fordi vi bor i Europa. Vi ville blive en slags onkler, hvilket vi så frem til. Michaels største bekymring var, at hans eget biologiske ur ville gå i gang, når han så barnet. Min største bekymring var, at Michaels mor ikke ville kunne lade være med at sende små hjemmestrikkede sokker og overskride grænserne for, hvad en donor-farmor kan tillade sig.

Hos lægen sad Michael stille og roligt og opremsede hele sin families genetiske fejl og mangler – Aspergers, brystkræft, Crohns sygdom – men jeg var urolig. Valentina begyndte at se bekymret ud, og jeg kom til at tænke på, om jeg skulle tilbyde mine gener i stedet, men efter en hurtig indre opremsning indså jeg, at den ikke ville lyde meget bedre.

Så i stedet tog jeg billeder for at distrahere mig selv, og lod som om jeg gik på toilettet, men sneg mig i stedet ind i sædbankens gokkerum for at få et hurtigt kig: Et tidligere handicap-toilet som var udstyret med både analog og digital porno. Jeg skulle lige til at råbe op om diskrimination over manglen på homo-porno, indtil jeg fandt nogle dvd’er med bareback- og soldaterporno. Ikke overraskende involverede størstedelen af udbudet creampie og bareback sex.

Lidt senere, mens Michael kom ned i en kop i det selvsamme værelse (jeg måtte ikke gå med), googlede Valentina nervøst nogle af de lidelser, som hun havde hørt Michael nævne. Min mand kom tilbage med et stolt men flovt udtryk og blev hurtigt hentet igen til nogle blodprøver.

Senere havde vi en fælles, terapeutisk samtale, hvor vi talte om nogle af de mere subtile komplikationer, som kan opstå ved at få barn med et kendt donor. Vi blev advaret om farerne ved vores sprogbrug: At bruge udtrykket “biologisk far” kan skabe uønskede opfattelser af forældreskab i barnets underbevidsthed. Vi talte også om at gøre plads til barnet. Vi kender vores intentioner som gruppe, og Valentina og Alissa kan gøre sig tanker om at være forældre, men vi aner ikke, hvad barnet vil være nysgerrig på eller have lyst til.

Vi vågnede til nyheden om, at Valentina havde et højt niveau af LH – et hormon som indikerer, at kroppen er klar til at få ægløsning. En ægløsning varer typisk mellem 24 og 48 timer, hvilket betød, at det var tid til at inseminere den aften.

Så Valentina, Alissa og jeg så Real Housewives of Atlanta i stuen og lod som om, at Michael ikke onanerede ned i en kop i et tilstødende værelse. Da han havde overrakt sin hårdt opsparede sæd, kørte han og jeg på Burger King, mens Valentina og Alissa inseminerede Valentina i soveværelset. Min mand og jeg spiste fedtede pomfritter, mens vi talte om, hvordan vi muligvis lige havde undfanget en fremtidig nobelprisvinder eller den næste Adolf Hitler. Vores opgave føltes overstået, og nu var det op til Valentina og Alissa.

Da vi fløj hjem fra San Francisco, følte jeg mig lettet over, at vores del af arbejdet var overstået. Jeg kunne også mærke, at jeg ikke var ligeså urolig, som jeg var i begyndelsen. Jeg følte mig ikke længere som en mellemmand, men mere som en ligeværdig del af vores unikke firkant. Få øjeblikke efter vi landede i Berlin, fik vi at vide, at Valentina havde fået menstruation. Bogstaveligt talt intet held i sprøjten. Første forsøg virker som regel ikke, men næste gang er de måske heldige. Eller også tager det fem år. Eller også bliver de aldrig gravide med Michaels sæd. Man kan ikke gøre sig til herre over biologien, men vi gjorde, hvad vi kunne. I det mindste er jeg overbevist om, at venner kan være den slags familie, man selv får lov at vælge.

